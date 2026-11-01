Nowy program w aplikacji Żabki rusza 1 listopada. Fot. Żabka / materiały prasowe

Żappsy zostają, ale na klientów Żabki czekają nowe możliwości zdobywania nagród. Od dziś rusza odświeżony program lojalnościowy, który wprowadza dodatkowe korzyści za regularne zakupy. Pomysł jest dość ciekawy, choć osobom, które preferują większe zakupy w sklepach z "zielonym logo" może nie przypaść w pełni do gustu.

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Od 1 listopada Żabka uruchamia nowy program lojalnościowy. Założenie jest proste – użytkownicy będą mogli otrzymać nagrody, ale bez wydawania "żappsów". Zamiast tego w aplikacji Żappka pojawi się zupełnie nowa zakładka, w której znajdą się "skoki".

Na czym będą one polegać? Chodzi tu o wizyty w sklepach z zielonym logo, w trakcie których zostawimy w sklepie przynajmniej 10 złotych i w trakcie których zezwolimy na wydanie elektronicznej wersji paragonu fiskalnego (e-paragonu). Elektroniczne paragony zostały wdrożone w sieci na początku marca. Wcześniej podobne rozwiązanie wprowadziła m.in. Biedronka w ramach aplikacji Moja Biedronka.

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Udział w nowym programie lojalnościowym Żabka jest dobrowolny, a z aplikacji Żappka da się korzystać bez dołączania do niego. Udział w "skokach" wiąże się z zaakceptowaniem zgód marketingowych.

Jak wyglądają przykładowe oferty w "Skokach"?

Wygląda na to, że Żabka zamierza dostosowywać promocje i nagrody na podstawie tego, jak korzystamy z jej aplikacji. Oto jednak przykładowy zestaw nagród. Jak widać, "skoki" naliczane są w aplikacji do końca miesiąca.

Źródło: Aplikacja Żappka

W przypadku dwóch wizyt w Żabce możemy liczyć na kupon na hot doga za 3 złote, po trzech "skokach" otrzymujemy 300 żappsów, a po czterech zakupach kwalifikujących się do promocji otrzymujemy kupon rabatowy w wysokości 5 złotych. Oczywiście, nagrody do zdobycia w ramach programu mogą różnić się u poszczególnych użytkowników.

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Co stanie się z "żappsami"?

Niedawno sieć obiegła informacja o wygaszeniu programu "żappsów". Komunikat Żabki zapewnia, że punkty nadal będą naliczane za zakupy w sklepach Żabka, ale żeby dalej je zbierać i korzystać z nowych sposobów zdobywania nagród, trzeba dołączyć do programu w aplikacji Żappka.

Punkty zgromadzone wcześniej mogą być wykorzystane do końca roku. W aplikacji znajduje się baner, który pozwala dokładnie sprawdzać, ile punktów z dotychczasowego programu pozostało do wykorzystania.

W komunikacie prasowym Żabka podaje, że jest to pierwsza mechanika wykorzystująca elementy grywalizacji. Zapowiada jednak, że w przyszłości mają pojawić się kolejne tego typu rozwiązania. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę, że sieć eksperymentuje z podobnymi rozwiązaniami już od dłuższego czasu. Ale nie w ramach Żabki, a gdzie indziej.

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Co ciekawe, "skoki" przypominają inny pomysł Żabki

Wcześniej podobny system znalazł się w aplikacji Żabka Jush. Tam mieliśmy do czynienia z "wyzwaniami". Przykładowo, w ramach promocji należało pięciokrotnie złożyć zamówienie o minimalnej kwocie 130 złotych, by otrzymać kupon na 15 złotych.