Wszedł w moro i groził zabijaniem cywilów. Policja pokonała 160 metrów w 36 minut Fot. FotoDax / Shutterstock.com

Zaledwie dobę po masakrze na krakowskim Rynku Głównym, gdy służby miały działać w stanie podwyższonej czujności, do sklepu w centrum Łodzi wtargnął mężczyzna w stroju wojskowym, oświadczając, że "ma zlecenie na zabicie cywilów". Choć najbliższy komisariat dzieli od sklepu zaledwie 160 metrów, uzbrojeni funkcjonariusze wkroczyli do akcji dopiero po 36 minutach.

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W Łodzi uzbrojeni po cywilnemu funkcjonariusze potrzebowali ponad pół godziny, by pokonać dystans jednego przejścia dla pieszych i obezwładnić agresora w kamuflażu. Właścicielka zdewastowanego sklepu pokazuje dowody, a my pytamy łódzką policję o powody paraliżu decyzyjnego w chwili bezpośredniego zagrożenia życia.

Zamknęła w sklepie agresora w moro, policja kazała czekać ponad pół godziny

W niedzielę 8 listopada – zaledwie dobę po tym, jak w strzelaninie w Krakowie 24-letni napastnik zastrzelił na Rynku Głównym sześć osób, a cały kraj pogrążył się w żałobie narodowej i paraliżującym lęku przed kolejnymi atakami – w ścisłym centrum Łodzi rozegrały się sceny mrożące krew w żyłach.

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Jak pisze "Express Ilustrowany", krótko przed godziną 16:00 do sklepu z roślinami "Roślinnik" przy ulicy Sienkiewicza 20 wszedł postawny mężczyzna ubrany w elementy odzieży wojskowej. W lokalu znajdowała się wyłącznie 23-letnia pracownica. Mężczyzna początkowo poprosił o skorzystanie z toalety. Kiedy kobieta po chwili wahania zaprowadziła go na zaplecze, z ust intruza padły słowa, które w kontekście sobotniej masakry w Małopolsce brzmiały jak wyrok: "Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów".

Sprzedawczyni skontaktowała się z właścicielką lokalu, która kazała jej uciekać na ulicę, zatrzasnąć za sobą drzwi i zaryglować agresora wewnątrz. O tym, jak zachować się w takiej sytuacji, mówi m.in. zasada 4U podczas ataku. Podczas gdy kobiety czekały na chodniku, uwięziony w środku mężczyzna wpadł w furię. Z relacji właścicielki wynika, że napastnik obracał lokal w perzynę: rzucał meblami w szyby wystawowe, a w pewnym momencie uruchomił szlifierkę kątową i zaczął rozcinać elementy wyposażenia oraz ramy okienne.

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Gdy po pierwszym telefonie pod numer 112 (godz. 16:02) nikt się nie pojawiał, właścicielka zadzwoniła ponownie o 16:08. W końcu pracownica pobiegła osobiście do pobliskiego komisariatu, oddalonego od "Roślinnika" o niespełna 160 metrów. Dyżurny przyjął zgłoszenie bezpośrednie o 16:13.

Mimo że do pokonania była odległość zaledwie jednego przejścia dla pieszych, uzbrojeni funkcjonariusze operacyjni wkroczyli do zdewastowanego lokalu dopiero po godzinie 16:38. Łącznie od pierwszego zawiadomienia o człowieku w mundurze grożącym mordowaniem cywilów do momentu jego zatrzymania minęło 36 minut.

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Łódzka policja: od doprecyzowania zgłoszenia minęło 19 minut

Stanowisko łódzkiej policji stoi w pewnej sprzeczności z odczuciami poszkodowanych kobiet. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, komisarz Kamila Sowińska, przekonuje na łamach "Expressu Ilustrowanego", że formacja nie ma sobie nic do zarzucenia.

"Otrzymane o godz. 16:08 zgłoszenie z numeru alarmowego 112 przydzielone zostało do realizacji. O godzinie 16:13 do I Komisariatu Policji w Łodzi przyszła pracownica sklepu, która doprecyzowała okoliczności. Wówczas podjęto decyzję o wysłaniu na miejsce policjantów znajdujących się w śródmiejskim komisariacie, żeby przyspieszyć jego realizację. Funkcjonariusze udali się na miejsce zdarzenia o godz. 16:32" – twierdzi komisarz Sowińska, wyliczając, że od momentu doprecyzowania zgłoszenia interwencja zajęła rzekomo "tylko 19 minut".

Dla porównania: choć część polityków przekonywała, że w Krakowie nie było policji, tam funkcjonariusze podjęli akcję w ciągu kilku minut.

Syndrom krakowski. Pytania o procedury łódzkiej policji

Przypomnijmy, że zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej miała miejsce tragedia w Krakowie – od poniedziałku wiadomo, że zamachowiec z Krakowa nie żyje. Jak pisaliśmy, policja ujęła 5 "ewentualnych naśladowców" Oksińskiego w różnych częściach Polski. W Łodzi zgłoszenie o postawnym mężczyźnie w odzieży wojskowej, który zamyka się w lokalu i otwarcie deklaruje zamiar "zabijania cywilów", musiało poczekać w kolejce.

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