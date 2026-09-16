Hadżar w Al-Kaba w Mekce.
Rebelianci z Huti zaatakowali Mekkę. Fot. tasnim umar / Unsplash.com

Ataki dronów na Bliskim Wschodzie nie są dziś niczym niezwykłym. Tym razem jednak celem miało stać się miejsce o wyjątkowym znaczeniu dla ponad miliarda ludzi na świecie. Zestrzelenie bezzałogowca w pobliżu Mekki wywołało międzynarodowe oburzenie. Do sprawy odniósł się także polski resort spraw zagranicznych.

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16 września agencja Reuters poinformowała o zniszczeniu drona wystrzelonego przez rebeliantów z ruchu Huti na południe od Mekki – świętego miasta islamu. Informację przekazał rzecznik koalicji wojskowej pod wodzą Arabii Saudyjskiej Turki al-Malki. Przedstawiciel koalicji przypomniał, że jest to druga próba ataku na Mekkę. Pierwsza odbyła się niemal dekadę temu, w lipcu 2017 roku.

Jak podaje Al Jazeera, rebelianci Huti nie przyznali się do ataku. Jednocześnie oskarżyli Arabię Saudyjską o "obrzydliwe kłamstwo" w kwestii tego, co się wydarzyło. Ruch wielokrotnie atakował obiekty wojskowe i infrastrukturę naftową w okolicy świętego miasta.

Warto zaznaczyć, że Huti są wspierani przez Iran, który obecnie uwikłany jest w konflikt z USA w Cieśninie Ormuz. Rebelianci pośrednio wspierają Teheran, walcząc o kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, która znajduje się po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego. Są ruchem antysyjonistycznym i antyamerykańskim. Rebelianci należący do Huti pochodzą przede wszystkim z północno-zachodniego Jemenu. Od 2015 roku na terenie kraju trwa wojna domowa, której ruch jest jednym z głównych uczestników. USA, ZEA i Arabia Saudyjska uznają Huti za organizację terrorystyczną.

Świat potępia atak na Mekkę

Niezależnie od twierdzeń przedstawicieli Huti ze strony ministerstw spraw zagranicznych z różnych części świata zaczynają spływać oświadczenia potępiające atak. "Działanie to uznano za rażące naruszenie suwerenności bratniego Królestwa Arabii Saudyjskiej, zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, stabilności i integralności terytorialnej, a także pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz niedopuszczalną agresję stanowiącą zniewagę dla świętości Mekki i uczuć muzułmanów" – tak o sprawie wypowiedział się rzecznik prasowy MSZ Jordanii.

"Doha z oburzeniem potępia wszelkie próby zagrożenia świętości tego miasta oraz usytuowanego w nim Meczetu Al-Haram – najświętszego miejsca islamu" – to z kolei oświadczenie ministerstwa spraw zagranicznych Kataru. Resort określił akt "prowokacją wymierzoną w uczucia ponad miliarda muzułmanów na całym świecie" i podkreślił, że jest on "hańbiący". "Nienaruszalność i bezpieczeństwo świętych miejsc oraz osób je odwiedzających nie mogą być celem ataków, obiektem gróźb ani elementem konfliktów" – czytamy dalej w komunikacie.

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakiem dronów w pobliżu Mekki. Indie ponawiają swoje potępienie dla ataków na suwerenne terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz działań zagrażających życiu ludności cywilnej i infrastrukturze. Incydent w pobliżu Mekki jest szczególnie niepokojący ze względu na szczególne znaczenie tego miasta dla muzułmanów na całym świecie" – to z kolei słowa rzecznika prasowego MSZ Indii, Randhira Jaiswala.

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Mekka celem ataku dronowego. Do sprawy odniosło się polskie MSZ

Wśród europejskich państw, które potępiły atak Huti, jest Polska. "Miejsca święte wszystkich religii stanowią dziedzictwo kultury i cywilizacji całej ludzkości. Ochrona dóbr światowego dziedzictwa w warunkach konfliktów zbrojnych była i jest priorytetem Polski" – czytamy w oświadczeniu MSZ udostępnionym m.in. na X.

Resort Radosława Sikorskiego uznaje atak dronowy na Mekkę za niedopuszczalny. W oświadczeniu czytamy, że sytuacja "wpisuje się w ciąg działań prowadzących do chaosu i niestabilności na Bliskim Wschodzie, zagrażających ludności cywilnej i cywilnym obiektom oraz morskim szlakom transportowym".

"Wzywamy do poszanowania szczególnego statusu i nieatakowania miejsc i symboli religijnych zwłaszcza w obliczu tak poważnych wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa i gospodarki, z jakimi mamy obecnie do czynienia" – apelują przedstawiciele polskiego resortu.