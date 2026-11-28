Unia Europejska wzięła się za nielegalne usługi IPTV, które na rynku potrafią generować miliardy euro strat rocznie dla legalnych dostawców telewizji. Jak się okazuje, w Polsce pirackie serwisy również mają się bardzo dobrze, a wręcz rozkwitają na przestrzeni lat.
IPTV to telewizja przesyłana przez internet zamiast tradycyjnego kabla czy satelity. W nielegalnej wersji polega to na przechwytywaniu sygnału płatnych stacji, filmów i transmisji sportowych, a następnie sprzedawaniu do nich dostępu bez żadnych licencji – zwykle za ułamek tego, ile wynoszą koszty serwisów streamingowych. Teraz za ten biznes wzięła się Unia Europejska, a dane wskazują, że w Polsce piracki rynek wciąż rozkwita.
Akcja służb w 11 krajach. Europol tropił płatności w kryptowalutach
Jeszcze kilka dni temu Europol poinformował o międzynarodowej akcji wymierzonej w nielegalny streaming IPTV. Od 16 do 20 listopada br. policjanci z 11 krajów działali wspólnie w hiszpańskiej Sewilli, żeby uderzyć w finanse grup zarabiających na cyfrowym piractwie. Śledczy współpracowali z branżą kryptowalut, ponieważ to właśnie w ten sposób klienci najczęściej opłacają pirackie subskrypcje.
W trakcie pięciodniowej operacji służby zablokowały 57 nielegalnych usług IPTV. Namierzyły także 321 stron internetowych, które bezprawnie udostępniały chronione prawem autorskim treści – serwisy te notowały łącznie ponad 7,3 mln odwiedzin rocznie.
Do tej pory śledczy prześledzili transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 26 mln euro, a dalsza analiza wciąż trwa. Cały ten rynek, na którym bez zezwolenia sprzedaje się dostęp do kanałów premium, sportu na żywo i filmów, jest wart miliardy euro rocznie.
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Pirackie IPTV w Polsce rośnie szybciej niż w Europie. Milionowe straty
W Polsce nielegalne IPTV również ma się bardzo dobrze. Podczas konferencji "Ochrona transmisji sportowych przed piractwem w Internecie – doświadczenia międzynarodowe i rozwiązania dla Polski", zorganizowanej przez Canal+Polska, głos w tej sprawie zabrała Teresa Wierzbowska, prezeska Stowarzyszenia Sygnał. Przedstawiła ona statystyki pokazujące, jak zmienia się piractwo audiowizualne w Polsce, które następnie przytoczył portal wirtualemedia.pl.
Z danych organizacji Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) wynika, że liczba Polaków korzystających z pirackiego IPTV wzrosła z 444 tys. w 2022 roku do 787,8 tys. w 2025 roku. Choć odsetek odbiorców sięgających po takie usługi jest u nas nadal mniejszy niż średnia europejska (2,8 proc. wobec 8,9 proc.), to sam rynek rośnie w Polsce półtora raza szybciej – o 21 proc. rocznie przy 14 proc. w Europie.
Jak zauważyła prezeska Stowarzyszenia Sygnał, cytowana przez serwis, jeszcze w 2017 roku pirackie IPTV było w Polsce zjawiskiem marginalnym, ale już w 2023 roku stało się istotną częścią szarej strefy. Podczas gdy popularność innych nielegalnych serwisów wideo spada, ten konkretny segment wyraźnie zyskuje użytkowników.
Przez piractwo polska gospodarka traci całkiem pokaźne kwoty. Według wyliczeń AAPA nielegalni dostawcy zarabiają w Polsce 30,83 mln euro rocznie, co daje 2,57 mln euro miesięcznie. Legalni operatorzy tracą przez to potencjalnie 49,9 mln euro, a budżet państwa nie otrzymuje 12,26 mln euro z tytułu podatków VAT i CIT.