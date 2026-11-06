GPW łączy siły z fintechem XTB. Fot. mat. pras. XTB

Polska giełda otwiera się na miliony zagranicznych inwestorów. GPW i XTB uruchomiły rozwiązanie, dzięki któremu klienci popularnej aplikacji z krajów UE zyskali automatyczny dostęp do instrumentów notowanych w Warszawie. Na czym polega najważniejsza zmiana? Nie muszą już składać dodatkowych wniosków, by kupować akcje polskich spółek.

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Klienci XTB z krajów UE zyskali automatyczny dostęp do spółek z GPW. Wcześniej zagraniczni użytkownicy musieli składać odrębny wniosek, by móc handlować polskimi akcjami. Do tej pory na taki krok decydowali się inwestorzy przede wszystkim z Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. Obecnie wszyscy klienci fintechu z krajów Unii Europejskiej są objęci programem zwiększenia dostępności.

GPW nawiązała współpracę z XTB

Wszystko to odbywa się w ramach pilotażowej współpracy pomiędzy GPW a XTB, która ma promować polski rynek za granicą. GPW systematycznie podejmuje działania na rzecz poszerzenia międzynarodowej bazy inwestorów, którzy są zainteresowani instrumentami notowanymi w Warszawie. W tym wypadku chodzi o wykorzystanie istniejących kanałów dystrybucji i docieranie za ich pośrednictwem do nowych grup klientów.

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– Program promocji polskiego rynku kapitałowego jest skierowany do Członków Giełdy obsługujących zagranicznych inwestorów indywidualnych. Chcemy wykorzystać ich międzynarodowy zasięg, aby zwiększać dostępność polskiego rynku wśród inwestorów spoza kraju – komentuje Michał Kobza, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Pilotażowa współpraca z XTB wpisuje się w te działania i pozwala zwiększyć dostępność instrumentów notowanych na warszawskiej Giełdzie dla szerokiej grupy inwestorów indywidualnych na rynkach europejskich. Wzrost udziału inwestorów zagranicznych stanowi istotny element dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, sprzyjając jego płynności oraz zwiększając międzynarodową rozpoznawalność notowanych na nim spółek – dodaje.

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W Polsce zdecydowanie jest w co inwestować

– Polski rynek kapitałowy oferuje inwestorom dostęp do spółek reprezentujących zarówno największe sektory krajowej gospodarki, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność na wielu rynkach międzynarodowych. Wśród nich znajdują się m.in. CD Projekt, Benefit Systems czy LPP. Widzimy również zainteresowanie polskim rynkiem ze strony naszych klientów zagranicznych. Rozszerzenie automatycznego dostępu do instrumentów notowanych na GPW ogranicza bariery operacyjne i ułatwia inwestorom z innych krajów uwzględnienie polskich spółek w ich decyzjach inwestycyjnych – podkreśla Filip Kaczmarzyk, członek Zarządu XTB.

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