Kostka brukowa jest passé. Tylko grzeje i szpeci. Fot. İlhan ÇAÇA / Pexels.com

Betonoza męczy. Nawet jeśli ukryta jest pod płaszczem drobnej kostki brukowej. Obecnie na podjazdy wjeżdżają znacznie bardziej minimalistyczne rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają, ale mają też praktyczne zalety. Niektóre mogą być ciekawą alternatywą dla dobrze znanego bruku.

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Poza betonozą w przypadku kostki brukowej męczy również konieczność ciągłej walki z chwastami i mchem, a także brudem zalegającym w szczelinach między kostkami. Nie wspominając nawet o problemach z odprowadzaniem wody, nagrzewaniem się czy trudnościami z usuwaniem plam po chemikaliach.

Bolączki te nie ograniczają się jednak do kostki brukowej. Inne standardowe rozwiązania też niekoniecznie zdają egzamin. Weźmy na przykład asfalt – koszt jego zastosowania na niewielkim podjeździe jest ogromny, a materiał zmaga się z podobnymi problemami co bruk – w tym nagrzewaniem się i niezbyt wysokimi walorami estetycznymi. Z kolei podjazd żwirowy wymaga regularnego dbania i uzupełniania powierzchni, a w zimie staje się prawdziwą zmorą – w trakcie odśnieżania razem ze śniegiem na łopatę wlatują kamienie. Istnieje jednak podobne, ale dużo lepsze rozwiązanie.

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Kamienny dywan na podjeździe wygląda zjawiskowo

Jednym z modnych i nowoczesnych rozwiązań na problemy kostki brukowej jest nawierzchnia mineralno-żywiczna, nazywana również "kamiennym dywanem". To połączenie naturalnego kruszywa z żywicą, które może być zaskakująco wytrzymałe. Odporność na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia (w tym te spowodowane wnikaniem wody przy niskiej temperaturze i zarastaniem) nie jest jednak główną zaletą takiego rozwiązania. Kamienny dywan prezentuje się elegancko i idealnie komponuje się z okoliczną zielenią. Taka nawierzchnia może być wykonana z różnych kruszyw, co sprawia, że jest bardzo wiele wariantów kolorystycznych – od czerni, przez czerwień, po biel.

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Odpowiednie wykonanie takiej nawierzchni sprawi, że nie będą tworzyć się na niej kałuże. Z drugiej strony jego szorstka nawierzchnia jest znacznie bardziej "antypoślizgowa" niż standardowe kostki brukowe lub asfalt. Oczywiście po nawierzchni mineralno-żywicznej mogą przemieszczać się również pojazdy, choć w takim wypadku należy zrobić betonową wylewkę, co mocno zwiększa koszty takiego rozwiązania.

Kolejny pomysł – zamiast bruku płyty brukowe

Jeśli kompromisy nie wchodzą w grę, warto zwrócić uwagę na płyty brukowe wykonane z gresu lub kamieni naturalnych. To rozwiązanie drogie, ale bardzo efektowne. W zależności od tego, na jaki materiał się zdecydujemy, osiągniemy różny efekt wizualny.

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Otwiera to niesamowite możliwości – możemy wybierać spośród bazaltów, granitów, dolomitów i innych materiałów, których naturalny wygląd przez dekady może przyciągać oko. Dekady, o ile zostanie ono prawidłowo wykonane: gres na sztywno, płyty naturalne na podbudowie i podsypce.

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Choć wygląd jest znakomity, a duży format świetnie wpisuje się w nowoczesny minimalizm, takie rozwiązanie oznacza jednak pewne kompromisy. Po pierwsze – fugi wciąż istnieją, co oznacza możliwość osadzania się w nich zanieczyszczeń. Po drugie – płyty muszą być grube i wytrzymałe, co wpływa na ich cenę. To rozwiązanie raczej z półki premium.

Niski koszt i odgrzewany kotlet – zamiast bruku ażurowe płytki

W praktyce wiele osób stawia na znacznie tańsze rozwiązanie – płyty ażurowe. To rozwiązanie, które zdecydowanie najlepiej radzi sobie z kwestią retencji wody – ta ma dość swobodny dostęp do gruntu.

Jednocześnie producenci stawiają na zupełnie nowe projekty tego typu płytek. Do tej pory kojarzyły się one przede wszystkim z tandetą i taniością i były postrzegane jako "koszmar" dla pieszych. Obecnie rozwiązanie (nieco mimowolnie) wraca do łask, a na rynku pojawiają się coraz ciekawsze pomysły na to, jak sprawić, by nie były tak trudne w bieżącym utrzymaniu.

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