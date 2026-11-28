Nielegalne usługi IPTV na celowniku policji. W Polsce mają wielu użytkowników. Fot. Unsplash.com / Road Ahead

Unia Europejska wzięła się za nielegalne usługi IPTV, które na rynku potrafią generować miliardy euro strat rocznie dla legalnych dostawców telewizji. Jak się okazuje, w Polsce pirackie serwisy również mają się bardzo dobrze, a wręcz rozkwitają na przestrzeni lat.

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IPTV to telewizja przesyłana przez internet zamiast tradycyjnego kabla czy satelity. W nielegalnej wersji polega to na przechwytywaniu sygnału płatnych stacji, filmów i transmisji sportowych, a następnie sprzedawaniu do nich dostępu bez żadnych licencji – zwykle za ułamek tego, ile wynoszą koszty serwisów streamingowych. Teraz za ten biznes wzięła się Unia Europejska, a dane wskazują, że w Polsce piracki rynek wciąż rozkwita.

Akcja służb w 11 krajach. Europol tropił płatności w kryptowalutach

Jeszcze kilka dni temu Europol poinformował o międzynarodowej akcji wymierzonej w nielegalny streaming IPTV. Od 16 do 20 listopada br. policjanci z 11 krajów działali wspólnie w hiszpańskiej Sewilli, żeby uderzyć w finanse grup zarabiających na cyfrowym piractwie. Śledczy współpracowali z branżą kryptowalut, ponieważ to właśnie w ten sposób klienci najczęściej opłacają pirackie subskrypcje.

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W trakcie pięciodniowej operacji służby zablokowały 57 nielegalnych usług IPTV. Namierzyły także 321 stron internetowych, które bezprawnie udostępniały chronione prawem autorskim treści – serwisy te notowały łącznie ponad 7,3 mln odwiedzin rocznie.

Do tej pory śledczy prześledzili transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 26 mln euro, a dalsza analiza wciąż trwa. Cały ten rynek, na którym bez zezwolenia sprzedaje się dostęp do kanałów premium, sportu na żywo i filmów, jest wart miliardy euro rocznie.

Pirackie IPTV w Polsce rośnie szybciej niż w Europie. Milionowe straty

W Polsce nielegalne IPTV również ma się bardzo dobrze. Podczas konferencji "Ochrona transmisji sportowych przed piractwem w Internecie – doświadczenia międzynarodowe i rozwiązania dla Polski", zorganizowanej przez Canal+Polska, głos w tej sprawie zabrała Teresa Wierzbowska, prezeska Stowarzyszenia Sygnał. Przedstawiła ona statystyki pokazujące, jak zmienia się piractwo audiowizualne w Polsce, które następnie przytoczył portal wirtualemedia.pl.

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Z danych organizacji Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) wynika, że liczba Polaków korzystających z pirackiego IPTV wzrosła z 444 tys. w 2022 roku do 787,8 tys. w 2025 roku. Choć odsetek odbiorców sięgających po takie usługi jest u nas nadal mniejszy niż średnia europejska (2,8 proc. wobec 8,9 proc.), to sam rynek rośnie w Polsce półtora raza szybciej – o 21 proc. rocznie przy 14 proc. w Europie.

Jak zauważyła prezeska Stowarzyszenia Sygnał, cytowana przez serwis, jeszcze w 2017 roku pirackie IPTV było w Polsce zjawiskiem marginalnym, ale już w 2023 roku stało się istotną częścią szarej strefy. Podczas gdy popularność innych nielegalnych serwisów wideo spada, ten konkretny segment wyraźnie zyskuje użytkowników.

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