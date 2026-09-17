Ranking najpiękniejszych tras rowerowych świata Fot.Shutterstock

Coraz więcej Polaków przesiada się na rowery. Na jednośladzie jeździmy nie tylko po mieście, ale także zabieramy go na wakacje. Aby zorganizować jak najlepsze wakacje rowerowe, warto znać zestawienie najpiękniejszych tras. Okazuje się, że europejskie trasy wypadają całkiem nieźle w światowych rankingach.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Chociaż Polacy uwielbiają wakacje all inclusive, w ostatnim czasie na popularności zyskują nowe formy podróżowania. Wielu podróżnych postanawia zejść z utartych szlaków. Jedni wybierają turystykę eventową, która ściąga turystów w miejsca wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych (przykładem jest Paryż na fali gig-trippingu). Inni stawiają na tzw. grandma tourism, pozwalającą na chwilę wytchnienia od codziennego życia (to przez nią dzisiejsze nastolatki gardzą all inclusive). W ostatnich sezonach wakacyjnych renesans przeżywa także turystyka rowerowa.

Turystyka rowerowa. W Europie mamy przewagę

W odpowiedzi na zainteresowanie turystyką rowerową platforma "Explore" przeprowadziła badanie z wykorzystaniem technologii śledzenia wzroku (eye-tracking). Jak dokładnie działa eye-tracking? Podczas testu uczestnicy oglądają wyświetlane obrazy na monitorze, a urządzenie kieruje na ich oczy promieniowanie w bliskiej podczerwieni. Kamery podczas badania rejestrują pozycję źrenicy, a specjalne oprogramowanie na bieżąco przelicza dane. W efekcie system ustala, na który punkt ekranu patrzy uczestnik badania, z jaką prędkością przenosi wzrok i kiedy dochodzi do mrugnięcia.

REKLAMA

Przy pomocy eye-trackingu "Explore" zbadało reakcje 200 uczestników na zdjęcia 52 znanych tras rowerowych z całego świata, oceniając czas i skupienie uwagi. Wyniki przeliczono na wskaźnik "przyciągania wzroku" w skali do 100 punktów, wyłaniając tym samym najbardziej malownicze trasy rowerowe.

Mimo że pierwsze dwa miejsca zgarnęła Kanada i Australia, Europa zdominowała zestawienie. 8 z 15 najpiękniejszych tras globu znajduje się właśnie na Starym Kontynencie. To nie pierwszy raz, gdy Polacy okazują się prawdziwymi szczęściarzami, mając ułatwiony dostęp do atrakcji, o których turyści zza oceanu mogą tylko pomarzyć.

REKLAMA

Najwyżej ocenione trasy w zestawieniu

Gdzie zatem pojechać, aby na własne oczy zobaczyć najpiękniejsze trasy rowerowe? Miłośnicy długich i płaskich tras wzdłuż rzek odnajdą się na Szlaku Rowerowym Łaby, prowadzącym przez Czechy i Niemcy. Dla osób szukających miejskiego klimatu dobrym wyborem są także szlaki rowerowe w Holandii (o innych alternatywnych atrakcjach Amsterdamu, których nie znajdziecie w przewodnikach, pisaliśmy już na łamach naTemat). Przełęcz Stelvio we Włoszech przyciąga z kolei osoby szukające wrażeń, bo jest to jedna z najwyższych tras w Alpach. Zupełnie inny, spokojniejszy klimat panuje na Prowansalskim Szlaku Lawendowym we Francji.

REKLAMA