Plaża we Włoszech Fot. Luke79/Shutterstock

Wakacje 2026 jeszcze dobrze się nie skończyły, ale wielu Polaków już teraz tęskni za urlopem i słonecznymi plażami. Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata opublikował pierwsze zestawienie cen wakacji w 2027 roku. Wniosek jest, niestety, krótki: tanio już było.

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Wakacje 2026 są już za nami. Rodzice wracają do pracy, a ich pociechy do szkół. Osoby, które chcą jeszcze złapać ostatnie promienie słońca, wypatrują kolejnego długiego weekendu w październiku. Niestety, do wakacji 2027 jest jeszcze daleko. Już teraz możemy jednak przygotować na nie nasze portfele.

Z raportu Traveldaty przedstawionego przez "Rzeczpospolitą" wynika jednoznacznie, że wakacje w przyszłym roku nie będą należeć do najtańszych. A przypomnijmy, że ceny biletów lotniczych i wycieczek zagranicznych w biurach podróży już w tym sezonie wywoływały oburzenie. Oberwało się również polskiemu Bałtykowi, który często okazywał się droższy niż zagraniczne wakacje all inclusive.

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Wakacje w 2027 uderzą po portfelu

Jak wynika z danych Traveldaty, za tygodniowy relaks w przyszłym sezonie zapłacimy średnio o 350 złotych więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Za ten skok cen odpowiadają przede wszystkim dwa czynniki, które już teraz drenują kieszenie turystów.

Są to m.in. rosnące koszty paliwa lotniczego, które podrożało aż o 63,7 procent rok do roku w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie (chociaż sytuacja w niektórych krajach się stabilizuje; MSZ zmniejszyło ostrzeżenia dla turystów wybierających się do ZEA). Swoje trzy grosze dorzucił także osłabiony kurs złotego. Z wyliczeń analityków wynika, że tylko te dwa czynniki podbijają koszt wycieczki o niemal 300 złotych.

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Jak zaoszczędzić na wakacjach all inclusive?

Z raportu Traveldata płynie nauka dla tych, którzy nie lubią przepłacać. Strategia rezerwacji z wyprzedzeniem, czyli "Very Early Booking", jest według ekspertów strzałem w dziesiątkę. Zakup wczasów już teraz może zaoszczędzić średnio 521 złotych na osobę.

Chociaż zdawałoby się, że biura podróży skupią się teraz na ofercie zimowej (tak jak Rainbow Tours, który wprowadza zaskakującą propozycję na narty dla Polaków), na rynku trwa już walka o klienta. Najwięcej najtańszych ofert na lato 2027 posiada TUI Poland. Drugie miejsce zajęła Itaka, a podium zamyka Rainbow. Jeśli jednak szukamy biura, które wypada najlepiej pod kątem ogólnego poziomu cen, liderem okazał się Grecos.

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W czasie, kiedy ceny pakietów wakacyjnych nieustannie idą w górę, warto rozważyć alternatywne formy podróży. Coraz więcej Polaków decyduje się na rozbicie urlopu na mniejsze wypady w ciągu roku. Popularne stają się city breaki i wykorzystanie długich weekendów, które w tym roku przypadną jeszcze na listopad i grudzień.