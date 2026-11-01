Komendant Główny Policji Marek Boroń wydał oświadczenie w związku z sytuacją, jaka od piątku (30 października) rozgrywa się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Jak podkreślił, "nie ma mojej zgody na burzenie w naszym kraju poczucia bezpieczeństwa".
W piątek na stronie TK nagle pojawiło się za to oświadczenie, zgodnie z którym na okres miesiąca zawieszono w pełnieniu obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Ich obowiązki miała przejąć wspomniana już sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Sytuacja ta spotkała się z protestem prawicy, która tłumnie zebrała się pod siedzibą organu władzy sądowniczej w Warszawie – tam, gdzie dwa tygodnie temu odbyła się wielka manifestacja. Do gmachu TK, który osłaniali funkcjonariusze policji, wszedł prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa zrezygnowała z podróży do Senegalu na wieść o piątkowych zajściach w Polsce.
Komendant Główny Policji o sytuacji pod TK. "Policja służy społeczeństwu"
"Każdy, kto obserwował przebieg wydarzeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego w piątek i sobotę, nie powinien mieć wątpliwości, że obecność policjantów była konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko osobom znajdującym się wewnątrz TK, ale także tysiącom zgromadzonych przed budynkiem" – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Polską Policję na portalu X (dawnym Twitterze). Gen. insp. Marek Boroń zapewnił, że "wszystkie ostatnie działania policji pod TK były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa".