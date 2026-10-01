Sikorski sufluje Nawrockiemu przed G20. "Nie mam zwyczaju zadawać się z podejrzanymi" Fot. gov.pl

Zaproszenie Władimira Putina przez Donalda Trumpa na szczyt G20 w Atlancie wywołało dyplomatyczną zawieruchę. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wprost krytykuje ruch prezydenta USA, ale odradza bojkot wydarzenia. W najnowszym wywiadzie przedstawia jasną instrukcję dla prezydenta Karola Nawrockiego. Pytanie tylko: czy Pałac Prezydencki zechce go posłuchać?

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Nadchodzący szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych stanie się największym sprawdzianem dyplomatycznym dla nowej głowy państwa. Radosław Sikorski na łamach "Rzeczpospolitej" bez ogródek ocenia biznesowe podejście Trumpa do wojny w Ukrainie i podpowiada Nawrockiemu, jak nie dać się wciągnąć w kompromitującą pułapkę fotograficzną z rosyjskim dyktatorem.

"Nie podałbym ręki Putinowi, ze zdjęcia też bym spadł"

Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o zaproszeniu Władimira Putina na nadchodzący szczyt G20 wywołała konsternację nie tylko w europejskich stolicach. Traktowanie dyktatora prowadzącego napastniczą, kolonialną wojnę jako pełnoprawnego partnera przy stole obrad to dla wielu krok zdecydowanie za daleko.

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Jak pisaliśmy, Trump zaprasza Polskę i… Putina, co dla Pałacu Prezydenckiego oznacza dyplomatyczny klincz: pierwszy w historii udział Polski w G20 miał być flagowym osiągnięciem prezydentury.

Na łamach "Rzeczpospolitej" do tej sytuacji odniósł się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef MSZ surowo ocenia ruch Białego Domu i wchodzi w rolę suflera dla prezydenta Karola Nawrockiego, podpowiadając mu, jak rozegrać tę sprawę, by Polska nie wyszła z niej poturbowana.

"Błąd Trumpa", ale bojkotu nie będzie

Sikorski nie gryzie się w język, gdy pytany jest o biznesowe podejście Donalda Trumpa do zakończenia wojny w Ukrainie.

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– Zaproszenie Władimira Putina było złym pomysłem. [...] Trump jako człowiek biznesu uważa, że w każdej sytuacji są rozwiązania, na których mogą skorzystać obie strony. To jest podejście ahistoryczne do tej wojny i póki co nie daje rezultatów, a niestety wyciąga Putina z izolacji – ocenia szef polskiej dyplomacji.

Unikanie obecności na szczycie nie wchodzi jednak w grę. Polska dostała zaproszenie i zdaniem szefa MSZ byłoby błędem z niego nie skorzystać – Sikorski sam wybiera się do Atlanty. Jako dowód na to, że da się zachować twarz w trudnych okolicznościach, podaje przykład ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który podczas sierpniowego spotkania resortowego w Asheville miał podobny dylemat "i sobie poradził". Ostatecznie na pamiątkowej fotografii (family photo) nie było przedstawiciela reżimu z Moskwy.

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Sceptycyzm ministra ma mocne podstawy. Zaledwie kilka dni temu Sikorski ostrzegał, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku – od prowokacji pod fałszywą flagą po test wiarygodności Artykułu 5 na wschodniej flance NATO.

Również niedawne głosowanie w Rosji trudno uznać za sygnał odwilży. Gdy Rosjanie szli do urn, z listy skreślono jedyną legalną partię sprzeciwiającą się wojnie, a mandat miał posłużyć do kolejnej fali mobilizacji.

Instrukcja Sikorskiego dla Nawrockiego

Kluczowym wątkiem wywiadu jest bezpośrednia rada udzielona Karolowi Nawrockiemu. Pytany o to, czy polski prezydent powinien stanąć do wspólnego zdjęcia z Putinem, Sikorski sufluje konkretny manewr taktyczny.

– Jest pole do rozmów z delegacją amerykańską, z gospodarzami. Tym bardziej że inni uczestnicy – premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, premier Indii – on może mniej, ale też, nie będą zabiegali o taką fotografię – mówi.

Jedną sprawę stawia na ostrzu noża.

– Nie podałbym ręki Władimirowi Putinowi. To jest człowiek, który jest obłożony listem gończym, wydanym przez skądinąd polskiego przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nie mam zwyczaju utrzymywać bliskich stosunków z podejrzanymi – tłumaczy.

Pytanie brzmi: czy Karol Nawrocki posłucha szefa MSZ? Relacje na linii Pałac Prezydencki – rząd w obszarze polityki zagranicznej są napięte. Sikorski wprost zarzuca otoczeniu prezydenta próbę budowania "drugiego rządu" lub "ośrodka rewolucyjnego", przypominając o konstytucyjnym artykule 146, który prowadzenie polityki zagranicznej powierza Radzie Ministrów.

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Spięć nie brakuje zresztą od tygodni. Gdy Sikorski wysłał Nawrockiemu wiadomość z Kijowa, apelując o podpisanie zaległej nominacji ambasadorskiej, w odpowiedzi usłyszał zarzut "nieczystej gry politycznej".

Jedno zadanie dla prezydenta: baza USA

Minister spraw zagranicznych sprowadza ocenę relacji Nawrockiego z Trumpem do jednego, twardego wskaźnika. Zamiast pustych deklaracji o przyjaźni czy nazwach typu "Fort Trump", rozliczenie ma być konkretne.

– Jak mówi Pismo, po owocach ich poznacie. Pan prezydent ma jedno państwowe zadanie: wyegzekwować od prezydenta Trumpa obietnicę o przywróceniu rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i utworzeniu stałej bazy – podkreśla Sikorski.

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Szef MSZ wcześniej krytykował zresztą sam pomysł nazwy, mówiąc o "demonstrowaniu uniżoności". Według nieoficjalnych ustaleń stała baza wojsk USA w Polsce miałaby powstać na Dolnym Śląsku, ale ostateczne decyzje zapadną dopiero po amerykańskim przeglądzie rozmieszczenia sił w Europie.

Cięgi za ONZ, Konfederację i... spiżarnia zamiast plecaka

W wywiadzie nie zabrakło też gorzkich recenzji pod adresem wystąpienia Karola Nawrockiego na niedawnym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Sikorski chwali wprawdzie wątki przygotowane przez dyplomację, ale gani 27-minutową długość przemówienia oraz wstawki ideologiczne.

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– Zbędne były wątki czysto ideologiczne, kierowane do publiki krajowej. Prezydent zaczyna jechać po konfederacku ze sprawami ideologicznymi – mówi Sikorski.

Szef MSZ wyjątkowo ostro przejechał się po politykach Konfederacji (zwłaszcza Grzegorza Brauna), zarzucając im uderzającą zbieżność przekazu z rosyjską propagandą i budowanie antyukraińskich nastrojów.

– Stara zasada: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jak ktoś głosuje na złodziei, czy antysemitów, czy przestępców, czy właśnie ruskie onuce, to niech się potem nie dziwi – przestrzega.

Problem w tym, że ten przekaz zyskuje na sile. Analitycy wskazują, że Konfederacje rosną w siłę, a radykalna retoryka przyciąga wyborców odchodzących od PiS.

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Zapytany na koniec z przymrużeniem oka o to, czy sam ma gotowy popularny ostatnio plecak ewakuacyjny, Sikorski odpowiedział krótko w swoim stylu: "Mam wyposażoną spiżarnię".