Obowiązkowa wymiana gazomierzy może zrodzić sporo problemów. Fot. aileenchik/Shutterstock

Smart rewolucja napędzana KPO rozpędza się na dobre, a stare gazomierze obowiązkowo (i bezpłatnie) ustępują miejsca inteligentnym następcom. Na drodze zaawansowanej technologii stanęła jednak zupełnie prozaiczna przeszkoda.

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Polska Spółka Gazownictwa od ponad roku realizuje projekt eGazomierz. Jego założenie jest proste – chodzi o wymianę ponad 1,38 mln gazomierzy u odbiorców zakwalifikowanych do trzeciej grupy taryfowej. Przeważnie chodzi więc o gospodarstwa domowe, które przy ogrzewaniu korzystają z gazu.

Wymiana dotyczy konwencjonalnych gazomierzy miechowych, które zostaną zastąpione, jak opisuje to PSG, "inteligentnymi urządzeniami pomiarowymi" wyposażonymi w "zaawansowaną technologię transmisji danych". Projekt ma zostać zrealizowany do 2027 roku.

eGazomierz zamiast gazomierza

Skąd w ogóle wziął się taki pomysł? Chodzi o to, by było nowocześnie i inteligentnie. Dotychczasowe gazomierze są zbyt mało "smart", by były w stanie przesyłać swoje wskazania zdalnie. Za każdym razem przy odczycie musi być pracownik.

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Teraz będzie inaczej. Pracownicy wciąż będą mogli zapytać nas o dostęp do urządzenia, ale na miejsce będą przyjeżdżać znacznie rzadziej.

PSG pisze o tym tak: "Wdrożenie inteligentnych gazomierzy nie tylko usprawni procesy, ale także przyczyni się do szybszego dostępu do danych pomiarowych w zakresie informacji wskazujących na ewentualne awarie bądź inne nieprawidłowości". Sprawa dotyczy również "poprawy satysfakcji klientów ze świadczonych przez PSG usług i zmniejszenia ilości reklamacji dotyczących poziomu zużycia gazu". Z ważnych informacji na temat eGazomierza warto wspomnieć, że projekt jest realizowany w ramach zewnętrznego finansowania z KPO. Wymiana jest więc bezpłatna.

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W praktyce okazało się jednak, że firmy, które instalują gazomierze, natrafiły na pewien nieoczywisty problem. Naprzeciw smart rewolucji stoją szafki.

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Nowoczesne gazomierze bywają zbyt duże

Skrzynki na gazomierz nie zawsze są gotowe na eGazomierze. Jedną z takich sytuacji opisał portal jaw.pl. Jeden z mieszkańców Jaworzna po wymianie gazomierza nie był w stanie zamknąć drzwiczek szafki, gdyż nowy model wystawał poza nią.

Sytuacja jest o tyle problematyczna, że do urządzenia łatwiej mogą dostać się osoby postronne, a sam gazomierz nie jest tak dobrze chroniony przed czynnikami atmosferycznymi jak w szczelnie zamkniętej szafce.

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Jaw.pl napisał w tej sprawie do PSG. Okazało się, że usterki były zgłaszane przez więcej niż jedną osobę. "Tego typu usterki nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa i są systematycznie usuwane po zakończeniu wymian gazomierzy przez firmę zewnętrzną – informuje Polska Spółka Gazownictwa" – zapewnia spółka.

Co, jeśli jednak wydarzy się jakiś problem? "W przypadku zagrożenia pracownicy Pogotowia Gazowego PSG reagują niezwłocznie na zgłoszone nieprawidłowości" – czytamy w komunikacie.

W sytuacjach zagrożenia PSG rekomenduje kontakt z numerem alarmowym 992. W innych kwestiach można kontaktować się z infolinią PSG pod numerem 22 444 33 33.