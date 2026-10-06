Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany w przepisach, które mają usprawnić poruszanie się dzieci na rowerach. Fot. Unsplash.com / @sveneisenschmidt

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało szereg reform w dotychczasowych zasadach poruszania się dzieci w ruchu drogowym, np. na ścieżkach rowerowych. Projekt obejmuje również przede wszystkim zmiany w procesie uzyskiwania karty rowerowej, a także w jej późniejszym użytkowaniu.

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O założeniach reformy zasad poruszania się dzieci na rowerach po drogach publicznych, które opracowało Ministerstwo Infrastruktury, poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej wiceminister Stanisław Bukowiec.

– Wszystkie działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i obecny rząd służą realizacji jednego, nadrzędnego celu, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zależy nam na zwiększeniu wiedzy wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności najmłodszych oraz ukształtowanie u nich prawidłowych i bezpiecznych postaw oraz nawyków – wskazywał wiceminister.

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Zmiany w egzaminach na kartę rowerową i ogólnopolska baza pytań

Jak wskazuje resort w komunikacie, obecny system szkolenia i egzaminowania na kartę rowerową ma sporo braków. Nie ma w nim jednolitych, ogólnopolskich standardów oraz jawnej bazy pytań, z których mogliby korzystać uczniowie. System nie uwzględnia też elementów praktycznego przygotowania najmłodszych do poruszania się w warunkach przypominających rzeczywisty ruch drogowy.

Doprowadza to do sytuacji, w której dzieci otrzymują uprawnienia do samodzielnej jazdy po drogach publicznych, nie mając wcześniej odpowiedniego przygotowania praktycznego, co bezpośrednio obniża ich bezpieczeństwo. Chociaż, jak opisywaliśmy w naTemat, w Rzeszowie hulajnoga elektryczna wjechała na plac manewrowy, a pierwszy taki egzamin w Polsce pokazał, jak może wyglądać praktyka.

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W odpowiedzi na te problemy zapowiedziano stworzenie ogólnopolskiej bazy pytań egzaminacyjnych na kartę rowerową. Koordynacja opracowywania samych pytań oraz założeń do podstaw programowych szkolenia i egzaminowania ma zostać powierzona Centrum do Spraw Szkolenia i Egzaminowania, działającemu w Instytucie Transportu Samochodowego.

Karta rowerowa od 9. roku życia i jej wersja cyfrowa

Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z 10 do 9 lat. Decyzję tę podyktowano praktyką szkolną. Większość dzieci podchodzi do egzaminu w czwartej klasie. Uczniowie, którzy poszli do szkoły jako sześciolatkowie, w tym czasie często nie mają jeszcze 10 lat, przez co z powodów formalnych nie mogli uzyskać uprawnień. Zmiana ma rozwiązać ten problem. Dodatkowo karta rowerowa zyska format cyfrowy i trafi do aplikacji mObywatel. Za wdrożenie tego rozwiązania ma odpowiadać Ministerstwo Cyfryzacji.

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Kolejna nowość dotyczy wieku, do którego karta będzie obowiązkowa. Zamiast dotychczasowych 18 lat, dokument będzie wymagany jedynie od osób do 14. roku życia. Młodzież starsza zyska prawo do samodzielnego kierowania rowerem bez dokumentów. Resort przypomina jednak, że w przypadku hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO), młodzież od 13 do 18 lat wciąż będzie musiała posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy określonych kategorii (AM, A1, B1, B lub T). Rodzice w tym przypadku muszą też pamiętać o nowym obowiązku funkcjonującym od 3 czerwca, za którego nieprzestrzeganie grozi 100 zł mandatu.

Koniec z "pieszymi" na rowerach. Zmiana zasad na drogach dla rowerów i chodnikach

Zmieni się także prawna definicja dziecka na rowerze. Do tej pory dziecko poniżej 10. roku życia było traktowane przez przepisy jako pieszy. Nie mogło zatem w ogóle wjeżdżać na drogę dla rowerów, nawet gdy jechało pod opieką rodzica. Zmuszało to rodziny do rozdzielania się na trasie. Po nowelizacji każde dziecko na rowerze będzie natomiast traktowane jako kierujący.

Dzieci poniżej 14 lat będą mogły jeździć samodzielnie, jeśli wyrobią kartę rowerową. Jeśli jej nie mają, będą mogły poruszać się na rowerze wyłącznie pod opieką osoby mającej co najmniej 16 lat. Według ministerstwa, umożliwienie opieki szesnastolatkom to odpowiedź na typowe sytuacje życiowe, na przykład gdy starsze rodzeństwo odprowadza młodsze do szkoły.

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Nowe przepisy doprecyzowują także kwestię poruszania się rowerem po chodniku. Będzie to dozwolone dla dzieci do 14. roku życia oraz ich opiekunów, o ile dziecko nie posiada jeszcze karty rowerowej. Z drogi dla pieszych będzie można skorzystać również w sytuacji, gdy brakuje ścieżki rowerowej, a dorosły wiezie dziecko do 7 lat na rowerze lub w przyczepce.

Ostatnim punktem zapowiedzianych reform jest sprawa współdzielonych hulajnóg elektrycznych i UTO. Nowe przepisy mają nakładać jednoznaczny obowiązek parkowania pojazdów z wypożyczalni wyłącznie w wyznaczonych przez zarządców dróg miejscach. Ma to ułatwić usuwanie wszędobylskich ostatnio e-hulajnóg, porzucanych byle gdzie, oraz przede wszystkim udrożnić chodniki.