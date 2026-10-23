Nowy airfryer Tefala. Fot. Tefal Australia / YouTube.com

Tefal przechwala się, że wymyślił gotowanie na nowo. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy. W tym wypadku cały stos ziarenek ryżu. A wszystko to z powodu airfryera, który może niebawem zmienić cały segment tych naprawdę lubianych w Polsce produktów.

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Tefal ma nowy airfryer – YumMeal Multicooker o kodzie FB3518 w kolorze "Czarny Rycerz". Choć nie brzmi to specjalnie zachęcająco – tego typu produkty regularnie lądują w portfolio producenta – tym razem zdecydowanie nie mówimy o odgrzewanym kotlecie.

Model sprzedawany jest pod hasłem "gotuj dla siebie". Jego grupą docelową są osoby mieszkające samotnie (choć pewnie pary również mogą spoglądać na niego z zaciekawieniem). To mieszanka airfryera z ricecookerem w wersji mini.

Założenie jest proste – ma się w nim dać ugotować niemal wszystko. Niezależnie od tego, czy jest to zupa, owsianka, czy smażony beztłuszczowo kurczak. Tefal w opisie produktu podaje, że funkcja nawiewu i gotowania indukcyjnego może zostać uruchomiona w tym samym momencie. Na tę wiadomości fani włoskiej lasagne mogą być już w połowie biegu do sklepu, ale jest pewien szkopuł. Na razie model miał premierę w Australii, a od kilku dni dostępny jest w Wielkiej Brytanii. Zanim dotrze do innych państw, pewnie trochę minie. Biorąc pod uwagę, jaką popularnością się cieszy w sieci, być może firma zdecyduje się na pokazanie go również na innych rynkach. YumMeal zapowiada się na godnego następcę airfryera i produkt, który faktycznie namiesza w kuchniach na całym świecie.

Największa zaleta? To naprawdę kompaktowy airfryer

Wymiary YumMeala to 26 na 36 na 23 cm. To naprawdę niewielki sprzęt w porównaniu z dostępnymi obecnie na rynku modelami. Jednocześnie pojemność jego komory jest znacznie mniejsza niż konkurencyjnych produktów (wynosi zaledwie 1,2 litra, podczas gdy standardowo możemy spodziewać się powyżej 4 litrów), w praktyce nie musi to jednak być wadą. Choć producenci przechwalają się rozmiarami komór w marketingowych opisach, w przypadku airfryerów rzadko kiedy jesteśmy w stanie zagospodarować choćby połowę tej przestrzeni.

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1,2 litra to idealne rozwiązanie dla jednej osoby, ale na pewno część dań dla dwojga również uda się tam przygotować. Poza pojemnością misy bardzo ważna jest jej średnica, a tu różnica pomiędzy standardowymi modelami nie jest aż tak znacząca.

Jednocześnie komora jest mniejsza niż garnek w ryżowarach Tefala. I to akurat też jest zaleta. Wiele osób kompletnie przecenia, jak wiele surowych ziaren powinno znaleźć się w takim urządzeniu. W tym miejscu pojawia się również inny problem – dno zbyt szerokiego ricecookera w praktyce utrudnia nam gotowanie dla jednej lub dwóch osób. Często po prostu ciężko zapełnić je jednolitą warstwą ryżu.

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Największa wada? Cena robi wrażenie, ale warto czytać drobny druczek

Cena produktu w dniu premiery wyniosła 399 dolarów. Na pierwszy rzut oka wydaje się ona naprawdę zaporowa, ale pamiętajmy, że mówimy tu o dolarach australijskich (więc o około 1100 złotych), a nie amerykańskich, gdzie przelicznik byłby znacznie mniej korzystny (399 dolarów amerykańskich to około 1566 złotych, stan na 23 października). W Wielkiej Brytanii w trakcie premierowej promocji YumMeala można kupić za 169,99 funtów, czyli mniej więcej 893 złote. Jego cena katalogowa jest bliższa do tej z Australii i wynosi niespełna 200 funtów, czyli około 1050 złotych.

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900-1100 złotych to jednak wciąż całkiem sporo. Pytanie, jak Tefal wyceniłby ten produkt na naszym rynku. Obecnie marka ma w swojej ofercie naprawdę wiele modeli budżetowych. Szybko przejrzałem jej propozycje w polskich sklepach i dochodzę do pewnej niekorzystnej dla Tefala konkluzji – jeśli zależy nam na samej możliwości gotowania i na indukcji i za pomocą airfryera, znacznie bardziej opłacać się będzie kupić dwa urządzenia tego producenta niż YumMeal.