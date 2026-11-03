Zbigniew Kuźmiuk komentuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Fot. kadr z TVP Info

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ostro skomentował wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z sejmowym reporterem naTemat Pawłem Orlikowskim nazwał spotkanie sędziów "zorganizowaną grupą przestępczą" i oskarżył Donalda Tuska o próbę siłowego przejęcia instytucji. Polityk nie ma wątpliwości, że działania rządu nie przyniosą jednak oczekiwanego rezultatu.

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– Zgromadzenie Ogólne zwołuje prezes, czyli pan prezes Święczkowski, a nie ulega wątpliwości, że to nie on zwołał to spotkanie, więc to jest, mogę powiedzieć wprost, chyba spotkanie zorganizowanej grupy przestępczej – mówi Pawłowi Orlikowskiemu poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest ewidentnie próba siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, ale, jak sądzę, ona się nie powiedzie Donaldowi Tuskowi – dodał polityk.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK osiągnęło kworum

Zbigniew Kuźmiuk odnosił się do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się we wtorek o godzinie 15:30. Spotkanie zwołała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Jego głównym celem było ustalenie planu finansowego instytucji na przyszły rok.

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Z uwagi na chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego, nie było jasne, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Ostatecznie tymczasowa prezeska TK uznała, że w Zgromadzeniu Ogólnym bierze udział wymagana liczba (dwie trzecie) sędziów Trybunału. Skąd taka decyzja, skoro na sali obecnych było ośmioro sędziów?

– Obecnych na sali sędziów TK jest ośmiu. Uprawnionych z kolei do wzięcia udziału w tym głosowaniu (...) jest w sumie dwanaście osób – wskazała Anna Korwin-Piotrowska na początku Zgromadzenia.

W obradach mogą uczestniczyć tylko urzędujący sędziowie. Zdaniem prezeski z udziału w obradach wykluczeni są sędziowie Bartłomiej Sochański (wiceprezes TK w zawieszeniu) oraz Bogdan Święczkowski (prezes TK w zawieszeniu), ale także Jarosław Wyrembak.

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– Dla wyjaśnienia, na liście obecności ujęliśmy wszystkich sędziów TK wybranych przez Sejm, natomiast z racji tego, że w stosunku do sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to zarówno obowiązek, jak i prawo tych sędziów do udziału w Zgromadzeniu. Na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który z kolei nie jest i nie może wziąć udziału w tym głosowaniu z uwagi na wadliwą procedurę wyboru – tłumaczyła sędzia.

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Spór o TK trwa od lat. Eskalacja nastąpiła 30 października

Eskalacja sporu o Trybunał Konstytucyjny nastąpiła 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska opublikowała decyzję o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.