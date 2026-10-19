Ceny paliw na 20.10 już są. Fot. Shutterstock

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, a niektórzy zaoszczędzą na tankowaniu nawet kilkadziesiąt groszy na litrze. We wtorek na stacjach zaczną obowiązywać nowe ceny maksymalne.

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Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny detaliczne paliw na 20 października. Różnią się od tych z okresu od 17 do 19 października. Tym razem na korzyść kierowców.

Ile zapłacimy za paliwo we wtorek? "95-tka" będzie stała po 6,79 zł za litr, "98-mka" po 7,56 zł za litr, a diesel po 7,97 zł za litr.

Jak wypadają nowe stawki za paliwo na stacjach w porównaniu z weekendem i poniedziałkiem? Osoby, które zdecydują się zatankować we wtorek, mogą sporo oszczędzić. Poprzednie maksymalne ceny paliwa były wyższe odpowiednio o:

10 groszy na litr dla 95 (6,89 zł) 12 groszy na litr dla 98 (7,68 zł) 3 grosze na litr dla oleju napędowego (8,00 zł)

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Ceny paliw faktycznie niżej? W porównaniu do poprzedniego tygodnia jest lepiej

Co ważniejsze, w perspektywie poprzednich obniżek, wtorek będzie naprawdę tani. 16 października maksymalne ceny paliwa były jeszcze wyższe w zestawieniu z jutrem:

95 za 6,95 zł za litr (16 groszy drożej) 98 za 7,76 zł za litr (20 groszy drożej) Olej napędowy za 8,03 zł za litr (6 groszy drożej)

15 października obserwowaliśmy podobny trend:

95 za 7,01 zł za litr (22 grosze drożej) 98 za 7,83 zł za litr (27 groszy drożej) ON za 8,05 zł za litr (8 groszy drożej)

Tak samo było 14 października, kiedy na stacjach panowała wyjątkowa drożyzna (pomijając ceny oleju napędowego). Ceny w porównaniu z 20 października wyglądały wtedy tak:

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95 za 7,11 zł za litr (32 grosze drożej) 98 za 8,01 zł za litr (aż 45 groszy drożej) ON za 7,98 zł za litr (zaledwie o grosz drożej)

Nieco mniejsze różnice zaobserwujemy, porównując obecne stawki do tych sprzed tygodnia – 13 października (wtorek). Wówczas ceny prezentowały się tak:

95 za 7,06 zł za litr (27 groszy drożej) 98 za 7,95 zł za litr (39 groszy drożej) ON za 8,02 zł za litr (5 groszy drożej)

Być może będziemy więc świadkami kolejnych pozytywnych wiadomości. Niestety, ropa Brent wciąż notuje wahania na giełdzie. Obecnie stawka za surowiec zbliża się do 109 USD za baryłkę. W zeszłym tygodniu kurs trzymał się okolic 105-106 USD za baryłkę.

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Co dalej z CPN i cenami paliw?

Sytuacji na polskich stacjach paliw wciąż nie sprzyja kontekst geopolityczny. USA dalej wywierają presję na Iran w kontekście kontroli nad Cieśniną Ormuz. Rozmowy pokojowe nie przynoszą rozstrzygnięcia na Bliskim Wschodzie.

Dalsza część artykułu poniżej.

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