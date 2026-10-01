ZUS wprowadził możliwość opłacania składek przez mobilną aplikację. Fot. Unsplash.com / @freestocks

ZUS wprowadził nowe udogodnienie dla przedsiębiorców. Od teraz opłacanie składek będzie możliwe bezpośrednio przez aplikację mobilną mZUS dla Płatnika. Funkcja działa już w większości dużych banków i kosztuje 55 groszy za przelew. A ZUS nie zatrzymuje się i zapowiada kolejne nowości.

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o pojawieniu się płatności elektronicznych w aplikacji mZUS dla Płatnika. Nowa funkcja wprowadza szereg udogodnień, które mają maksymalnie uprościć comiesięczne rozliczenia z urzędem. A przypomnijmy, że już niedługo przyprawią one wielu o białą gorączkę, bo ZUS dojedzie przedsiębiorców w 2027 roku opłatami 2,5 tys. zł miesięcznie, nawet gdy firma nie zarabia.

Nowa usługa w aplikacji mZUS dla Płatnika. Na co pozwoli?

W aplikacji mZUS dla Płatnika pojawiła się funkcja kreatora płatności, dzięki której po zalogowaniu przedsiębiorca nie musi już samodzielnie obliczać kwot do zapłaty, kopiować numerów kont i przepisywać ich do systemu swojego banku. Na ekranie od razu wyświetla się teraz ustalona suma bieżących składek, którą można opłacić po prostu drogą elektroniczną z poziomu aplikacji.

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Dodatkowo kreator posiada kilka przydatnych opcji korygujących. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z przelewem, system automatycznie może doliczyć wymagane odsetki wyliczone na dzień bieżący lub od razu na następny dzień roboczy. Algorytm uwzględnia również płatności w drodze oraz deklaracje w drodze, czyli dokumenty i przelewy, które zostały już wysłane, ale jeszcze nie zarejestrowano ich na koncie ZUS. Pozwala to uniknąć pomyłek i ewentualnych podwójnych wpłat.

Użytkownik ma także pełną swobodę – jeśli zachodzi taka potrzeba, może odrzucić sugerowaną wartość, wprowadzić całkowicie inną, dowolnie wskazaną przez siebie kwotę i od razu zapłacić elektronicznie.

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55 groszy za przelew i lista banków, które obsługują nową funkcję ZUS

Za skorzystanie z szybkiej płatności użytkownik ponosi stały koszt w wysokości 0,55 zł za każdy zrealizowany przelew. To dość symboliczna kwota, choć wielu przedsiębiorców od dawna ostrzega, że nowe składki ZUS dobiją samozatrudnionych.

Obecnie z funkcji płatności elektronicznych można bez problemu korzystać, posiadając rachunek w wybranych bankach: PKO BP, Pekao S.A., ING Bank Śląski, mBank, VeloBank, Alior Bank, BNP Paribas, Bank Millennium, a także Banki Spółdzielcze oraz Kasa Stefczyka.

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Trzeba mieć na uwadze, że po zleceniu takiej operacji saldo na koncie płatnika nie zmieni się w czasie rzeczywistym. Zaktualizowany stan konta będzie widoczny w terminie do dwóch dni roboczych od wykonania płatności. Ostateczny czas zaksięgowania zależy od tego, w jakim dniu i o jakiej godzinie przedsiębiorca zatwierdzi wpłatę oraz jak szybko dany bank przekaże te pieniądze bezpośrednio na rachunek ZUS. Bezpieczeństwem oraz techniczną obsługą wszystkich transakcji zajmuje się podmiot zewnętrzny, którym w tym przypadku jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Dalszy rozwój usługi eZUS i nadchodzące płatności BLIK

ZUS zapowiada, że wprowadzona usługa cały czas się rozwija i z czasem do systemu będą dodawane kolejne banki oraz nowe sposoby płatności. Zgodnie z harmonogramem w listopadzie z identycznych płatności elektronicznych będzie można korzystać także z poziomu komputera przez portal eZUS. Dodatkowo zapowiedziano, że w przyszłości opłacanie składek będzie możliwe również przez system BLIK, który również sam się wciąż zmienia. Niedawno informowaliśmy, że BLIK blokuje część płatności od 1 września, a nowa blokada na 56 tysiącach stron ma uderzyć w nielegalny hazard. Pisaliśmy też o tym, że BLIK pozwoli na przelewy w euro za granicę.

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Jak podaje ZUS, z mobilnej aplikacji mZUS dla Płatnika mogą korzystać nie tylko płatnicy składek, ale również wskazani przez nich pełnomocnicy, w tym na przykład księgowi czy pracownicy biur rachunkowych. Sama aplikacja została udostępniona 14 kwietnia 2026 roku, choć już wcześniej zapowiadano, że skończy się chodzenie do ZUS z każdą sprawą, a aplikację czeka rewolucja. Dziś aktywnie korzysta z niej 24 tysiące użytkowników, którzy za jej pośrednictwem wysłali ponad 1,5 tysiąca wniosków.