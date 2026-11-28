Polacy się kłócą, Ukraińcy działają. Zajmą się bazą, z której zaatakowano m.in. Polskę Fot. aarrows / Shutterstock

W Polsce trwa jeszcze polityczna burza i przerzucanie się odpowiedzialnością po incydencie z 3 rosyjskimi pociskami manewrującymi Ch-101. Ukraińcy zaś wzięli się do roboty i między wierszami mówią, że dni bazy, z której zaatakowano m.in. Polskę, są policzone.

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Ukraiński generał Ołeksandr Syrski prowadzi w Arktyce tajną misję u boku dowódcy norweskich sił zbrojnych – ujawnia The Barents Observer. Cel? Baza lotnicza Olenia na Półwyspie Kolskim, z której Rosja codziennie uderza przede wszystkim w Ukrainę, ale samoloty stamtąd brały udział także w nalocie, podczas którego pociski wleciały do Polski.

Ukraina dzieli się z NATO lekcją z odpierania ataków

W kraju po zeszłotygodniowym incydencie, w którym trzy rosyjskie rakiety spadły w Polsce, rozkręciła się polityczna karuzela wzajemnych oskarżeń i kłótni. Tymczasem na dalekiej Północy, zaledwie kilometr od zmilitaryzowanego Półwyspu Kolskiego – pojawili się Ukraińcy z bojową praktyką i konkretną robotą na stole.

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Jak ujawnia The Barents Observer, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski odbył w tym tygodniu niejawną wizytę u boku dowódcy norweskich sił zbrojnych gen. Eirika Kristoffersena, by wspólnie przeanalizować obronę przeciwlotniczą wzdłuż 198-kilometrowej granicy z Rosją.

Wspólnym mianownikiem obu historii – zeszłotygodniowych rakiet w Polsce oraz arktycznych rekonesansów – jest baza lotnicza Olenia na Półwyspie Kolskim. To stamtąd Rosja prowadzi przede wszystkim systematyczne ataki na Ukrainę, ale to właśnie z tych działań wywodzą się też naloty, podczas których trzy pociski Ch-101 wleciały celowo w polską przestrzeń powietrzną i rozbiły się na naszym terytorium. O intencjonalnej prowokacji mówił premier, gdy Tusk rozmawiał o Ch-101 z szefem NATO.

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Główne uderzenia idą na Ukrainę, ale pociski leciały też do Polski

The Barents Observer przypomina, że siedem bombowców strategicznych Tu-95MS, przenoszących pociski manewrujące Ch-101, wystartowało z bazy Olenia podczas zeszłotygodniowych uderzeń, w trakcie których trzy rakiety przekroczyły Ukrainę i trafiły do Polski.

Głównym celem bazy Olenia pozostaje Ukraina. Stacjonujące tam ciężkie bombowce służą przede wszystkim do regularnego ostrzeliwania ukraińskiego terytorium, ludności i infrastruktury. Pisaliśmy już w 2023 roku, że rosyjskie bombowce przeniesione bliżej granic NATO stacjonują w bazie Olenia – zaledwie 200 km od Norwegii i Finlandii. Zeszłotygodniowy epizod pokazał, że z tej samej operacji pociski zostały celowo skierowane również w stronę Polski.

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Według danych przytaczanych przez The Barents Observer państwa NATO odnotowały w 2026 roku już 25 naruszeń przestrzeni powietrznej przypisywanych Moskwie – to ponad czterokrotnie więcej niż w całym 2024 roku. Sojusz zareagował również na ostatni incydent – NATO odpowiada na rosyjskie rakiety, kierując nad Polskę samolot wczesnego ostrzegania AWACS.

Gen. Ołeksandr Syrski, który kierował ukraińską armią od 8 lutego 2024 roku do 21 lipca 2026 roku, ma z bazą Olenia wyjątkowo bezpośrednie rachunki. Pod jego dowództwem ukraińskie siły specjalne wielokrotnie atakowały ten obiekt (m.in. w lipcu i sierpniu 2024 roku), a najbardziej dotkliwe uderzenie nastąpiło 1 czerwca 2025 roku, gdy rój dronów wystrzelony z cywilnej ciężarówki zniszczył cztery bombowce Tu-95MS oraz wojskowy samolot transportowy An-12. INNPoland pisał wtedy, że atak ukraińskich dronów jak z gry wideo zaciera granice między gamingiem a wojskiem.