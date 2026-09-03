O tym dylemacie rozmawia się głównie na forach i w prywatnych wiadomościach. "Co zrobić z psem, gdy wyjeżdżamy?". Choć ponad połowa Polaków ma pod swoim dachem czworonoga, problem opieki nad nim na czas urlopu wciąż dla wielu pozostaje nierozwiązany. I niezwykle stresujący. To może się zmienić.
Podróżowanie w dzisiejszych czasach jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek wcześniej, jednak każdy urlop wymaga dobrego planu. Dla części Polaków konieczność opieki nad domowym zwierzęciem staje się powodem rezygnacji lub skrócenia wyjazdu. Biura podróży zdawały się dotychczas ignorować ten problem, pozostawiając organizację opieki na głowie właściciela. Wszystko wskazuje jednak na to, że w polskiej branży podróżniczej następuje przełom.
Nowy krok w branży turystycznej. eSky ma propozycję
Ważny ruch wykonało internetowe biuro podróży eSky, które postanowiło połączyć siły z platformą PawAway.com. Efekt? Polskie biuro jako pierwsze w kraju włączyło usługę petsittingu do procesu organizacji wyjazdu.
Petsitting to nic innego jak odpłatna, tymczasowa opieka nad zwierzętami domowymi (najczęściej psami lub kotami) sprawowana pod nieobecność ich właściciela. Do tej pory opiekę nad zwierzętami podczas nieobecności trzeba było załatwiać na własną rękę. Ale teraz będzie można ją zorganizować tuż po zarezerwowaniu wczasów. W eSky usługa pojawia się w obszarze posprzedażowym, czyli po zarezerwowaniu biletów lotniczych lub wycieczki.
Na podstawie dat wyjazdu i wybranego lotniska (dostępne są porty m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach czy Wrocławiu) system proponuje trzech opiekunów z okolicy. Korzystający z usługi klienci otrzymują ubezpieczenie na czas trwania opieki nad ich zwierzęciem, podgląd sytuacji dzięki zdjęciom wysyłanym przez aplikację, a także ogólne wsparcie, w tym całodobową infolinię i dostępność behawiorystów. W promocję projektu zaangażowali się nawet celebryci, m.in. Krzysztof Ibisz, Zosia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona, a także behawiorystka Eliza Polkowska-Matejko.
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Coraz więcej Polaków podróżuje z pupilami
Chociaż usługa petsittingu zyskuje na popularności, wielu właścicieli decyduje się na zabranie swojego pupila w podróż. Szczególnie popularnymi towarzyszami podróży są psy. Aby jednak podróż z czworonogiem przebiegła bez zakłóceń, konieczne jest odpowiednie przygotowanie (a także zachowanie zdrowego rozsądku – niektóre miejsca po prostu nie nadają się na wycieczkę z psem). Warto też pamiętać, że opłaty za zabranie zwierzaka do hotelu bywają ogromne.
Wybór środka transportu to najważniejszy krok podczas planowania wyjazdu. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest podróż samochodem, która zapewnia psu ciągły kontakt z właścicielem. Należy jednak zadbać o bezpieczeństwo. Zwierzę nie może przeszkadzać kierowcy, dlatego małe psy warto przewozić w transporterze, większe w szelkach przypiętych do pasów, a spore rasy w bagażniku oddzielonym kratą.
Z kolei wybierając pociąg, np. PKP Intercity, trzeba pamiętać o smyczy i kagańcu (przydadzą się one również na miejscu) i opłacie w wysokości 11,90 zł, chyba że mały pies mieści się w transporterze. Najbardziej skomplikowany jest lot samolotem, który wymaga spełnienia wymogów linii lotniczej. Konieczne jest też wyrobienie psu paszportu i czipa oraz wykonanie szczepienia na wściekliznę. Warto przy tym pamiętać, że podróż w powietrzu bywa dla zwierzęcia bardzo stresująca.