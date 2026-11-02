Straż pożarna powitała samolot Ryanaira. Na pokładzie pojawił się ogień Fot. Massimo Todaro/Shutterstock

Podróżowanie samolotami jest bardzo bezpieczne, ale kilkanaście kilometrów nad ziemią czasami dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Jedna z nich miała właśnie miejsce na pokładzie Ryanaira. Samolot na lotnisku witali strażacy, ponieważ w pobliżu fotela jednego z pasażerów pojawił się ogień.

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Widok straży pożarnej na pasie startowym nigdy nie napawa optymizmem. Co prawda może to być tradycyjne powitanie pasażerów pierwszego lotu na danym lotnisku, ale częściej oznacza sytuację awaryjną. W Lizbonie służby zostały postawione w stan gotowości z powodu pożaru, który wybuchł na pokładzie Ryanaira. Wszystkiemu winny był bardzo popularny gadżet, którego używa w zasadzie każdy z nas.

Pożar na pokładzie Ryanaira. Załoga sama poradziła sobie z kryzysem

Niedzielny poranek na lotnisku w Lizbonie należał do bardzo niespokojnych. Około godziny 9:00 rano lądował tam samolot Ryanaira lecący z portu Charleroi pod Brukselą. Załoga Boeinga 737-800 jeszcze przed podejściem do lądowania powiadomiła wieżę o pojawieniu się ognia, stąd obecność wozów strażackich na pasie startowym.

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Jak podają portugalskie media, maszyna bezpiecznie wylądowała, a następnie na kilka minut zatrzymała się na pasie. Później już o własnych siłach dotarła na stanowisko postojowe. Co było powodem całego zamieszania? Ogień, do którego najpewniej doprowadził powerbank znajdujący się w bagażu jednego z pasażerów.

Jak informuje Aviação TV, ostatecznie interwencja strażaków nie była konieczna, ponieważ załoga sama poradziła sobie z kryzysem. Personel pokładowy jest szkolony na wypadek takich incydentów: stewardzi wiedzą, że płonące urządzenie należy schłodzić, a następnie zamknąć w specjalnej torbie ognioodpornej, która odcina dopływ tlenu. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji uszkodzenia w kabinie okazały się niewielkie. Zniszczeniu uległy wykładzina oraz fotel znajdujący się tuż przed miejscem zdarzenia.

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Powerbanki w samolotach to małe bomby. Dlatego objęto je surowymi limitami

Niestety to nie pierwszy raz, kiedy na pokładzie samolotu dochodzi do tak groźnego incydentu wywołanego przez baterię litowo-jonową. Niedawno ogień na pokładzie Lufthansy zmusił kapitana do przerwania rejsu, a w innym przypadku powerbank eksplodował w samolocie lecącym do Szanghaju. Wystarczy mechaniczne uszkodzenie, przegrzanie lub zwarcie, żeby gadżet ratujący nas w podróży zmienił się w niebezpieczne zarzewie ognia, mogące zagrozić całej maszynie. To samo dotyczy domu, dlatego strażacy apelują: nie wychodź z domu podczas ładowania powerbanka.

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Właśnie dlatego, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), obowiązuje nowy limit w bagażu podręcznym: na pokład można zabrać maksymalnie dwa powerbanki. Dodatkowo pojemność żadnego z nich nie może przekroczyć 100 Wh, czyli ok. 27 tys. mAh. Większe urządzenia wymagają specjalnej zgody przewoźnika lub są całkowicie zakazane.