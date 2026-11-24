Katarzyna Zillmann wywołała Donalda Tuska do tablicy. Fot. zrzut ekranu / instagram.com / kzillmann

Katarzyna Zillmann wywołała ostatnio do tablicy Donalda Tuska na antenie TVN. Wioślarka i wicemistrzyni olimpijska wyjawiła wprost, co sądzi o aktualnej sytuacji prawnej par jednopłciowych w Polsce i nierównościach, z którymi muszą się mierzyć na co dzień.

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Katarzyna Zillmann, wioślarka i wicemistrzyni olimpijska, od kilku miesięcy tworzy związek z tancerką Janją Lesar. Kobiety poznały się podczas treningów do programu "Taniec z gwiazdami", w którym występowały jako pierwsza kobieca para taneczna w polskiej edycji show. Kilka dni temu wygrały inny program rozrywkowy – "Azja Express". Podczas finałowego odcinka, w trakcie jednego z zadań, kobiety podzieliły się przed kamerą TVN refleksjami na temat swojego związku.

Katarzyna Zillmann o sytuacji par jednopłciowych w Polsce apeluje do Donalda Tuska

Polskie prawo nie pozwala dwóm osobom tej samej płci zawrzeć małżeństwa przed polskim urzędnikiem stanu cywilnego. Katarzyna Zillmann powiedziała podczas nagrań, że obecna sytuacja prawna w Polsce dotycząca związków osób tej samej płci jest niesprawiedliwa i odbiera im podstawowe poczucie bezpieczeństwa oraz prawo do normalności. Nie kryła przy tym pretensji do rządu Donalda Tuska za niewystarczające działania w tej sprawie.

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– Ja nie mam problemu wywołać do tablicy pana Donalda [Tuska – red.] czy kogokolwiek, jak ktoś kręci w związku z tym, żeby wprowadzić po prostu to, co nam się należy. Jakiś spokój życia, bezpieczeństwo, które daje akt małżeński, tak? – komentowała Zillmann.

Następnie zwróciła uwagę na różnice w prawach, jakimi dysponują pary heteroseksualne i homoseksualne.

– Każdy od 18. roku życia może sobie zawrzeć [związek małżeński – red.] z dorosłą osobą, a my możemy być razem miesiąc, rok, dwa, trzy, dziesięć, piętnaście lat, a i tak nie mamy dostępu do normalności – mówiła polska wioślarka.

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Janja Lesar o codziennych trudnościach osób w związkach jednopłciowych

Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się również jej partnerka, Janja Lesar, która zwróciła uwagę na codzienne trudności wynikające z braku możliwości zawarcia małżeństwa.

– Takie bardzo też proste rzeczy, typu, nie wiem, idziesz do szpitala i masz zabieg. No to żadne informacje do osoby, która jest mi najbliższa, po prostu nie mogą iść – mówiła tancerka.

Warto jednak zaznaczyć, że formalnie zgodnie z prawem informacje o stanie zdrowia pacjenta może dostać dowolna osoba, którą pacjent wcześniej upoważni. Nie musi to być więc członek rodziny ani małżonek. Przepisy o prawach pacjenta przewidują również, że jeżeli pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia informacji i nie wskazał osoby upoważnionej, lekarz może udzielić informacji osobie bliskiej – w tym osobie pozostającej we wspólnym pożyciu. W praktyce doświadczenia osób w związkach jednopłciowych pokazują jednak, że nie zawsze jest to takie proste.

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Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w Polsce

Jeśli chodzi o działania rządu w sprawie małżeństw jednopłciowych, prawo do zawarcia takiego związku w Polsce wciąż nie zostało zalegalizowane. W sierpniu tego roku weszły jednak w życie nowe przepisy, które pozwalają na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W praktyce oznacza to, że w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całej Polski możliwa powinna być bezproblemowa rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci.

Warto przypomnieć, że wspomniana zmiana przepisów jest następstwem przełomowego wyroku dotyczącego małżeństw jednopłciowych, który zapadł w Polsce w marcu 2026 roku. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował wtedy, że polski Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wpisać do krajowego rejestru akt małżeństwa dwóch Polaków, które zostało zawarte w Niemczech.

Mężczyźni, z których jeden posiadał również niemieckie obywatelstwo, pobrali się w Berlinie w 2018 roku. Po powrocie do kraju złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu oraz wpisanie go do rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, którą urzędnicy uzasadniali tym, że małżeństwa jednopłciowe nie są w Polsce legalne.

Jednak w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, zgodnie z którym państwo polskie ma obowiązek akceptować zagraniczne akty małżeństw osób tej samej płci. Późniejsza decyzja polskiego NSA odbiła się głośnym echem za naszą zachodnią granicą.

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Głos w tej sprawie zabrał wówczas właśnie Donald Tusk. – Należy pamiętać o tym, że ci ludzie żyją obok nas i wśród nas, i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek. Chciałbym przeprosić tych, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo nie zdawało tu egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku TSUE i NSA także w parlamencie znajdziemy szybkie i konieczne rozwiązania o charakterze ustawowym – mówił na posiedzeniu rządu premier.