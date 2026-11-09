Sondaż internetowy naTemat.pl: czy Karol Nawrocki i Donald Tusk dogadają się ws. TK? Fot. Prezydent.pl

Do Święta Niepodległości zostały dwa dni, a prezydent i premier wciąż nie usiedli do rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki wezwał Donalda Tuska do deeskalacji kryzysu i wyznaczył termin do 11 listopada. Szef rządu zaproponował spotkanie w cztery oczy, ale na razie do niego nie dojdzie. Pytamy naszych Czytelników: czy jest jeszcze szansa na porozumienie?

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30 października wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o miesięcznej przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Zarządziła ją sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która ogłosiła, że przejmuje kierowanie TK. Prokurator generalny skierował do Trybunału pięć wniosków o uchylenie immunitetu: cztery dotyczą Święczkowskiego, jeden Sochańskiego. Pod budynkiem przy alei Szucha stanęła policja.

Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w nocy pojechał do Trybunału razem z szefem swojej kancelarii Zbigniewem Boguckim. Przy wejściu doszło do przepychanek, a prezydent opuścił budynek około piątej rano. W oświadczeniu nazwał te wydarzenia siłowym przejęciem konstytucyjnego organu państwa.

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Donald Tusk dzień później w orędziu odwrócił te zarzuty. Przekonywał, że to prezydent i PiS atakują Trybunał i jego sędziów, i wykluczył kompromis w tej sprawie. Jedna strona mówi więc o przywracaniu praworządności, druga o zamachu na Trybunał.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Impas trwa od 2015 roku, chaos z Trybunałem kosztuje miliardy, ale obecna eskalacja zaczęła się od ślubowania nowych sędziów. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. 1 kwietnia prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga z nich: Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej.

Pozostała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie, bez udziału prezydenta, i domaga się dopuszczenia do orzekania. Tak samo było z Maciejem Berkiem, wybranym do TK we wrześniu. Prezydent uważa, że osoby, które nie złożyły przed nim ślubowania, nie są sędziami. W maju Trybunał kierowany przez Święczkowskiego przyznał mu w tej sprawie rację. Rząd i większość sejmowa uznają to rozstrzygnięcie za wadliwe.

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We wtorek 3 listopada prezydent i premier spotkali się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W części pokazywanej przez media Nawrocki wskazał Tuska jako odpowiedzialnego za sytuację w TK i zażądał, żeby kryzys zakończył się przed 11 listopada. Jak pisaliśmy, Nawrocki RBN zaczął od uśmiechu, potem Tusk się nasłuchał.

– Doszło do sytuacji bez precedensu w III Rzeczypospolitej po roku 1989. Polityczną decyzją rządu postanowiono bezprawnie przejąć Trybunał Konstytucyjny. Próbowano to zrobić, wykorzystując moją nieobecność w Polsce – mówił prezydent. – Pełną odpowiedzialność za każdego policjanta pod Trybunałem, za wszystkie nielegalne działania, takie jak zawieszenie sędziów, nielegalne zarządzenia, wejście do Trybunału od strony Kancelarii Premiera, ponosi jeden człowiek. Pan premier Donald Tusk – oznajmił.

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Po posiedzeniu premier zaproponował prezydentowi spotkanie w cztery oczy jeszcze w tym samym tygodniu.

– Żebyśmy zastanowili się, jak trwale obniżyć to napięcie. Pewnie zostaniemy przy swoich opiniach, ale odczuwamy obaj taką odpowiedzialność, żeby w sytuacji tego narastającego zagrożenia ze wschodu w sprawach bezpieczeństwa i ładu wewnętrznego szukać porozumienia i łagodzić sytuację – powiedział Donald Tusk, deklarując, że "zrobi wszystko, co w jego mocy, by sytuacja w Polsce była ustabilizowana". – Tu nie chodzi o to, żeby ktoś triumfował, ktoś kogoś upokarzał – dodał.

Pałac Prezydencki postawił dwa warunki ws. spotkania Donalda Tuska z Karolem Nawrockim. Zbigniew Bogucki przekazał, że policja ma opuścić teren Trybunału, a do budynku mają wejść sędziowie, których prezydent uznaje za legalnych, na czele z Bogdanem Święczkowskim i Bartłomiejem Sochańskim. Tusk z kolei powtarza, że o naprawie sądownictwa można rozmawiać, ale najpierw prezydent musi uznać nowych sędziów, tych wybranych przez Sejm.

W piątek 6 listopada premier poinformował, że dostał od prezydenta SMS-a. Opisał jego ton jako bardzo serdeczny, ale wynikało z niego, że Nawrocki na razie wycofuje się z zaproszenia. Tusk zapowiedział, że to nie ostatnia próba. – Mam własną teorię, dlaczego pan prezydent na razie obawia się tego spotkania, ale może ta obawa minie – skwitował szef rządu.

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Spór w cieniu żałoby

W sobotę 7 listopada sprawa Trybunału zeszła na dalszy plan. Po godzinie 15:00 uzbrojony 24-latek otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów, którzy zatrzymali napastnika. W domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ponadto trzy ciała – matki, ojca i siostry zamachowca. Mieli rany postrzałowe głowy.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie czynu o charakterze terrorystycznym. Michał Oksiński zmarł w poniedziałek nad ranem 9 listopada w szpitalu, a jego motywy wciąż są ustalane przez śledczych.

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Prezydent ogłosił żałobę narodową po tragedii w Krakowie na 8 i 9 listopada. Premier zaapelował do polityków wszystkich opcji, by nie wykorzystywali tragedii w politycznej grze. Jarosław Kaczyński, powołując się na żałobę, poprosił o odwołanie manifestacji ws. TK. Czy atmosfera ostatnich dni ułatwi rozmowę o TK, przekonamy się w najbliższym czasie.

Sondaż internetowy: czy Nawrocki i Tusk dogadają się ws. TK?

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, prezydent konsultował się z ugrupowaniami parlamentarnymi. Najgłośniejsza propozycja to tak zwany reset konstytucyjny, który zaproponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Projekt zakłada powołanie specjalnego zespołu parlamentarnego, konsultacje społeczne i zmianę konstytucji w celu "odnowy" lub całkowitego wyłonienia nowego składu TK.

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Obie główne strony stawiają warunki. PiS i Nawrocki chcą przywrócenia w TK stanu sprzed 30 października, a KO uznania sędziów wybranych przez obecny Sejm.

A co na ten temat sądzą nasi Czytelnicy?

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