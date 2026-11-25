"Ten skandal musi się skończyć". Rząd uderza w Pałac Prezydencki w sprawie seniorów Fot. KPRM / Flickr

Znów wraca temat opóźniających się decyzji Karola Nawrockiego ws. przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jak podkreślił Donald Tusk, na ruch prezydenta czeka obecnie już ponad 144 tys. seniorów, a ponad 800 zmarło, nie doczekawszy się odznaczenia. "To sprawa ludzkiej godności" – zaznaczał premier.

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Sprawa opóźnianych decyzji o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie sięga jeszcze czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Gdy Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, kolejka urosła. Już w czerwcu bieżącego roku władze kolejnych miast i gmin alarmowały, że małżeństwa z 50-letnim stażem czekają na rozpatrzenie ich wniosków już kilkanaście miesięcy, a bywa, że nawet dłużej. Wówczas pisaliśmy w naTemat, że Pałac Prezydencki jest niemal jak NFZ i wymaga czekania 2 lat na decyzję, której nie wszyscy seniorzy dożyją.

Wówczas Kancelaria Prezydenta tłumaczyła, że opóźnienia mogą wynikać z drobiazgowej procedury weryfikacyjnej, a także specyficznego czasu, bo obecnie 50-lecie pożycia małżeńskiego świętuje pokolenie urodzone w okresie powojennego wyżu demograficznego. W środę 25 listopada do tematu powrócił Donald Tusk z nowymi danymi.

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Tusk apeluje do Nawrockiego ws. Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

"Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji Prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!" – zaapelował Donald Tusk w serwisie X.

Podczas środowej konferencji prasowej głos w sprawie zabrał także szef KPRM Jan Grabiec. – Ten skandal musi się skończyć. To jest po prostu niedopuszczalne. To jest kwestia wiarygodności polskiego państwa. To jest kwestia majestatu państwa. To jest kwestia godności osób, które o te medale występują – mówił Grabiec.

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Szef KPRM dodał, że choć zdaje sobie sprawę, że czynności urzędowe wymagają czasu, to "niezwłocznie to może oznaczać kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy, ale z całą pewnością nie dwa lata i nie w przypadku osób w podeszłym wieku".

A jak wiadomo, spory na linii rząd–Pałac potrafią się jednak ciągnąć miesiącami. Wiosną Nawrocki nagle odblokował awanse w służbach – 96 nominacji po miesiącach sporu.

Listy gratulacyjne od premiera dla oczekujących seniorów

Wobec przedłużającego się oczekiwania na decyzję Karola Nawrockiego, szef KPRM zapowiedział rozwiązanie przygotowane przez premiera. Osoby czekające na odznaczenie mają otrzymać... imienne listy gratulacyjne.

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– Pan premier zadeklarował, że choć nie może zastąpić prezydenta w przyznawaniu medali, to przygotujemy wraz z wojewodami imienne listy gratulacyjne dla wszystkich oczekujących na ten medal, tak żeby każda para świętująca 50-lecie małżeństwa mogła otrzymać list gratulacyjny premiera w oczekiwaniu na medal od prezydenta, którego być może się nie doczekają niestety, bo tak wyglądają te realia – mówił Grabiec.