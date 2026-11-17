We wtorek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się nowy komunikat w sprawie wniosków Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu. Podano datę, kiedy opublikowana zostanie decyzja, którą podjęto na wtorkowym Zgromadzeniu Ogólnym TK.
Anna Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek, 17 listopada, kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, którego celem tym razem było rozpoznanie prokuratorskich wniosków o pozbawienie Święczkowskiego i Sochańskiego ochrony immunitetowej. Tego samego dnia wieczorem na stronie internetowej Trybunału opublikowano komunikat o dalszych ustaleniach w tej sprawie.
Trybunał Konstytucyjny ogłosi decyzję ws. immunitetów w środę
Przypomnijmy, że na godzinę 12:00 we wtorek wyznaczono wysłuchanie samych zainteresowanych, które odbyło się w Sądzie Okręgowym na Alei Solidarności w Warszawie. Święczkowski i Sochański nie pojawili się jednak na miejscu, a zamiast sędziów występowali ich pełnomocnicy. Ostatecznie, gdy część dotycząca wysłuchania została zamknięta, Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK powróciło do siedziby Trybunału na dalsze obrady.
Wieczorem na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego przekazano, że komunikat ws. podjętych we wtorek decyzji zostanie opublikowany następnego dnia, w środę 18 listopada.
"Komunikat w przedmiocie wniosków Prokuratora Generalnego rozpoznawanych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego 17 listopada 2026 r. będzie podany do publicznej wiadomości 18 listopada 2026 r." – czytamy.
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Wnioski o uchylenie immunitetu dla Święczkowskiego i Sochańskiego
Przypomnijmy, że napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego eskalowały z piątku 30 października na sobotę 31 października. W piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.
Następnie prokurator generalny Waldemar Żurek informował kolejno 30 października oraz 3 listopada, że przekazał do Trybunału Konstytucyjnego 6 wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz 1 wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
Minister odnosił się do tej kwestii 3 listopada, kiedy informował o kolejnych działaniach prokuratury w związku z zakupem systemu szpiegowskiego Hermes przez Bogdana Święczkowskiego. "Z ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie wynika, że arbitralną decyzję o transakcji z podmiotem z Izraela przez spółkę z Luksemburga podjęto bez procedur konkurencyjnych, bez analizy potrzeb śledczych i bez weryfikacji algorytmów pozyskiwania danych, co naraziło finanse publiczne oraz poufność postępowań przygotowawczych" – informował wówczas polityk.
A czego dotyczą pozostałe wnioski? "Wcześniejsze zarzuty obejmują bezprawne operacje systemem Pegasus uderzające w tajemnicę obrończą adwokata Romana Giertycha i Zbigniewa Stonogi, przekazywanie tajnych materiałów Zbigniewowi Ziobrze, represyjne delegacje 9 niezależnych prokuratorów oraz próbę zamiany gmachu przy al. Szucha w prywatną twierdzę bezkarności" – przypomniał minister. Polityk zauważył też, że "wszystkie skierowane dotąd wnioski dotyczące Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego łącznie liczą 307 stron".