Samolot Ryanaira Fot. Antonello Marangi/Shutterstock

Sezon zimowy jeszcze na dobre nie wystartował, a Ryanair już szykuje się do siatki połączeń na cieplejsze miesiące. Irlandzki przewoźnik pokazał już pierwsze karty z letniego rozkładu połączeń.

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Chociaż większość z nas nie myśli jeszcze o wakacjach 2027, linie lotnicze już teraz pilnie pracują nad rozkładem lotów. Warto wiedzieć, które kierunki już teraz pojawiły się w systemach rezerwacyjnych na przyszły sezon. Wcześniejsza rezerwacja pozwoli nam bowiem sporo zaoszczędzić. Jak pisaliśmy na łamach naTemat, ceny wakacji 2027 na pewno uderzą po portfelach. Sam szef Ryanaira bił na alarm, ostrzegając, że podwyżki w branży lotniczej są nieuniknione.

Nowości Ryanaira z Wrocławia. Ucieszą się na południu Polski

Wśród nowości Ryanaira z Wrocławia znalazły się trzy kierunki, które mają szansę zostać hitami lata 2027 i z miejsca powinny trafić na listy życzeń miłośników zarówno słonecznego urlopu all inclusive, jak i city breaków.

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Największe emocje wzbudza powrót do Bułgarii, ale na nowych zasadach. Do tej pory Burgas z Wrocławia kojarzył się z pakietami od biur podróży i czarterami. Teraz znany przewoźnik włącza go do regularnej siatki. Od końca marca polecimy tam dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele. Dla osób, które wolą same zarezerwować nocleg, jest to dobra okazja na budżetowy wypoczynek.

To jednak nie koniec nowinek. W siatce pojawią się jeszcze dwa punkty. 30 marca wystartuje Katania (loty we wtorki i soboty), o której w tym roku było głośno w kontekście erupcji Etny. Na city break Ryanair proponuje z kolei Birmingham (start 31 marca, loty w środy i soboty), czyli połączenie ułatwiające Polakom dostęp do drugiego największego miasta Anglii.

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Nowe trasy Ryanaira z Krakowa, Modlina i Gdańska

Ryanair nie zamierza poprzestać na nowych trasach z Wrocławia. Do systemu rezerwacyjnego wprowadził też pięć nowych tras z Krakowa, Warszawy-Modlina i Gdańska.

Największą atrakcją jest bezpośredni rejs z Krakowa do Tangeru w Maroku, realizowany dwa razy w tygodniu. Z kolei pasażerowie z Warszawy zyskają aż dwa atrakcyjne wakacyjne kierunki z Modlina: trzy razy w tygodniu polecą do Dubrownika oraz do Brindisi (Włochy).

Gdańska oferta przewoźnika powiększy się natomiast o połączenia do Sztokholmu i brytyjskiego lotniska East Midlands w regionie Leicester. Nowe rejsy do Wielkiej Brytanii zaplanowano dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, co ucieszy zarówno turystów, jak i Polonię żyjącą w Anglii. Choć te nowe połączenia są już widoczne w systemie rezerwacyjnym, sprzedaż biletów nie została jeszcze otwarta, a loty wystartują najprawdopodobniej pod koniec marca.