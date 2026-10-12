Policjantka oddała strzał do 44-latka, który w Bydgoszczy ruszył z nożem na funkcjonariuszy. Mężczyzna zmarł. Mniej więcej w tym samym czasie w Skarżysku-Kamiennej pacjent zaatakował nożem pielęgniarza w szpitalu.
W niedzielę (11 października) około godz. 21 policjanci pojechali do kamienicy na Osiedlu Błonie, bo mężczyzna miał dokonywać samookaleczeń. Jak przekazała PAP rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz, na miejscu pojawiły się kolejne patrole, a 44-latek mimo to nie przestawał być agresywny.
Policjantka strzeliła do mężczyzny z nożem w Bydgoszczy
Akcja przeniosła się przed budynek, a 44-latek ruszył z nożem w stronę policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał i go raniła. Na miejscu była karetka, więc ratownicy od razu zaczęli udzielać pomocy, po czym mężczyznę zabrano do szpitala. Po godz. 22 przyszła stamtąd informacja o jego śmierci. O sprawie powiadomiono prokuraturę, a na miejscu trwały oględziny.
W niedzielę nożownik zaatakował też w Skarżysku-Kamiennej w woj. świętokrzyskim. Jak przekazał Interii dyżurny KWP w Kielcach kom. Ireneusz Borowiec, pacjent szpitala, leczony na oddziale z powodu zaburzeń, zaatakował pielęgniarza.
Medyk został opatrzony, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik przebywa teraz w szpitalu psychiatrycznym, a policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Tego samego dnia strzały padły też w Nowym Sączu, gdzie mężczyzna z nożem ruszył na policjanta. Paralizator nie zadziałał, a 41-latek zmarł w szpitalu.
– Mężczyzna zaczął iść w kierunku policjanta. Funkcjonariusz użył broni – relacjonowała w rozmowie z o2.pl podinsp. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
Za chwilę podamy więcej informacji.
Groźby i informacje o planowanych atakach należy zgłaszać Policji, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dzwonić pod numer 112. Nielegalne i szkodliwe treści internetowe można zgłaszać do Dyżurnet.pl. Wsparcie psychologiczne: 116 111 – dla dzieci i młodzieży, 116sos.pl – dla dorosłych.