Nowy sondaż CBOS jest po myśli Władysława Kosiniaka-Kamysza. Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu

Władysław Kosiniak-Kamysz ustępuje w najnowszym sondażu zaufania CBOS jedynie Karolowi Nawrockiemu. Wyraźnie zyskują też Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Waldemar Żurek i Radosław Sikorski. Na dole zestawienia dominują politycy prawicy – Przemysław Czarnek wypada gorzej od Brauna, a prezesowi PiS nie ufa aż 59 proc. badanych.

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Jak wskazuje sondaż CBOS, fundacji podlegającej premierowi, najbardziej poprawiły się notowania Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Żurka i Radosława Sikorskiego. Obecnie poziom zaufania do poszczególnych polityków wygląda następująco:

Karol Nawrocki – 51 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz – 44 proc. Radosław Sikorski – 43 proc. Rafał Trzaskowski – 40 proc. Donald Tusk – 39 proc. Krzysztof Bosak – 34 proc. Włodzimierz Czarzasty – 32 proc. Sławomir Mentzen – 31 proc. Waldemar Żurek – 30 proc. Adrian Zandberg – 28 proc. Mateusz Morawiecki – 28 proc. Małgorzata Kidawa-Błońska – 27 proc. Krzysztof Gawkowski – 26 proc. Marcin Kierwiński – 23 proc. Jarosław Kaczyński – 23 proc. Piotr Zgorzelski – 21 proc. Grzegorz Braun – 20 proc. Paulina Hennig-Kloska – 19 proc. Przemysław Czarnek – 19 proc. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 18 proc.

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Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na osobach wylosowanych z rejestru PESEL. Sondaż przeprowadzono między 20 a 30 sierpnia 2026 roku na próbie liczącej 935 osób.

Rząd oczami sondażu CBOS. Kluczowe postacie z bardzo wysokimi wynikami

Wysoki wynik utrzymał wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Nieufność wobec polityka spadła o 7 p.proc. względem badania z lipca. Tym razem pokonał go jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, który może pochwalić się drugim najwyższym poziomem zaufania wśród Polaków po Karolu Nawrockim. Szef MON zyskał 3 p.proc. zaufania i stracił 5 p.proc. braku zaufania.

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Wygląda też na to, że opinia publiczna odwróciła wzrok od afer, których twarzą był Rafał Trzaskowski, w tym niedawnej serii skandali w Szpitalu Południowym. Zaufanie do prezydenta Warszawy wzrosło względem ostatniego sondażu o 6 p.proc., przy spadku nieufności o 8 p.proc.

Również szef resortu sprawiedliwości – Waldemar Żurek – zaliczył dużą poprawę wizerunkową. Może to mieć związek z głośnymi zatrzymaniami w sprawie Zondacrypto, która łączona jest przez polityków strony rządowej z prawicą, w tym przede wszystkim PiS i Konfederacją. Polityk zyskał 4 p.proc. zaufania względem poprzedniego sondażu, a nieufność wobec niego spadła o 6 p.proc.

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Wyniki prawicy zaskakują. CBOS jasno wskazuje, komu nie ufają Polacy

Choć polityczką, która zmaga się z najniższym poziomem zaufania, jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (tym razem pokonała Paulinę Hennig-Kloskę w tym pojedynku), w dolnej części zestawienia zwracają uwagę przede wszystkim liderzy prawicy. W tym kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek, który ponownie wypadł gorzej niż Grzegorz Braun. Obaj mają niski, ale zbliżony poziom zaufania. Czarnek wygrywa jednak z Braunem w kwestii nieufności. Brak zaufania do byłego ministra edukacji wykazuje 54 proc., podczas gdy Grzegorz Braun z nieufnością postrzegany jest przez najliczniejsze grono badanych, bo aż 60 proc.

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Dane CBOS mogą nie przypaść do gustu również Jarosławowi Kaczyńskiemu, któremu nie ufa obecnie 59 proc. badanych. Lepiej od lidera największej opozycyjnej partii radzi sobie Mateusz Morawiecki, choć byłemu premierowi wciąż nie ufa więcej niż połowa ankietowanych (52 proc.).