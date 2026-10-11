Donald Tusk zwołał pilną naradę
Donald Tusk zapowiada kolejne kontrole policji w polskich szkołach Fot. Kancelaria premiera

Polskie szkoły niespodziewanie znalazły się na czołówkach wszystkich mediów w Polsce i są jednym z najszerzej komentowanych tematów w mediach społeczościowych. Wszystko za sprawą uczniów, którzy obok śniadaniówki i zeszytów zaczęli zabierać na lekcje noże i petardy hukowe. Niestety, ale na "czarnym piątku" może się nie skończyć.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Na początku października w polskich szkołach doszło do kilku ataków z udziałem uczniów. W Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem na skutek ataku byłego ucznia zginęła 37-latka. Ten ciąg przemocy spróbują przerwać policjanci, których czeka kolejny bardzo pracowity dzień.

"Czarny poniedziałek" 12 października. Policjanci ruszą do szkół

W piątek 9 października w polskich domach mówiło się o "czarnym piątku" w szkołach. Dzieciaki zaczęły skrzykiwać się w sieci i zabierać niebezpieczne przedmioty do szkół. W Warszawie zatrzymano dwoje nastolatków z nożami, a w skali całego kraju zdarzały się nawet przypadki uczniów z maczetami w plecakach. Policjanci reagowali na każde wezwanie i dbali o bezpieczeństwo. Podobnie będzie wyglądał także poniedziałek.

– Zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze komuś może przyjść do głowy też spontanicznie jakiś głupi, niebezpieczny pomysł – stwierdził Donald Tusk. Premier dodał, że w związku z całą sytuacją policjanci ruszą do szkół także w poniedziałek 12 października.

Ta akcja będzie po prostu kontynuacją tego, co dzieje się w polskich szkołach od kilku dni. Nawet w niedzielę, kiedy nie odbywają się tam zajęcia, placówki sprawdza ok. 10 tys. policjantów. Równocześnie trwa także monitorowanie sieci, gdzie, jak wskazał premier, rozprzestrzenia się bardzo niepokojący trend.

Zobacz także

ręka i gotówka
W 2027 płacisz gotówką z limitem. Od 3 tys. euro sprzedawca zajrzy ci w dowód
Karol Nawrocki
Nawrocki spojrzy na nowy sondaż i aż zaklaszcze. 16 p.p. smakuje szczególnie
Christa Pike
Przeżyli nieudane egzekucje w USA. Dla części z nich to wcale nie był koniec
policja
Atak nożem w szkole w Warszawie. 21-latka raniła dwie nastolatki
wypadek z Turcji
Autokar z 45 Polakami rozbił się w Turcji. Są ranni rodacy, dwaj Turcy nie żyją
Jarosław Kaczyński, miesięcznica smoleńska
Kaczyńskiego poniosło na miesięcznicy. "To zbrodnia Putina, ma tutaj sojuszników"

Polscy uczniowie fascynują się nazizmem. Trend w sieci rośnie

Podczas pilnej odprawy poznaliśmy również efekty prowadzonych od kilku dni akcji. Do szkół i w ich okolice ruszyło ok. 40 tys. policjantów, którzy przeprowadzili 65 tys. interwencji. Zatrzymanych zostało 117 osób. – To głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć zdarzały się także osoby młodsze – przekazał podczas spotkania szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wcześniej apelował do rodziców po atakach w szkołach.

W trakcie narady podkreślano także, że choć skala może niepokoić, to nie ma mowy o zorganizowanych grupach młodzieży. Premier dodał, że uczniowie dokonują spontanicznych ustaleń za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wskazał też, że może to być częściowo związane z niepokojącym wzrostem zainteresowania II wojną światową w kontekście przemocy i działań nazistów.

– Odnotowujemy w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wzrost fascynacji przemocą – mówił premier. – Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc – uzupełnił. Przestrzegł przy tym, aby nie rozpoczynać w Polsce debaty o swobodnym dostępie do broni. Tę natomiast jednoznacznie w ostatnich dniach sugerował prezydent Karol Nawrocki.

Premier podkreślił też, że choć służby robią, co w ich mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, to wiele będzie zależało od rodziców. – To jest bardzo ważne, bo my przecież nie będziemy kontrolować metodami policyjnymi szkół, nie będziemy też wprowadzać jakichś radykalnych form cenzury w internecie. Ale współpraca Policji, państwa, wszystkich służb, nauczycieli i rodziców (...) może mieć wyjątkowo duże i pozytywne znaczenie – powiedział Donald Tusk.