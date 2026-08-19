Na co wymienić szafki w kuchni? Fot. cottonbro studio / Pexels.com

Wiszące szafki przez lata były podstawą polskich kuchni, ale dziś coraz częściej ustępują miejsca innym rozwiązaniom. W nowoczesnych aranżacjach liczy się nie tylko wygląd, lecz także wygoda codziennego użytkowania. To nie dziwi – jest jeden prosty sposób, który pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń i jednocześnie ułatwia przechowywanie.

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Kuchnia nie jest magazynem na garnki, a przestrzenią, która wymaga odpowiedniego zaplanowania i serca. Osoby, którym zależy na jak najlepszym zagospodarowaniu tego pomieszczenia, powinny ze szczególną uwagą przyglądać się najnowszym trendom i czerpać z nich inspirację.

Ponieważ jest z czego – nowoczesne kuchnie nie przypominają tych z czasów PRL. Dawne rozwiązania powoli odchodzą w niepamięć. Teraz przestrzenie są otwarte i ergonomiczne, a także zaprojektowane z dbałością o aspekt wizualny.

W kuchni rządzi teraz nowa moda

Obecnie bardzo popularne stają się szafy kuchenne, otwarte regały i wyspy. To ostatnie rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim dla większych przestrzeni, ale już teraz jednym z remontowych trendów w polskim budownictwie jest właśnie stawianie na względnie rozległe kuchnie.

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W przypadku kuchni nie ma miejsca na kompromisy, nawet jeśli konieczne jest przeznaczenie na remont sporej kwoty i zmniejszenie liczby pomieszczeń. W przypadku bloków z wielkiej płyty kuchnia i jadalnia (lub salon) zazwyczaj były od siebie oddzielone ścianką działową. Obecnie w modzie jest jej wyburzanie i tworzenie jednej, spójnej i przestronnej przestrzeni.

To bardzo pragmatyczne podejście, które zostawia przestrzeń na nowoczesne rozwiązania, pokroju właśnie wyspy kuchennej. Deweloperzy natomiast od dawna zrezygnowali z rozdzielania kuchni i jadalni, tworząc uniwersalne (ale często mniejsze) salony z aneksami.

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Od razu widać, dokąd pozbycie się tej dodatkowej ściany zmierza. Stawiając na tego typu kuchnie, naturalnie ograniczamy zasób miejsca w pomieszczeniu, na którym można zawiesić szafki kuchenne. Konieczne jest więc wdrożenie alternatywnych rozwiązań. Choć warto dodać – te z powodzeniem swoje miejsce znajdą i w bardziej "przestarzałych" aranżacjach.

Nowoczesne gabloty i wyspa kuchenna. Fot. Max Vakhtbovych / Pexels.com

Proste i wygodne. Ten zamiennik szafek kuchennych to game-changer

Zamiast wiszących szafek warto sięgnąć po znacznie prostsze, wygodniejsze, mniej obciążające dla kręgosłupa rozwiązanie – pojemne, wielopoziomowe, ergonomiczne szuflady kuchenne.

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Dolna zabudowa ma szereg zalet. Przede wszystkim – łatwiejszy dostęp do kuchennych akcesoriów i naczyń. To właśnie wysuwane szuflady są "bazą" dla codziennej logistyki. Zamiast przekładać i przenosić kilogramy garnków, ryzykując tym samym, że spadną nam na głowę, możemy jednym ruchem wysunąć cały ciężar, jednym rzutem oka ocenić, gdzie znajduje się potrzebny przedmiot i po prostu wyciągnąć go bez tworzenia bałaganu.

Szuflady to po prostu lepsze rozwiązanie. Fot. Bilguun Gantumur / Pexels.com

Kolejną kwestią jest to, że zabudowa dolna zazwyczaj jest pojemniejsza. Odpowiednio zaplanowane szuflady mogą przyjąć na siebie ciężar (w przenośni i dosłownie) systemu przechowywania w całej kuchni, bo zazwyczaj są głębsze (przynajmniej 60 cm). W przypadku szafek nie jest to tak oczywiste – w wielu przypadkach (zwłaszcza przy nieco starszym umeblowaniu) są one płytsze.