Pies na wakacjach Fot. Darrin Laing/Shutterstock

O tym dylemacie rozmawia się głównie na forach i w prywatnych wiadomościach. "Co zrobić z psem, gdy wyjeżdżamy?". Choć ponad połowa Polaków ma pod swoim dachem czworonoga, problem opieki nad nim na czas urlopu wciąż dla wielu pozostaje nierozwiązany. I niezwykle stresujący. To może się zmienić.

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Podróżowanie w dzisiejszych czasach jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, jednak każdy urlop wymaga dobrego planu. Dla części Polaków konieczność opieki nad domowym zwierzęciem staje się powodem rezygnacji lub skrócenia wyjazdu. Biura podróży zdawały się dotychczas ignorować ten problem, pozostawiając organizację opieki na głowie właściciela. Wszystko wskazuje jednak na to, że w polskiej branży podróżniczej następuje przełom.

Nowy krok w branży turystycznej. eSky ma propozycję

Ważny ruch wykonało internetowe biuro podróży eSky, które postanowiło połączyć siły z platformą PawAway.com. Efekt? Polskie biuro jako pierwsze w kraju włączyło usługę petsittingu do procesu organizacji wyjazdu.

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Petsitting to nic innego jak odpłatna, tymczasowa opieka nad zwierzętami domowymi (najczęściej psami lub kotami) sprawowana pod nieobecność ich właściciela. Do tej pory opiekę nad zwierzętami podczas nieobecności trzeba było załatwiać na własną rękę. Ale teraz będzie można ją zorganizować tuż po zarezerwowaniu wczasów. W eSky usługa pojawia się w obszarze posprzedażowym, czyli po zarezerwowaniu biletów lotniczych lub wycieczki.

Na podstawie dat wyjazdu i wybranego lotniska (dostępne są porty m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach czy Wrocławiu) system proponuje trzech opiekunów z okolicy. Korzystający z usługi klienci otrzymują ubezpieczenie na czas trwania opieki nad ich zwierzęciem, podgląd sytuacji dzięki zdjęciom wysyłanym przez aplikację, a także ogólne wsparcie, w tym całodobową infolinię i dostępność behawiorystów. W promocję projektu zaangażowali się nawet celebryci, m.in. Krzysztof Ibisz, Zosia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona, a także behawiorystka Eliza Polkowska-Matejko.

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Coraz więcej Polaków podróżuje z pupilami

Wybór środka transportu to najważniejszy krok podczas planowania wyjazdu. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest podróż samochodem, która zapewnia psu ciągły kontakt z właścicielem. Należy jednak zadbać o bezpieczeństwo. Zwierzę nie może przeszkadzać kierowcy, dlatego małe psy warto przewozić w transporterze, większe w szelkach przypiętych do pasów, a spore rasy w bagażniku oddzielonym kratą.

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