Emeryci mogą zostać zwolnieni z opłat za śmieci pod warunkiem, że spełnią jeden warunek i dopilnują formalności. Fot. Shutterstock.com

Opłata za śmieci to obowiązek, który spoczywa na każdym gospodarstwie domowym. Jednak jej wysokość jest już ustalana przez gminy, mogące wprowadzać różne ulgi, np. dla emerytów. Jak się okazuje, w określonych przypadkach mogą oni zupełnie zostać zwolnieni z tej opłaty, jednak trzeba do tego spełnić jeden warunek.

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Rosnące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą stanowić problem w utrzymywaniu domowych gospodarstw. Szczególnie ma to znaczenie dla starszych osób żyjących z emerytur, które jak wiadomo potrafią być w Polsce różne (nawet po podwyżkach w 2026 roku). Wysokość takiej opłaty nie jest jednak narzucana z góry przez państwo, ale wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pozwala ona lokalnie wprowadzać różne ulgi dla poszczególnych gospodarstw. W jednym przypadku ta cena może nawet spaść zupełnie do 0 zł.

Całkowite zwolnienie z opłaty za śmieci. Kluczowa jest obecność w domu

Jak opisuje gazetaprawna.pl, przepisy pozwalają na zwolnienie z ponoszenia kosztów wywozu odpadów komunalnych tylko w sytuacji, gdy dana nieruchomość jest niezamieszkana. Zasada ta dotyczy wszystkich obywateli, jednak w praktyce odgrywa szczególną rolę właśnie w przypadku emerytów.

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Seniorzy bowiem często opuszczają swoje stałe miejsce zamieszkania na dłuższy czas. Powodem są chociażby wyjazdy na turnusy do sanatorium (niektórym udaje się nawet dodatkowo załatwić sanatorium za darmo i bez kolejki), dłuższe pobyty w szpitalach, a także przeprowadzki do domów członków rodziny lub pobyty w domach opieki. Jeśli lokal stoi pusty, nie generuje żadnych śmieci. W efekcie obowiązek płacenia za ich wywóz ulega zawieszeniu.

Warto jednak pamiętać, że gmina nie zdejmie z nas tej opłaty automatycznie. Aby legalnie przestać płacić rachunki za śmieci, należy dopilnować formalności w urzędzie. Procedura polega na złożeniu odpowiedniego wniosku. Dokument może dostarczyć osobiście senior lub wyznaczony przez niego pełnomocnik. W formularzu należy zaznaczyć, że wskazany lokal będzie niezamieszkany, a także precyzyjnie określić ramy czasowe tej nieobecności.

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Samo wypełnienie dokumentu to nie wszystko. Konieczne jest dołączenie dowodów potwierdzających pobyt w innym miejscu. Do wymaganych załączników mogą należeć:

zaświadczenie wydane przez placówkę medyczną, potwierdzenie hospitalizacji, bilety podróżne.

Trzeba pamiętać, że każda gmina ma prawo do samodzielnego określania szczegółowych zasad. Z tego też powodu wymagania i formularze mogą różnić się w zależności od urzędu. Gdy natomiast wniosek zostanie już pozytywnie rozpatrzony, można cieszyć się zwolnieniem z opłat przez wskazany czas.

Programy osłonowe, ulgi na kompostownik i zniżki z kartą mieszkańca

Obowiązujące przepisy pozwalają urzędom na wprowadzanie również innych form ulg. Wiele samorządów, świadomych tego, dlaczego rosną opłaty za śmieci, decyduje się na uruchomienie specjalnych programów osłonowych. Są one kierowane na przykład do osób samotnych o niskich dochodach. Również jeśli miesięczny budżet danego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty uprawniającej do pobierania świadczeń z pomocy społecznej, urząd gminy ma prawo zwolnić mieszkańca z części ponoszonych kosztów.

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Na obniżkę mogą liczyć także właściciele domów jednorodzinnych. Podstawą do zmniejszenia comiesięcznego rachunku jest posiadanie na własnej posesji kompostownika. Odliczanie określonej kwoty za utylizację bioodpadów to stała praktyka w wielu miejscowościach. Warto jednak pamiętać, że wrzesień to szczyt sezonu kontroli, kiedy to urzędnicy mogą sprawdzić, czy deklaracja o posiadaniu kompostownika jest zgodna z prawdą.