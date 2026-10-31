3/4 barów mlecznych z wpadką. Inspektorzy prześwietlili pierogi, kotlety i ryby Fot. Konrad Nowacki / Unsplash

Smakują domowo i nie budzą zastrzeżeń podniebienia, ale to, co ląduje w garnkach, często mija się z prawdą w menu. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) weszła do 91 barów mlecznych w całym kraju. Wynik? Nieprawidłowości w niemal trzech czwartych lokali. W rumsztykach wołowych wykryto wieprzowinę, a pod szyldem dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka.

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Choć badania organoleptyczne wypadły bezbłędnie – potrawy pachną i smakują tak, jak powinny – w dokumentacji i badaniach laboratoryjnych wyszły na jaw rażące zaniedbania. Od ukrywania alergenów po brak podstawowych składów dań – oto jak tradycyjna gastronomia oszczędza na rzetelności.

Wołowina z domieszką wieprza i rybna ruletka. Czarna lista grzechów barów mlecznych

"Danie dnia", "ryba", "schab" – ogólnikowe nazwy na tablicach kredowych to nie urok klimatycznych lokali, lecz łamanie prawa handlowego. Aż 72 procent skontrolowanych partii potraw zakwestionowano z powodu złego oznakowania, a w co dziesiątej próbce laboratoryjnej skład na talerzu nie zgadzał się z deklaracją.

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Kultowe bary mleczne przeżywają renesans. Przyciągają studentów, emerytów i pracowników korporacji szukających tradycyjnego, taniego i przede wszystkim "domowego" jedzenia. Każde miasto ma swoje legendy – listy typu bary mleczne, za które dalibyśmy się pokroić krążą w sieci od lat.

Gdy jednak do talerza z pierogami i kotletami schabowymi zamiast głodnego klienta usiedli inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), czar nostalgii częściowo prysł. W III kwartale 2026 roku inspektorzy przeprowadzili ogólnopolską kontrolę w 91 barach mlecznych. Efekt? W 74,7 proc. skontrolowanych placówek wykryto nieprawidłowości.

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Złudzenie idealnego smaku. Podmiana asortymentowa w laboratorium

W badaniu pojawił się wyraźny paradoks. Kiedy inspektorzy oceniali dania pod kątem organoleptycznym – czyli sprawdzali ich wygląd, zapach, konsystencję i smak – kucharze zdali egzamin na szóstkę. Żadna z 48 ocenionych w tym zakresie partii dań nie została zakwestionowana. Wszystko pachniało świeżością i smakowało tak, jak konsument w barze mlecznym oczekuje.

Schody zaczęły się w dwóch innych miejscach: w laboratoriach oraz w informacjach, jakie lokale udostępniają klientom. W 9,3 proc. przebadanych laboratoryjnie próbek wykazano zafałszowania składu. W gastronomii proceder ten nosi eleganckie miano "podmiany asortymentowej", w praktyce oznacza po prostu serwowanie tańszego zamiennika pod szyldem droższego produktu. W potrawach deklarowanych jako wołowe analizy DNA wykazały obecność surowca wieprzowego. To zresztą znany numer w polskiej gastronomii – po kontroli lokali z kebabem pisano wprost: tak oszukują na kebabach, strach zamówić ostrego na cienkim.

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Klient płacił za "dorsza atlantyckiego", a na talerzu lądował czarniak – ryba z tej samej rodziny dorszowatych, ale znacznie tańsza w hurcie i uboższa w walory kulinarne. Latem identyczny problem wyszedł w kurortach: kupujesz dorsza, a tam flądra w polewie z lipy – smażalnie kłamią jak z nut.

Inspektorzy zwrócili uwagę na jeszcze jedno powszechne zjawisko: wprowadzanie klientów w błąd za pomocą skrajnie ogólnych nazw. Określenie "ryba" albo "kotlet" nie mówi nic o tym, czy jemy mintaja, mirunę czy pangę, ani czy mięso podane jest w formie filetu, dzwonka czy mielonej masy rybnej z przewagą panierki.

Skład dania to nie tajemnica szefa kuchni. Alergeny i oznakowanie potraw

Zdecydowanie najgorzej wypadła kwestia oznakowania i dostępu do informacji – zastrzeżenia wzbudziło aż 72 proc. skontrolowanych partii potraw. Bary mleczne nie są tu wyjątkiem – kontrole sezonowego gastro mrożą krew w żyłach, to ja już wolę nie jeść, komentowaliśmy po wakacyjnych inspekcjach.

Zgodnie z przepisami każdy klient ma prawo poznać pełny skład potrawy przed złożeniem zamówienia. Skład ten musi być wyłożony w widocznym miejscu: w menu, na tablicy, w ogólnodostępnym segregatorze lub katalogu. Klient nie może być zmuszany do dopytywania kasjera czy kucharki, co właściwie znajduje się w panierce czy farszu.

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Tymczasem kontrola obnażyła stały zestaw grzechów. W wielu lokalach wykazy składników były schowane pod ladą lub na zapleczu i wyciągane wyłącznie wtedy, gdy dociekliwy konsument wyraźnie o to poprosił. Podobną praktykę inspektorzy wykryli wcześniej w kurortach – ściema na patyku: kontrola IJHARS ujawnia, co naprawdę kryją kurortowe lody, a brak wykazu składników był tam najczęstszym zarzutem.

W menu podawano np. "panierka" lub "farsz mięsny", kompletnie pomijając, z jakich półproduktów, przypraw, tłuszczów czy zagęszczaczy te elementy powstały. Informacje o substancjach wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji (np. gluten, seler, jaja, soja, gorczyca) były pomijane lub nie zostały graficznie wyróżnione w składzie potraw. Dla alergika to kwestia bezpośredniego zagrożenia zdrowia.

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W przypadku gotowych wyrobów garmażeryjnych kupowanych hurtowo lokale nie podawały, kto w rzeczywistości wyprodukował dane danie.

Kary dla barów mlecznych. Niska cena to nie alibi

Wobec placówek, w których stwierdzono łamanie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspektorzy zastosowali sankcje finansowe i nakazy usunięcia uchybień.