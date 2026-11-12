Zbigniew Kapiński zaliczył wpadkę w TVN24. Fot. Mikołaj Bujak/KPRM

Zbigniew Kapiński zaliczył wpadkę w TVN24. Pomylił słowa sędzi z TK. Anna Korwin-Piotrowska miała według niego powiedzieć Karolowi Nawrockiemu: "Pan tu nie wejdzie". Dziennikarz szybko sprostował tę informację

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Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński wrócił do sprawy w czwartek 12 listopada na antenie TVN24. Chodzi o wydarzenia z 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska zawiesiła w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Zbigniew Kapiński przyłapany na nieścisłości w TVN24

Przypomnijmy, tego dnia Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju. Prezydent uznał, że doszło do “siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Po rozmowie ze Zbigniewem Kapińskim w Pałacu Prezydenckim Nawrocki pojechał do TK. Przy wejściu doszło do nocnych przepychanek w TK między prezydentem a grupą sędziów.

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Pierwszy prezes Sądu Najwyższego przyznał w TVN24, że nie widział zajścia na własne oczy, choć był wtedy na miejscu. Przebieg widział na nagraniach. W rozmowie z Konradem Piaseckim przekonywał, że na filmach można usłyszeć słowa Anny Korwin-Piotrowskiej skierowane do prezydenta.

– Pan prezydent wszedł do trybunału, był blokowany, z jednej strony było zaproszenie od pani Korwin-Piotrowskiej na rozmowy, a jak już pan prezydent się tam pojawił, to przecież z tych filmów jasno wynika: 'Pan tu nie wejdzie' – powiedział Kapiński.

Konrad Piasecki od razu sprostował tę wypowiedź. Zwrócił uwagę, że sędzia nie użyła takich słów. Wątpliwości mogły wziąć się z nagrania, na którym jej głos jest słabo słyszalny.

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Dwie wersje zajścia w Trybunale Konstytucyjnym

Na pierwszym filmie, zarejestrowanym od frontu, widać prezydenta oraz stojącą tuż obok niego, odwróconą plecami do kamery Korwin-Piotrowską. Nawrocki mówi: "Proszę mi odejść", a następnie dodaje: "Przepraszam panią". Sędzia odpowiada: "Nie będzie pan się przepychał".

W dalszej części nagrania prezydent zaczyna kolejną wypowiedź od słów: "Ale proszę mi tu...". W tym momencie ponownie odzywa się Korwin-Piotrowska. Słychać jedynie początek jej zdania: "Nie będzie pan...". Pozostała część jest stłumiona i może sprawiać wrażenie, że sędzia mówi: "Nie wejdzie pan".

Więcej można usłyszeć na drugim, dłuższym filmie, który został nagrany z innej perspektywy. Wypowiedź sędzi jest tam wyraźniejsza. Korwin-Piotrowska mówi: "Nie będzie pan się przepychał", a Nawrocki odpowiada: "Ale proszę mi tu...".

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