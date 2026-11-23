72 pisma bez odpowiedzi. Rzeczniczka praw obywatelskich punktuje TK. Fot. bip.brpo.gov.pl/pl

Ponad tysiąc spraw czeka na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny, a 72 pisma Rzecznika Praw Obywatelskich pozostały bez odpowiedzi. O problemie mówiła na antenie TVP Info rzeczniczka RPO Sylwia Gregorczyk-Abram.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Z danych opublikowanych przez TK na początku listopada wynika, że 1171 spraw leży w szufladach TK i czeka na rozpoznanie. 706 z nich znajduje się na etapie kontroli wstępnej. W tej grupie są 682 skargi konstytucyjne, dziewięć wniosków dotyczących zgodności ustaw z konstytucją oraz 15 wniosków odnoszących się do aktów prawnych niższej rangi.

Rzeczniczka RPO: "Trybunał odwrócił się plecami do obywatela"

Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła o problemach TK w niedzielę 22 listopada wieczorem na antenie TVP Info. – Trybunał Konstytucyjny powinien być takim organem, który broni obywatela przed zakusami władzy. Tymczasem przez ponad dekadę była to instytucja odwrócona plecami do obywatela – powiedziała rzeczniczka praw obywatelskich.

REKLAMA

Rzeczniczka zwróciła uwagę na sprawy, z którymi Polacy zgłaszali się do TK. Chodziło między innymi o podatki, świadczenia socjalne, zasiłki pielęgnacyjne oraz dostęp do informacji publicznej. Jak wskazywał INNPoland, chaos z Trybunałem kosztuje miliardy.

Gregorczyk-Abram mówiła, że obywatele stracili możliwość sprawdzania, czy władza nie narusza ich praw, przed niezależnym organem. W tym kontekście przypomniała również o 72 pismach RPO, na które Trybunał nie udzielił odpowiedzi.

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego

Jak pisaliśmy w naTemat, konflikt wokół Trybunału zaostrzył się 30 października. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska zawiesiła w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

REKLAMA

Wówczas Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju (samolot Nawrockiego nagle zawrócił nad Hiszpanią). Prezydent uznał, że doszło do „siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Po rozmowie ze Zbigniewem Kapińskim w Pałacu Prezydenckim Nawrocki pojechał do TK. Przy wejściu doszło do nocnych przepychanek w TK między prezydentem a grupą sędziów.

Decyzję skrytykowali przedstawiciele opozycji i Pałacu Prezydenckiego. Z inicjatywy Karola Nawrockiego rozpoczęły się później rozmowy o tzw. resecie TK. Wzięła w nich udział część polityków koalicji rządzącej, ale przy stole zabrakło przedstawicieli KO i Lewicy. Ostatecznie negocjacje zostały zawieszone.

REKLAMA

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że nie ma sensu ich kontynuować, ponieważ PiS wycofało się z poparcia dla resetu. Kaczyński stawia zaporowy warunek ws. resetu TK.

We wpisie na X wskazał, że jedyną akceptowalną dla jego formacji ceną za tzw. reset TK byłoby utworzenie "prezydenckiego rządu technicznego". Słowem: chce, żeby prezydent Nawrocki przejął obowiązki Donalda Tuska.