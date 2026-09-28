Waldemar Żurek przekazał w poniedziałek, że powołał w Prokuraturze Krajowej specjalny zespół śledczych, który ma usprawnić dalsze działania związane ze śledztwem w sprawie afery Zondacrypto. W skład nowego organu w Warszawie wejdzie siedmioro prokuratorów.
Do tej pory w śledztwie związanym z upadłą giełdą kryptowalut Zondacrypto doszło już do kilku głośnych zatrzymań. W rękach służb znalazł się między innymi były już prezes PKOl Radosław Piesiewicz. Następnie afera Zondacrypto wepchnęła kolejne 3 osoby za kraty, czyli Annę P., Jaromirę W., a także Rafała Zaorskiego, spekulanta giełdowego powiązanego z zaginionym Sylwestrem Suszkiem. Ostatnio do prokuratury został doprowadzony również były policjant Artur K. W każdym z tych przypadków sąd zastosował wobec zatrzymanych trzymiesięczny areszt tymczasowy. Prokuratura jednak nie zwalnia tempa i informuje o swoich dalszych planach.
Specjalny zespół do spraw afery Zondacrypto. Żurek zapowiada zmiany
O kolejnym kroku podjętym w sprawie śledztwa wokół upadłej giełdy poinformował w poniedziałek prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Komunikat w tej sprawie opublikował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.
– Tak jak obiecałem, nie zwalniamy tempa. Powołałem w Prokuraturze Krajowej zespół dotyczący afery Zondacrypto – przekazał na nagraniu zamieszczonym w serwisie X. Jak wskazał, "siedmiu prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą". Stanowisko szefa, który pokieruje pracami nowo utworzonego zespołu, obejmie prokurator Marek Wełna.
– Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości – wskazał Żurek. Zaznaczył przy tym, że dzięki takiej decyzji śledczy będą mogli znacznie szybciej sprawdzić więcej wątków, a także będą mieli do dyspozycji lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. "Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy" – zakończył minister sprawiedliwości.
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Prokuratura Krajowa wyjaśnia powody decyzji. Śledztwo ma wielowątkowy charakter
W opublikowanym komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy, że głównym uzasadnieniem dla powołania wspomnianego zespołu był "przede wszystkim złożony i wielowątkowy charakter postępowania, wymagający prowadzenia równolegle szeregu czynności procesowych oraz kompleksowej analizy obszernego materiału dowodowego".
Ten wielowątkowy charakter śledztwa wynika bezpośrednio z "szeregu wzajemnie powiązanych okoliczności dotyczących funkcjonowania giełdy, przepływów finansowych, działalności osób i podmiotów z nią związanych, a także okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia zaginięcia Sylwestra Suszka".
Jak zaznacza prokuratura, zgromadzony w toku dotychczasowego śledztwa obszerny materiał dowodowy obejmuje zarówno "dokumentację oraz dane cyfrowe zabezpieczone w wyniku przeprowadzonych czynności procesowych, a także depozycje osobowych źródeł dowodowych".
"Powołanie zespołu ma na celu zapewnienie sprawnego i kompleksowego prowadzenia postępowania, właściwej koordynacji podejmowanych czynności, efektywnego wykorzystania zgromadzonego materiału dowodowego oraz niezwłocznego reagowania na nowe ustalenia pojawiające się w toku śledztwa" – wyjaśniono w komunikacie prokuratury.