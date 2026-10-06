Wiedza o środowisku jest w Polsce na wysokim poziomie, ale to nie wystarcza do podejmowania działań. Fot. materiały prasowe

W Polsce 74 proc. nastolatków wierzy, że wspólnymi siłami mogą wpłynąć na środowisko i rozwiązywać związane z nim problemy. Niestety wiara to jednak nie wszystko. Okazuje się, że tylko 58 proc. uczniów wie, jak faktycznie działać w tym kierunku. Eurowind Energy rusza w związku z tym z kolejną edycją projektu edukacyjnego dla szkół, który może odmienić te statystyki.

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Młodzi ludzie mają świadomość wyzwań związanych z ochroną przyrody, jednak na co dzień często brakuje im praktycznych narzędzi do działania. Badania pokazują, że choć wiedza teoretyczna dotycząca ekologii jest w Polsce na wysokim poziomie, to praktyka i wyrabianie nawyków zostają już nieco w tyle. Rozwiązaniem tego problemu ma być podejście do edukacji, które stawia na współpracę, otwartą dyskusję i konkretne, grupowe działanie.

Nastolatkowie wierzą w zmiany, ale nie wiedzą jak ich dokonać

Opublikowane na początku września statystyki z międzynarodowego badania PISA 2025, za które odpowiada Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wskazują, że 79 proc. polskich 15-latków ma co najmniej podstawową wiedzę z zakresu nauk o środowisku. To wynik znajdujący się powyżej średniej dla wszystkich krajów zrzeszonych w OECD, która wynosi 74 proc. Młodzież deklaruje także dużą wiarę w swoje możliwości – 74 proc. badanych uważa, że wspólne działania mają sens i mogą pomóc planecie w rozwiązywaniu problemów klimatycznych.

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Schody zaczynają się w momencie, gdy trzeba przejść od szkolnej teorii do praktyki. Zaledwie 58 proc. polskich 15-latków deklaruje, że wie, jak współpracować z innymi osobami na rzecz środowiska. W tym aspekcie młodzież z Polski wypada słabiej od rówieśników z innych państw OECD, a strata do uśrednionego wyniku wynosi 10 punktów procentowych.

Ekologia w domu. Młodzież rzadko porusza ten temat

Wiedza zdobyta podczas lekcji rzadko opuszcza szkolne mury. Z udostępnionych raportów wynika, że zaledwie 45 proc. polskich nastolatków w ogóle rozmawia o środowisku w prywatnym czasie, na przykład z rodziną w domu czy podczas spotkań ze znajomymi. Problem braku zaangażowania widoczny jest także w ujęciu globalnym.

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Średnio 28 proc. 15-latków w państwach OECD przez cały rok nie podjęło ani jednej z pięciu badanych aktywności proekologicznych. Zalicza się do nich nie tylko bezpośrednie dyskusje, ale też dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich czy nawet aktywność w mediach społecznościowych.

Dane wskazują na jeszcze jedną zależność. Uczniowie, którzy mają częstsze możliwości omawiania i analizowania problemów środowiskowych podczas samych zajęć, wykazują wyższe poczucie własnej sprawczości. To pokazuje, że placówki oświatowe są miejscem, w którym można skutecznie przekuć wiedzę teoretyczną w umiejętność współpracy. A pierwsze działania w tym kierunku są już widoczne, bo od września do szkół podstawowych weszła edukacja klimatyczna i nie jest to tylko jeden przedmiot.

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Druga edycja projektu edukacyjnego Eurowind Energy dla szkół

Odpowiedzią na te braki edukacyjne jest druga edycja projektu organizowanego przez firmę Eurowind Energy. Inicjatywa prowadzona pod hasłem "Kręcimy wyobraźnię, zasilamy przyszłość" dostarcza nauczycielom gotowe narzędzia do prowadzenia lekcji o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ekologii. Przygotowane materiały są całkowicie bezpłatne i dostosowane do konkretnych grup wiekowych. Przeznaczono je dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8 szkół podstawowych.

W zestawach edukacyjnych znajdują się m.in. scenariusze zajęć, dedykowane słuchowiska, karty pracy dla uczniów oraz niezbędne materiały dla nauczycieli. Treści zostały opracowane przez ekspertów spółki w ścisłej współpracy z dr Zuzanną Jastrzębską-Krajewską, edukatorką znaną w internecie pod pseudonimem @pani_zuzia. Lekcje mają dostarczać rzetelną wiedzę o odnawialnych źródłach energii, uczyć pracy zespołowej i dawać uczniom przestrzeń do wymiany swoich pomysłów w klasie.

Konkurs o energii przyszłości. Co i do kiedy mogą przygotować uczniowie?

Edukacyjny projekt zakłada również zastosowanie wiedzy w praktyce. Klasy, które zrealizują zajęcia na podstawie pobranych materiałów, mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie. Zadaniem młodych ludzi jest wspólne odpowiedzenie na pytanie: "Dziś dowiedziałeś się, że energię możemy czerpać ze słońca, wiatru i innych odnawialnych źródeł. Jak wyobrażasz sobie energię przyszłości i skąd będziemy ją czerpać?".

Forma oddania pracy konkursowej jest dowolna, co daje szkołom dużą swobodę działania. Uczniowie mogą przygotować wspólną makietę, plakat, opowiadanie, prezentację, krótki film lub animację. Komisja oceni pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie oraz sam sposób podejścia do tematu innowacji. Nauczyciele mogą rejestrować placówki i pobierać darmowe materiały ze strony internetowej www.krecimywyobraznie.pl. Prace konkursowe można przesyłać do 30 stycznia 2027 roku, a ostateczne wyniki zmagań zostaną ogłoszone do 28 lutego 2027 roku.