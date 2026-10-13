Donald Tusk postanowił rozliczyć Karola Nawrockiego z ustaleń Komisji Weneckiej. Fot. Shutterstock

"Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek: przestrzegać konstytucji" – zwrócił się Donald Tusk do Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych. Premier ponownie wezwał prezydenta do przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm i podpisania nominacji ambasadorskich.

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Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) wydała 9 października opinię, w której ocenia, że prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury ich wyboru.

W sporze kompetencyjnym pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem opinię organu doradczego Rady Europy należy interpretować jako sprzyjającą stronie rządowej. Obecnie pomiędzy politykami trwa spór dotyczący zaprzysiężenia Macieja Berka, którego Sejm wybrał sędzią TK.

Donald Tusk wzywa Karola Nawrockiego do wypełnienia konstytucyjnych obowiązków

– Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę – mówi Donald Tusk na nagraniu, które udostępnił we wtorek po południu na X. – Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi – kontynuuje swoją wypowiedź premier.

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Szef Rady Ministrów przypomina, że w przypadku ambasadorów to rząd ich mianuje, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu – w przypadku zastrzeżeń, ale zasadniczo nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń.

Premier odniósł się również do oficerów wywiadu i służb. – To rząd proponuje i służby proponują, kto powinien zostać oficerem, kto powinien być awansowany, a prezydent powinien to podpisać – twierdzi premier.

– Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek: przestrzegać konstytucji – podsumował Donald Tusk.