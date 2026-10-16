Nowy sondaż: ponad połowa Polaków źle ocenia rząd Donalda Tuska Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu

Spłynęły wyniki nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan360. Ocena pracy obecnego rządu wyraźnie tąpnęła, osiągając wynik, jakiego nie notowano od kilkunastu miesięcy. Na rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi to poważny alarm dla Koalicji 15 października.

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Trzy lata po wyborach parlamentarnych, które odsunęły PiS od władzy i umożliwiły rządy Koalicji 15 października, nastroje społeczne ulegają widocznemu ochłodzeniu. Choć sama Koalicja Obywatelska może liczyć na stabilny elektorat i zajmuje pierwsze miejsce w sondażach, codzienne decyzje i tempo działań rządu spotykają się z coraz większym niezadowoleniem Polaków. Pokazał to właśnie nowy sondaż.

Nowy sondaż: 53,6 proc. źle ocenia rząd Donalda Tuska

W badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla stan360.pl zadano Polakom tylko jedno pytanie: jak oceniają koalicyjny rząd Donalda Tuska. W sumie negatywne opinie o obecnym obozie władzy wskazało 53,6 proc. ankietowanych.

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Z tej liczby 37,88 proc. respondentów wybrało odpowiedź "bardzo źle", natomiast 15,72 proc. odpowiedziało "raczej źle". W porównaniu z sondażem tej samej pracowni we wrześniu odsetek negatywnie oceniających rząd wzrósł o 4,4 pkt proc. "To najwyższe wskazanie negatywnych ocen od sierpnia 2025 r." – zaznacza Stan360.

Jeśli chodzi o drugi biegun, pozytywnie rząd Donalda Tuska ocenia w sumie 26,65 proc. respondentów. Odsetek odpowiedzi "bardzo dobrze" wynosi jednak zaledwie 7,9 proc., a odpowiedź "raczej dobrze" wskazało 18,75 proc. badanych. To jednocześnie spadek ocen pozytywnych o 1,15 pkt proc. Dodajmy, że 19,75 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie, to znaczy nie ocenia obecnego rządu ani dobrze, ani źle.

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Kolejne sondaże alarmem dla rządu Koalicji 15 października

Wyniki powyższego sondażu poznaliśmy w piątek 16 października, a dzień wcześniej OGB opublikowała badanie dla Stan360 dotyczące preferencji partyjnych. Okazuje się, że partie tworzące koalicję rządzącą cieszą się łącznym poparciem na poziomie 45,48 proc. (KO – 35,91 proc., Nowa Lewica – 6,12 proc., PSL – 2,16 proc., Polska 2050 – 1,29 proc.). Odsetek zadowolonych z pracy rządu (26,65 proc.) jest więc znacznie niższy niż łączny poziom poparcia dla partii tworzących koalicję rządzącą, a nawet niższy od poparcia dla samej Koalicji Obywatelskiej. Podobną prawidłowość widać było we wrześniu, gdy prawica zachłysnęła się sondażem na 1000 dni rządu Tuska.

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"Rzeczpospolita" przypomina ponadto, że z opublikowanego niedawno sondażu CBOS wynika, że zwolennikami rządu jest 31 proc. Polaków, przeciwnikami – 43 proc., a 22 proc. ma do obecnej władzy stosunek obojętny. W naTemat opisywaliśmy z kolei sondaż IBRiS dla Radia ZET, w którym kluczowe dla Tuska i jego ekipy było 49,3 proc. – taki odsetek ankietowanych stwierdził bowiem, że rząd źle służy Polsce. Na pytanie "Czy Pana/i zdaniem rząd Donalda Tuska (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) dobrze służy Polsce?", odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 21,4 proc. badanych, a "raczej tak" 20,7 proc., co daje 42,1 proc. zadowolonych.

Sondaże z ostatnich kilku miesięcy wskazują, że KO wygrałaby najbliższe wybory parlamentarne – i to z dużą (przekraczającą nawet 10 pkt proc.) przewagą nad PiS. Problemem są jednak wyniki koalicjantów Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 w badaniach regularnie nie przekraczają progu wyborczego, a Nowa Lewica często balansuje na granicy.

Mimo wygranej KO, może się okazać, że ugrupowanie Tuska nie będzie miało z kim utworzyć rządu w nowej kadencji Sejmu. Zdaniem części komentatorów ratunkiem mogłaby być wspólna lista. Większość miałby natomiast sojusz na prawicy, czyli PiS, obie Konfederacje i w niektórych badaniach Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prawicowe ugrupowania publicznie mocno krytykują jednak siebie nawzajem. Jedno jest pewne: kolejne miesiące w polskiej polityce będą bardzo ciekawe.