Wokół klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie pojawił się szereg betonowych zabezpieczeń i innych mniejszych elementów utrudniających potencjalny wjazd pojazdów. Czasowo utrudniony został również wjazd do niektórych parków w okolicy. Władze miasta, tłumacząc pielgrzymom i mieszkańcom powód tych dodatkowych barier, wskazały na bezpieczeństwo.
W czwartek 26 listopada na drogach i chodnikach wokół klasztoru na Jasnej Górze pojawiły się betonowe zabezpieczenia. Taki niecodzienny widok przykuł uwagę turystów oraz samych mieszkańców Częstochowy. Urząd miasta wytłumaczył podjętą decyzję tym, że jest to odpowiedź na zalecenia ze strony służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Betonowe bariery wokół Jasnej Góry. Urząd miasta uspokaja pielgrzymów i mieszkańców
Urząd Miasta Częstochowy opublikował na swojej stronie internetowej komunikat, w którym wyjaśnia pielgrzymom i mieszkańcom podjętą decyzję. Jak zaznaczono, wokół Jasnej Góry postawiono łącznie 23 betonowe bariery. W niektórych miejscach pojawiły się również "elementy małej architektury utrudniające potencjalny przejazd". Czasowo utrudniono także wjazd do okolicznych parków miejskich.
Betonowe zapory stanęły po konsultacjach władz miasta z policją oraz samym klasztorem, a ich montaż zlecił Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Jak podkreślają władze Częstochowy: "Intencją tych działań nie jest w żadnej mierze utrudnianie życia pielgrzymom ani mieszkańcom". O co więc chodzi?
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Powód betonowych zabezpieczeń w Częstochowie. W tle stopień alarmowy BRAVO
W komunikacie wyjaśniono, że betonowe blokady i inne zabezpieczenia mają charakter prewencyjny i wynikają z kwestii bezpieczeństwa, w tym zaleceń centralnych urzędów oraz służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
Ich celem jest "dodatkowa ochrona mieszkańców, turystów, pielgrzymów oraz sanktuarium poprzez utrudnienie wykorzystania ciągów komunikacyjnych wiodących na Jasną Górę w sposób zagrażający bezpieczeństwu tego miejsca i odwiedzających go osób".
Powołano się również na przedłużone, decyzją premiera Donalda Tuska, obowiązywanie stopni alarmowych w Polsce. "Kontekstem jest obowiązywanie drugiego – w czterostopniowej skali zagrożenia terrorystycznego – stopnia alarmowego BRAVO i niedawne tragiczne wydarzenia w naszym kraju" – czytamy.
W piątek 27 listopada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że Donald Tusk zadecydował o obowiązywaniu 2. stopnia alarmowego BRAVO oraz 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP w całej Polsce do 28 lutego 2027 r. Stopień BRAVO wprowadza się przy zwiększonym i przewidywalnym zagrożeniu zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy nie wskazano konkretnego celu ataku. Oznacza to m.in. wzmożone kontrole oraz czujność służb i instytucji publicznych.
Dodatkowe zabezpieczenia mają stać wokół Jasnej Góry jeszcze przez kilka najbliższych dni. Wkrótce w Częstochowie rozpocznie się z kolei ustawianie kolejnych barier, które będą chronić Plac Biegańskiego oraz część III Alei NMP podczas jarmarku świątecznego "Gwiazdkowa Aleja", który ma ruszyć 4 grudnia. To nie wyjątek, ponieważ w tym roku jarmarki bożonarodzeniowe pod specjalnym nadzorem będą w wielu polskich miastach.