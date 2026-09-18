Polacy wybierają urlop po sezonie
Urlop po sezonie Fot.Shutterstock

Wrzesień przestał być jedynie czasem powrotów do pracy i szkół. Dla wielu Polaków staje się ulubionym momentem na przedłużenie wakacji. Gdy powoli żegnamy upały na południu Europy, uwaga polskich podróżnych przenosi się na bliższe kierunki.

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Wakacje już za nami, ale nie oznacza to końca wyjazdów. Od kilku sezonów w naszym kraju widać wyraźny trend: coraz więcej Polaków wyjeżdża z rodzinami po wakacjach, a część rodziców wybiera nawet all inclusive we wrześniu zamiast szkoły. Powakacyjny wyjazd ma swoje plusy. Pogoda nie doskwiera już tak bardzo jak w środku sezonu, a popularne kierunki nie są już zadeptywane przez fale turystów. Nic dziwnego, że Polacy przedłużają sobie wakacje, a wielu ruszyło już z rezerwacjami na wyjazd w październiku.

Podczas gdy w lipcu i sierpniu zdecydowanymi ulubieńcem są Turcja i Egipt, po sezonie zwracamy się w stronę bliższych kierunków. W tym roku jeden konkretny kraj szczególnie przyciąga uwagę naszych turystów.

Węgierskie winobranie ruszyło szybciej

Mowa o Węgrzech, gdzie wrzesień tradycyjnie stoi pod znakiem wina, ale ten rok okazał się wyjątkowy. Aż pięć fal upałów i susza doprowadziły do przyspieszenia dojrzewania owoców. Winiarze z Tokaju czy Egeru musieli rozpocząć zbiory znacznie wcześniej niż zwykle.

Sándor Szedmák, właściciel winnicy Szedmák Borház w Tokaju, podkreśla, że decydującą rolę w przetrwaniu krzewów odegrał wiek roślin i rodzaj gleby – najlepiej z suszą poradziły sobie starsze winorośle na gliniastym podłożu.

Mimo trudniejszych warunków pogoda zapowiada wyjątkowy rocznik, a świętowanie zbiorów potrwa aż do października, kiedy to odbędą się dożynki Tokaj-Hegyalja Harvest Days, czyli jedno z najstarszych wydarzeń związanych z żniwami na Węgrzech, obchodzone od 1932 roku. To czas, który przyciąga zazwyczaj wielu turystów, również tych z Polski.

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Nowa fala popularności. Polacy ponownie odkrywają Węgry

Polacy coraz chętniej wracają na Węgry, odkrywając znane z przeszłości kierunki w nowej odsłonie. To kraj, o którym Polacy zapomnieli, a dziś niemal co drugi planuje tam wyjazd. Poza znanym z wina Egerem i jego słynną Doliną Pięknej Pani, turyści na nowo zachwycają się spokojniejszym już Balatonem i termami.

W tym roku nie tylko Węgry okazały się hitem wśród Polaków. Na łamach naTemat pisaliśmy już o Bari, które w te wakacje przeżyło tak duże oblężenie turystów z Polski, że władze miasta zaczęły żartobliwie nazywać je "przedmieściami Warszawy". Z kolei na Bałkanach ogromną popularnością cieszyła się Czarnogóra, a dokładnie Podgorica, czyli stolica. Rezerwacje lotów do tego miasta wzrosły w tym roku aż o 170 proc. A warto zaznaczyć, że choć Albania przez długi czas była hitem na wakacje i cały czas notuje skoki popularności, to Czarnogóra okazała się liderem pod względem dynamiki wzrostu.