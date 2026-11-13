Tajne spotkanie w mieszkaniu prezesa TK? Święczkowski przerywa milczenie. Fot. trybunal.gov.pl

Bogdan Święczkowski odniósł się do doniesień o spotkaniu, które odbyło się w jego mieszkaniu służbowym po nieudanej próbie wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK potwierdził, że zaprosił tam kilku sędziów, ale zaprzeczył, by miała to być tajna narada.

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– Chcę się odnieść do publikacji, że wczoraj w moim mieszkaniu służbowym odbyło się tajne spotkanie. Faktycznie, byliśmy tutaj z państwem, z sędziami, łącznie było nas czterech. Potem udaliśmy się na herbatę i kawę do mojego mieszkania. Żadne to tajne spotkanie – mówił przed siedzibą TK Bogdan Święczkowski.

Spotkanie w mieszkaniu służbowym Bogdana Święczkowskiego

Prezes Trybunału wyjaśnił, że do spotkania doszło w czwartek, po kolejnej nieudanej próbie wejścia do budynku przy al. Szucha. Towarzyszyli mu wówczas Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz i Jarosław Wyrembak. Święczkowski podkreślił, że sędziowie mają prawo spotykać się poza siedzibą TK, ale najlepiej byłoby, gdyby mogli robić to w gmachu Trybunału.

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– To jest kłamstwo i oszczerstwo, że było jakieś tajne spotkanie z udziałem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego – stwierdził.

O czwartkowym spotkaniu jako pierwszy napisał “Fakt”. Dziennik opublikował również zdjęcia z tamtego popołudnia. Z ustaleń gazety wynika, że do mieszkania Święczkowskiego weszli zawieszony wiceprezes TK Bartłomiej Sochański, Jarosław Wyrembak i Stanisław Piotrowicz. Później dotarł tam także Zbigniew Kapiński, nowy I prezes Sądu Najwyższego. Spotkanie trwało ponad dwie godziny.

Przypomnijmy, że Święczkowskiego czeka dyscyplinarka. Rzecznikiem dyscyplinarnym w tej sprawie został Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS i współpracownik Zbigniewa Ziobry.

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W składzie orzekającym w tej sprawie znaleźli się natomiast Magdalena Bentkowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz. Przewodniczącą składu oraz sprawozdawczynią została Bentkowska.

Wcześniej doszło do kolejnej próby wejścia do TK

Wcześniej Bogdan Święczkowski próbował wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Domagał się od policjantów otwarcia bramy i przyjęcia dokumentów, które przyniósł.

Ostrzegł funkcjonariuszy, że jeśli ich dowódca nie odbierze postanowienia, może dopuścić się przestępstwa. Nie pierwszy raz Święczkowski straszył policjantów pod TK. Powołał się przy tym na wtorkową decyzję Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uchyliła zarządzenia o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu przez niego czynności. Pisaliśmy już, jak Sąd Najwyższy pękł w sprawie Święczkowskiego.

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