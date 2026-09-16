Lotnisko w Modlinie Fot. Martyn Jandula/Shutterstock

Lotnisko w Modlinie nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Nie od dziś wiadomo, że zarówno jego wystrój, jak i komfort oczekiwania pod bramkami pozostawiają wiele do życzenia. Jednak w tym roku podwarszawski port zaskakuje wynikami. Czy obiekt czeka rewolucja?

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Port Lotniczy Warszawa-Modlin nie cieszy najlepszą opinią, chociaż w ostatnim czasie przybywa zarówno pasażerów, którzy z niego korzystają, jak i połączeń, które przewoźnicy stamtąd realizują. Mimo wszystko Modlin często ustępuje miejsca Lotnisku Chopina, które rośnie w siłę, wprowadza nowoczesne skanery i przede wszystkim – posiada prosty, bezpośredni dojazd (chociaż i to ma się zmienić w Modlinie – wiemy już, kiedy pod terminal dojedziemy bezpośrednio pociągiem).

Modlin z poprawą wyników finansowych

Teraz Modlin zaskakuje, informując o poprawie swoich wyników finansowych. Jak podaje Rynek Lotniczy, po pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku podwarszawskie lotnisko wypracowało 14 mln zł zysku. Wynik ten zwiastuje koniec deficytu i szansę na pierwszy w pełni rentowny rok.

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O tym finansowym zwrocie poinformował prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, Jacek Kowalski, podczas Kongresu Rynku Lotniczego. Wynik ten jest znaczący w zestawieniu z poprzednimi latami: w całym 2025 roku spółka zanotowała ponad 28 mln zł straty netto, a rok wcześniej strata wyniosła 412 tys. zł. Ostatni dodatni wynik w 2023 roku (14,5 mln zł) był efektem ugody z wykonawcą infrastruktury, podczas gdy sama działalność lotniska wciąż była pod kreską.

Coraz więcej pasażerów odlatuje z Modlina

Poprawa sytuacji finansowej portu w Modlinie wynika ze wzrostu liczby pasażerów. Do sierpnia 2026 roku obsłużono 2,7 mln podróżnych w okresie styczeń-sierpień, co stanowi wzrost o 150,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2025 (1,1 mln podróżnych).

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