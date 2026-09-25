Karol Nawrocki i wyniki nowego sondażu partyjnego. Fot. shutterstock

Karol Nawrocki uchodzi za łącznika PiS i Konfederatów. Jego polityczne zaplecze mocno jednak traci w najnowszym sondażu. Spadły głosy poparcia dla obu tych partii. Zwiększyła się natomiast przewaga Koalicji Obywatelskiej.

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Zaledwie miesiąc temu szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker w jednym z wywiadów deklarował, że "Karol Nawrocki jest gotowy, by patronować paktowi senackiemu ugrupowań prawicowych". Prezydent może być jednak rozczarowany, gdy spojrzy na najnowszy sondaż partyjny, przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.

Wyniki nowego sondażu. Partie prawicowe tracą

Wynika z niego bowiem, że partie prawicowe tracą w oczach wyborców. Liderem wspomnianego badania została Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska uzyskała poparcie na poziomie 36,5 proc. To wzrost o 3 punkty procentowe od ostatniego sondażu OGB.

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Choć drugie miejsce wciąż należy do Prawa i Sprawiedliwości, to formacja kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego zdobyła o 0,3 pkt proc. mniej niż miesiąc temu. Dokładnie 22,6 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosuje na PiS. Tym samy zwiększyła się też strata Zjednoczonej Prawicy do KO, która obecnie wynosi 13,9 pkt proc.

Największy cios dostała jednak Konfederacja. Partię, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, poparło 13,85 proc. respondentów. To o 1,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Konfederacja zaliczyła największy spadek ze wszystkich ugrupowań.

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Oto jak wypadły pozostałe partie. Próg wyborczy przekroczyły:

Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorza Brauna) – 9,43 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.) Nowa Lewica – 6,85 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.) Rozwój Plus (Mateusza Morawieckiego) – 5,11 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.)

Poza Sejmem (poniżej progu 5 proc.) znalazły się z kolei:

Partia Razem – 3,16 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.) Polska 2050 – 1,41 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – 1,09 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.)

Nawrocki przerazi się też innymi wynikami sondażu...

Ale to niejedyny sondaż, który Nawrocki zobaczy i się przerazi. Przez ostatnie miesiące prezydent cieszył się komfortowym, niemal 55-procentowym zaufaniem Polaków. Najnowszy wrześniowy sondaż pokazał jednak koniec tej hegemonii. Głowa państwa zeszła poniżej progu 50 procent, a różnica między Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim wynosi teraz zaledwie 0,9 punktu procentowego, czyli znacznie mniej niż błąd pomiaru.

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W pierwszej dziesiątce rankingu zaufania wszyscy kluczowi politycy koalicji rządzącej zanotowali solidne plusy, a prezydent jako jedyny zaliczył gwałtowny zjazd. Mowa dokładnie o sondażu IBRiS zrealizowanym dla Onetu (w dniach 19–20 września 2026 r.). Dokładnie wyniki prezentowały się następująco: