Jelenie stoczyły walkę na poroża na samym środku ulicy w Zakopanem Fot. zrzut ekranu / facebook.com / tatryofficial

Dwa samce jelenia zapewniły mieszkańcom i turystom w Zakopanem prawdziwych wrażeń. Zwierzęta stoczyły ze sobą starcie na poroża, jednak miejscem, które do tego wybrały, nie był las, a środek ulicy. Całe to zajście zostało udokumentowane na nagraniu, które teraz podbija sieć.

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Tatry co roku muszą mierzyć się z ogromną ludzką nieodpowiedzialnością – czy to przez śmiecenie na szlakach, dokarmianie dzikich zwierząt, czy zbaczanie z wyznaczonych tras, by zrobić sobie zdjęcie. O używaniu AI do wyznaczania skrótów już nawet nie wspominając. Tym razem jednak to właśnie dzikie zwierzęta postanowiły zboczyć ze swych utartych szlaków i zawędrować wprost do centrum Zakopanego, aby tam stoczyć walkę, która nieprzypadkowo odbyła się właśnie w tym okresie w roku.

Walka jeleni na środku ulicy w Zakopanem. Nagranie z rykowiska obiegło internet

Film z naprawdę groźnie wyglądającej walki udostępnił w niedzielę na Facebooku serwis Tatry Official. Na wideo widać jedną z ulic Zakopanego, na której nagle zatrzymały się samochody oraz grupa przechodniów na chodniku. A wszystko to za sprawą... toczącego się tam pojedynku dwóch samców jelenia szlachetnego.

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Zwierzęta początkowo rozpoczęły swoje starcie na chodniku, łącząc się porożami. W ferworze walki szybko przemieściły się jednak na środek jezdni, wzajemnie się przepychając. Na szczęście nie stała im się krzywda, ponieważ kierowcy i piesi woleli zachować bezpieczny dystans, obserwując ten robiący wrażenie, ale też niebezpieczny spektakl.

Serwis Tatry opatrzył opublikowane nagranie krótkim podpisem: "Legendarna bitwa o tytuł króla Zakopanego". Internauci w komentarzach z rozbawieniem reagowali na wideo, żartując między innymi o konieczności interwencji policji w związku z tą "nielegalną bójką". Część z nich nie kryła jednak strachu, zauważając potężną siłę zwierząt. Takie starcie z bliska z pewnością robi duże wrażenie, ale jest jednocześnie bardzo niebezpieczne dla osób postronnych.

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Coroczny rytuał jeleni w polskich lasach właśnie się rozpoczął

Warto przy okazji podkreślić, że takie zdarzenie nie zostało zarejestrowane o tej porze roku przypadkowo. Obecnie trwa bowiem rykowisko, czyli okres godowy jeleni, który przypada właśnie na wrzesień i pierwszą połowę października. W tym czasie byki (samce) wydają głośne ryki, aby zwabić łanie i odstraszyć rywali.

Kiedy natomiast na jednym terytorium spotkają się osobniki o podobnej sile i żaden nie chce ustąpić, dochodzi do fizycznego starcia na poroża. Zwycięzca walki przejmuje kontrolę nad stadem samic. Walka na ulicy w Zakopanem nie była więc przypadkową potyczką, a elementem złożonego, corocznego rytuału tych zwierząt, który tym razem można było obejrzeć na żywo wprost z ulicy miasta.

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Dzikie zwierzęta w Tatrach podbijają sieć

Dzika przyroda w Tatrach i okolicach potrafi niejednokrotnie zaskoczyć oraz wywołać uśmiech na twarzach internautów. W naTemat opisywaliśmy już chociażby sytuację, kiedy to niedźwiedź zaliczył spotkanie z trzema wilkami, a nagranie Tatrzańskiego Parku Narodowego z tego zdarzenia rozkładało na łopatki. Innym razem pisaliśmy też o tym, jak niedźwiedź w Tatrach po prostu zdemontował leśną fotopułapkę, co również zarejestrowały kamery.