Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ostro skomentował wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z sejmowym reporterem naTemat Pawłem Orlikowskim nazwał spotkanie sędziów "zorganizowaną grupą przestępczą" i oskarżył Donalda Tuska o próbę siłowego przejęcia instytucji. Polityk nie ma wątpliwości, że działania rządu nie przyniosą jednak oczekiwanego rezultatu.
– Zgromadzenie Ogólne zwołuje prezes, czyli pan prezes Święczkowski, a nie ulega wątpliwości, że to nie on zwołał to spotkanie, więc to jest, mogę powiedzieć wprost, chyba spotkanie zorganizowanej grupy przestępczej – mówi Pawłowi Orlikowskiemu poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
– To jest ewidentnie próba siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, ale, jak sądzę, ona się nie powiedzie Donaldowi Tuskowi – dodał polityk.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK osiągnęło kworum
Zbigniew Kuźmiuk odnosił się do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się we wtorek o godzinie 15:30. Spotkanie zwołała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Jego głównym celem było ustalenie planu finansowego instytucji na przyszły rok.
Z uwagi na chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego, nie było jasne, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Ostatecznie tymczasowa prezeska TK uznała, że w Zgromadzeniu Ogólnym bierze udział wymagana liczba (dwie trzecie) sędziów Trybunału. Skąd taka decyzja, skoro na sali obecnych było ośmioro sędziów?
– Obecnych na sali sędziów TK jest ośmiu. Uprawnionych z kolei do wzięcia udziału w tym głosowaniu (...) jest w sumie dwanaście osób – wskazała Anna Korwin-Piotrowska na początku Zgromadzenia.
W obradach mogą uczestniczyć tylko urzędujący sędziowie. Zdaniem prezeski z udziału w obradach wykluczeni są sędziowie Bartłomiej Sochański (wiceprezes TK w zawieszeniu) oraz Bogdan Święczkowski (prezes TK w zawieszeniu), ale także Jarosław Wyrembak.
– Dla wyjaśnienia, na liście obecności ujęliśmy wszystkich sędziów TK wybranych przez Sejm, natomiast z racji tego, że w stosunku do sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to zarówno obowiązek, jak i prawo tych sędziów do udziału w Zgromadzeniu. Na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który z kolei nie jest i nie może wziąć udziału w tym głosowaniu z uwagi na wadliwą procedurę wyboru – tłumaczyła sędzia.
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Spór o TK trwa od lat. Eskalacja nastąpiła 30 października
Eskalacja sporu o Trybunał Konstytucyjny nastąpiła 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska opublikowała decyzję o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Równolegle sędzia zwróciła się do Komendy Głównej Policji w sprawie zabezpieczenia terenu TK wobec potencjalnej eskalacji trwających tam protestów. Obecność policji przed Trybunałem wywołała błyskawiczną reakcję polityków prawicy, którzy tłumnie pojawili się przed budynkiem, by zaprotestować przeciwko decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej.