Fałszywy ksiądz chodził po domach wiernych i prosił o datki na kościół. Fot. Shutterstock.com / New Africa

Na jednej z dzielnic w Wodzisławiu Śląskim doszło w ostatnich dniach do dość niecodziennej sytuacji. Było prawie tak jak podczas tradycyjnej kolędy wykonywanej przez księdza: odwiedzanie domów parafian i zbieranie datków na kościół. Z tą różnicą, że tym razem ksiądz był... fałszywy. W sprawie musiał aż alarmować proboszcz tamtejszej parafii.

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Akcja z księdzem oszustem rozegrała się w Wodzisławiu Śląskim (woj. śląskie). Mieszkańców tamtejszej parafii zaczął odwiedzać w zeszłym tygodniu człowiek ubrany w sutannę ze skarbonką. Oszust twierdził, że zbiera datki na remont kościoła w parafii w Kokoszycach. Wśród mieszkańców wzbudziło to jednak zdziwienie, ponieważ nie znali mężczyzny. Tym razem oszust nie zdobył więc zaufania wiernych tak jak fałszywy ksiądz z filmu "Boże ciało". Parafianie szybko zareagowali i skontaktowali się z proboszczem. Ten od razu zaapelował do wiernych w sieci.

Fałszywy ksiądz w Kokoszycach. Proboszcz ostrzega parafian w sieci

Ksiądz Grzegorz Wita, proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach (dzielnica Wodzisławia Śląskiego), szybko zaapelował do swoich parafian za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Uwaga, uwaga! Właśnie otrzymałem zaskakującą informację, że mieszkańców Kokoszyc odwiedza ktoś podający się za księdza i proszący o ofiary na remont kokoszyckiego kościoła" – napisał na Facebooku.

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Następnie duchowny poinformował, że prawdziwa kolęda parafialna wystartuje dopiero 28 listopada, a księża nikogo wcześniej nie posłali. Wyjaśnił również, że podczas oficjalnej kolędy wiernych będzie odwiedzał jedynie on sam oraz jeszcze jeden ksiądz z tej parafii.

Na zakończenie wpisu dorzucił jeszcze: "Mam nadzieję, że mnie jeszcze rozpoznajecie... Nadal nie mam wąsa (a który ponoć nosi ów dziwny gość). Bądźcie przezorni i ostrożni. Wszystkiego najlepszego!".

Reakcja mieszkańców i apel policji. Dzielnicowy szuka nagrań z monitoringu

W rozmowie z "Radio 90" proboszcz Grzegorz Wita zaznaczał, że w całej tej sytuacji najważniejsza była szybka i zdecydowana reakcja parafian.

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"To myślę taki też owoc dobrych relacji, które są w parafii, znajomości wzajemnej. Szkoda mi poniekąd tego człowieka, bo źle trafił, na zwartą społeczność. Krótko mówiąc i łagodnie: został przegoniony" – wskazywał ksiądz. Duchowny zaznaczył, że do prób wyłudzenia pieniędzy przez fałszywego księdza doszło w kilku domach.

"To też takie dobre sygnały, bo też i od razu pan dzielnicowy gdzieś tam zadziałał i dosyć szybko się rozeszły te wiadomości, więc trochę to traktuję jak taką szczepionkę na odporność i dla przypomnienia, żeby nie być po prostu naiwnym, a zarazem właśnie dbać o te relacje wspólne i pomagać sobie nawzajem" – podkreślał ksiądz Grzegorz Wita, jeszcze raz zwracając uwagę na relacje parafian.

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Sprawą zajęła się również policja, która zaapelowała o nagrania z monitoringu, aby złapać podrabianego księdza. To zresztą już kolejny przypadek, w którym oszuści nachodzą Polaków w ich domach. Wcześniej także MSWiA ostrzegało, że w całej Polsce przeprowadzane są chociażby fałszywe kontrole mieszkań.