Mieszkanie na wynajem to ryzykowny interes. Fot. SHOX ART / Pexels.com

Wynajmujesz mieszkanie, więc możesz mieć problem z tym, by odzyskać własne mieszkanie. Zdaniem osób wysyłających pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich obecne przepisy potrafią właśnie do takiej sytuacji doprowadzić. Właściciele skarżą się na długie postępowania, niepłacących lokatorów i niemożność swobodnego dysponowania własnością. Jest też druga strona tego problemu, która uderza w tysiące osób szukających mieszkania – obawy właścicieli sprawiają, że część lokali w ogóle nie trafia na rynek.

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RPO od kilku miesięcy zajmuje się problemami związanymi z wynajmem mieszkań na prywatnym rynku najmu. Osoby zwracające się do organu wskazują na źle ukształtowane przepisy, które powodują trudności z odzyskaniem lokalu zajmowanego przez najemcę. Mowa tu przede wszystkim o tych sytuacjach, w których dochodziło do niepłacenia czynszu i innych opłat.

Tacy najemcy często nie chcą wyprowadzić się z prywatnego lokalu. Dochodzi również do niszczenia mieszkań. Jednocześnie egzekucja należności i usunięcie z lokalu są możliwe, ale postępowania są bardzo długie, a właściciele lokali w ich trakcie są pozbawieni swobody dysponowania własnością.

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Lokatorzy chronieni, wynajmujący na lodzie

Jak wynika z wystąpienia zastępcy RPO do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, "najczęściej wynajmowane mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym, który miał być spłacony za środki pochodzące z czynszu najmu". Prowadzi to do sytuacji, w której właściciel chce (lub musi) opuścić wynajmowane lokum, by przeprowadzić się do nabytego mieszkania. Nie jest to jednak możliwe w sytuacji, gdy nieuczciwy lokator je okupuje. Mamy więc do czynienia z paradoksalną sytuacją: koniecznością wynajmu kolejnego mieszkania przez wynajmującego.

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"Wydaje się, że ustawodawca nie dostrzega odmiennej sytuacji osób, które dysponując jednym wolnym lokalem, zainteresowane są jego czasowym wynajmem" – tak sytuację diagnozują osoby składające skargi do RPO.

Najmowa paranoja – te osoby nie mogą liczyć na mieszkanie

Z drugiej strony skargi do RPO wpływają również od osób, które spotykają się z odmową, która wynika z tego, że chętni do najmu są osobami podlegającymi szczególnej ochronie ustawowej, np. rodziny, samotni rodzice.

W takiej sytuacji odzyskanie lokalu może zająć jeszcze dłużej. W efekcie wynajmujący unikają podpisywania umów z takimi osobami, bo nie mogą mieć pewności co do ich uczciwych zamiarów. Prowadzi to do paranoi pokroju "castingów na mieszkanie".

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Zdarza się też, że posiadacze mieszkań z powyższych powodów w ogóle nie rozpatrują udostępnienia do najmu, bo obawiają się zbyt szerokiej ochrony prawnej najemców. W efekcie pewna pula mieszkań, które mogłyby w innej sytuacji zaspokoić potrzeby mieszkaniowe (a te w dużych miastach systematycznie rosną), w ogóle nie trafia do rynkowego obiegu.

Najem to rollercoaster. Władze zastanawiają się, co z tym zrobić

Zastępca RPO nie kwestionuje samej potrzeby ochrony praw lokatorów, ale wykorzystanie "prolokatorskich regulacji w sposób świadomy i instrumentalny oraz godzący w prawo własności mieszkania". Na poprawie przepisów skorzystałyby osoby poszukujące mieszkań i takie, które chcą prowadzić najem bez gigantycznego ryzyka związanego z konstrukcją obecnych przepisów.

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Władze postanowiły pochylić się nad tym problemem. Na swój sposób. Ministerstwo Rozwoju i Technologii sugeruje, że "Rozwiązania wprowadzone w formule najmu okazjonalnego i instytucjonalnego wyważają interesy stron stosunku najmu oraz zapewniają stabilność najmu i mogą skutecznie chronić właścicieli lokali przed nierzetelnymi najemcami". Resort zasłania się funkcjonowaniem programu BSK (wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego), programem SBC (społecznym budownictwem czynszowym), a także Społecznymi Agencjami Najmu (SAN), a także tym, że "monitoruje sytuację".

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