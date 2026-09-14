Nowy kierunek na celowniku Polaków. Stolica zapełnia się naszymi turystami Fot. A_Mikhail/Shutterstock

Bałkany są dla Polaków niemalże drugim domem, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Przejście ulicami Tirany w Albanii albo Dubrownika, Splitu i Zadaru w Chorwacji w taki sposób, by nie usłyszeć języka polskiego, jest w zasadzie niemożliwe. Jak się okazuje, do tego zestawienia dołącza trzeci kraj, który notuje wzrost zainteresowania na poziomie aż 170 proc. rok do roku.

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Polscy turyści mają wyjątkowy sentyment do wczasów na Bałkanach. Zaczęło się to jeszcze w czasach Jugosławii i przełożyło na późniejszą miłość Polaków do wypoczynku w Chorwacji. Latami jeździliśmy tam własnymi autami przez kilkadziesiąt godzin, aby cieszyć się bałkańskim słońcem i gościnnością. Teraz do Chorwacji latamy samolotem, a dużą konkurencją stała się dla niej Albania. Jak się okazało, w wakacje 2026 roku do tego grona dołączyła jeszcze jedna perełka.

Już nie tylko Chorwacja i Albania. Ogromny wzrost liczby rezerwacji lotów do Czarnogóry

Jak wynika z danych Kiwi.com, wiele kierunków notuje w tym roku duży wzrost zainteresowania wśród polskich turystów. Z dalekich destynacji podczas wakacji aż o 117 proc. wzrosła liczba rezerwacji lotów do Japonii. Jesienią przegrywa ona z Tajlandią, która rośnie o 28 proc. rok do roku (być może za sprawą bezpośrednich lotów oferowanych przez PLL LOT), ale z biegiem lat Polacy mogą przekonać się, że jesienią Kraj Kwitnącej Wiśni zmienia się w malownicze państwo czerwonego klonu i wygląda niesamowicie.

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W kwestii letnich wyjazdów bliżej domu Polacy mieli kilku faworytów. W biurach podróży tradycyjnie dzieliły i rządziły Turcja, Grecja, a także Egipt. Kiwi.com wskazuje natomiast, że podróżując na własną rękę, nasi turyści chętnie wybierali Albanię (+136 proc.). Dynamicznie rosła także Hiszpania, a zwłaszcza Madryt, gdzie liczba rezerwacji wzrosła rok do roku aż o 154 proc. Równocześnie do Barcelony poleciało o 121 proc. więcej podróżnych z Polski.

Prawdziwym cichym zwycięzcą lata okazuje się jednak Czarnogóra. Liczba rezerwacji lotów do Podgoricy wzrosła w Kiwi.com aż o 170 proc. Tym samym trudno nie porównać tego nagłego skoku do ogromnego zainteresowania lotami do Albanii, które rozpoczęło się 2-3 sezony temu i trwa w najlepsze.

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– Podgorica szczególnie zwraca naszą uwagę, ale nie jest jedyna. Polscy podróżni coraz chętniej dają szansę mniej oczywistym miejscom, szczególnie jeśli można znaleźć nie tylko loty w dobrej cenie, ale i coś nowego na miejscu – mniej znanego od tego w najbardziej popularnych destynacjach. Ta ciekawość nie kończy się zresztą na Europie. Rosnące zainteresowanie Japonią pokazuje, jak bardzo poszerzyła się dziś mapa podróży Polaków – stwierdziła Daniela Chovancová, rzeczniczka Kiwi.com.

Polacy będą podróżować także jesienią. Liczba rezerwacji wyraźnie rośnie

Jednak koniec lata nie oznacza, że polscy turyści na rok schowają walizki oraz plecaki i przestaną podróżować. Wręcz przeciwnie. Już teraz liczba rezerwacji na wielu trasach, zwłaszcza do południowej i zachodniej Europy, bardzo wyraźnie rośnie.

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Wspomniana wcześniej Tirana po wakacjach notuje 91-procentowy wzrost zainteresowania. W Hiszpanii Madryt zyskuje 46 proc., a Barcelona 37 proc. Polacy chętnie lecą także na lotnisko Londyn-Stansted, gdzie rok do roku będzie nas o 46 proc. więcej. Jesienią chcemy odkrywać również Grecję, a zainteresowanie Atenami wzrosło o 49 proc. Październik, a nawet listopad w greckiej stolicy mogą być bardzo atrakcyjne ze względu na mniejsze zatłoczenie przy słynnych zabytkach, ale przede wszystkim dzięki pogodzie, która nie straszy już upałami utrudniającymi zwiedzanie.

W gronie najpopularniejszych kierunków na jesień nie mogło zabraknąć także Malty. Maleńki kraj, który oczarował Polaków, notuje 40-procentowy wzrost zainteresowania jesienią. Sama uważam, że to właśnie okres od października do maja jest najlepszy na zwiedzanie tego miejsca w Europie. Temperatura nadal utrzymuje się tam na ogół powyżej 20 st. C (najchłodniej jest od grudnia do lutego), w październiku można jeszcze spokojnie pływać w morzu. Równocześnie w popularnych miejscach i na plażach nie jest aż tak tłoczno jak w sezonie. Dodatkowo nieco niższe temperatury zachęcają do korzystania z bogatej oferty szlaków trekkingowych czy tras rowerowych, więc czas można tam spędzać aktywnie, a nie tylko leżąc nad brzegiem morza.