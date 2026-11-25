Śledczy wzięli pod lupę wątek finansowania TV Republika w śledztwie związanym z ZondaCrypto. Fot. Shutterstock.com

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w środę przeprowadzili przeszukiwania w kilku lokalizacjach w Warszawie i Chełmie. Jak poinformowała prokuratura, ich czynności miały związek ze śledztwem w sprawie ZondaCrypto, a dokładniej wątkiem finansowania TV Republika.

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Prokuratura Krajowa już rano w środę 25 listopada informowała, że na polecenie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBZC prowadzą tego dnia przeszukiwania w dziewięciu lokalizacjach w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto. Więcej szczegółów śledczy mieli podać po zakończeniu czynności i tak też się stało.

Przeszukania CBZC w Warszawie ws. ZondaCrypto. Na celowniku śledczych TV Republika

W środę wieczorem Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat wyjaśniający szczegóły dzisiejszych działań CBZC. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, sprecyzowała, że przeszukiwania dotyczyły dokładnie wątku obejmującego finansowanie TV Republika i odbyły się w lokalizacjach położonych w Warszawie oraz Chełmie.

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Jeżeli chodzi o działania w Warszawie, były one prowadzone przez dwa zespoły i obejmowały łącznie trzy lokalizacje, pod którymi zarejestrowanych jest siedem podmiotów gospodarczych. Pierwsza z lokalizacji znajdowała się przy ul. Filtrowej, gdzie zarejestrowane są cztery podmioty gospodarcze. Jak zauważa Onet, to właśnie na tej ulicy mieści się siedziba Fundacji Republika, a także redakcji "Gazety Polskiej".

"Przesłuchana w charakterze świadka osoba przebywająca pod tym adresem oświadczyła, że podmioty te są jedynie zarejestrowane w tym miejscu, a przychodząca do nich korespondencja jest skanowana i przesyłana drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail. W związku z uzyskanymi informacjami odstąpiono od przeprowadzenia przeszukania" – czytamy w komunikacie prokuratury.

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Media już wcześniej w środę podawały, że funkcjonariusze CBZC pojawili się w redakcji "Gazety Polskiej", której redaktorem naczelnym jest szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Przypomnijmy, że to Sakiewicz miał być "panem X" z wrześniowej przemowy Donalda Tuska w Sejmie, która dotyczyła obietnicy ułaskawienia szefa ZondaCrypto.

Kolejne dwa adresy mieściły się przy al. Jana Pawła II oraz na ul. Mickiewicza. Tam zarejestrowano trzy podmioty gospodarcze. "Ustalono, że w obu miejscach funkcjonują biura wirtualne. W trakcie przeszukań zabezpieczono materiał dowodowy w postaci korespondencji papierowej adresowanej do tych podmiotów" – wskazuje prok. Adamiak.

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Działania prokuratury i CBZC w Chełmie

Czynności przeszukiwania odbyły się również w Chełmie. Funkcjonariusze CBZC odwiedzili tam trzy lokalizacje: Urząd Miasta Chełm, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz adres siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki.

"W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zabezpieczono materiał dowodowy w postaci dokumentacji dotyczącej wynajmowania pomieszczeń Stowarzyszeniu Przyjaciół Republiki. Pod adresem siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki zastano opuszczone i nieużytkowane pomieszczenia. W związku z tym odstąpiono od przeprowadzenia przeszukania. W Urzędzie Miasta Chełm zabezpieczono dokumentację wskazaną w postanowieniu prokuratora" – poinformowano w komunikacie prokuratury.