– Ta niewypowiedziana wojna już się toczy i musimy być na to przygotowani – alarmuje Wojciech Łuczak, ekspert ds. wojskowości i geopolityki. W rozmowie z Jackiem Pałasińskim przekonuje, że Rosja celowo testuje zdolności obronne Polski i NATO.

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Ekspert obnaża słabości naszej armii, krytykuje uzależnienie od Stanów Zjednoczonych i wyjaśnia, dlaczego kolejna prowokacja Rosji powinna spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią.

Rosyjskie obiekty, które 20 listopada spadły na terytorium Polski, ponownie postawiły pytanie o skuteczność naszej obrony powietrznej. Czy Moskwa świadomie przesuwa granicę tego, na co może sobie pozwolić wobec państw NATO? Dlaczego mimo miliardów wydawanych na uzbrojenie wciąż nie potrafimy skutecznie eliminować zagrożenia? W najnowszym odcinku podcastu "Allegro ma non troppo" Wojciech Łuczak przedstawia diagnozę, która daleka jest od uspokajających deklaracji polityków.

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Rosja wysłała Polsce ostrzeżenie? Incydent w czasie ćwiczeń w Nowej Dębie

Zdaniem eksperta naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej nie było przypadkowe. Łuczak wiąże incydent z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi odbywającymi się na poligonie w Nowej Dębie. W jego ocenie Kreml chciał nie tylko zastraszyć uczestników manewrów, ale również sprawdzić szybkość i skuteczność reakcji NATO.

– Rosja rozumie tylko bardzo siłową odpowiedź – przekonuje gość Jacka Pałasińskiego.

Ekspert zwraca uwagę na strategiczny charakter rosyjskich pocisków manewrujących oraz fakt, że istnieją również ich odpowiedniki zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Nie oznacza to jednak, że w listopadowym incydencie użyto broni nuklearnej.

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– Kiedyś atak pociskami manewrującymi na terytorium NATO byłby casus belli, naprawdę. I to bezwzględnie – podkreśla Łuczak.

Jednocześnie zaznacza, że celowy charakter rosyjskiego działania trzeba jeszcze udowodnić sojusznikom.

Miliardy na uzbrojenie. Gdzie jest skuteczna obrona powietrzna Polski?

Łuczak szczegółowo analizuje reakcję polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Wyjaśnia, dlaczego poderwanie myśliwców nie wystarczyło, by unieszkodliwić zagrożenie, oraz wskazuje na problemy związane z procedurami, wyposażeniem i organizacją obrony powietrznej.

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Nie szczędzi również krytyki politykom odpowiedzialnym za zakupy uzbrojenia. Przywołuje problemy z koreańskim sprzętem wojskowym, konsekwencje wieloletniego braku własnych samolotów tankujących oraz wątpliwości dotyczące realizacji programu SAN.

– Skuteczność zasadza się na niuansach technicznych, które albo się zna, albo się nie zna – tłumaczy ekspert.

Szczególnie niepokojące są jego słowa dotyczące polskich pilotów. To ich nazywa cichymi bohaterami rosyjskich prowokacji, wskazując jednocześnie na przemęczenie i niedobory wyszkolonego personelu.

Amerykański sojusznik nie daje gwarancji bezpieczeństwa

Jednym z najmocniejszych wątków rozmowy jest krytyka polskiej polityki wobec Stanów Zjednoczonych. Łuczak przestrzega przed bezwarunkową wiarą w amerykańskie gwarancje i przekonaniem o wyższości amerykańskiego uzbrojenia. Przywiązanie polskich polityków do idei kolejnej, stałej bazy wojsk USA w Polsce nazywa wręcz politycznym fetyszem.

– Postawiliśmy wszystkie pieniądze, postawiliśmy nasze nadzieje, postawiliśmy wszystko na mocarstwo, którego pozycja została już podminowana – ocenia.

Ekspert podkreśla, że interesy Warszawy i Waszyngtonu nie zawsze są zbieżne, a Polska powinna docenić znaczenie europejskich sojuszników.

Czy Polska zestrzeli kolejne rosyjskie rakiety? "Inaczej stracimy twarz"

Czy następne rosyjskie rakiety nad Polską zostaną zestrzelone? To pytanie Jacek Pałasiński zadaje swojemu gościowi pod koniec rozmowy.

– Gdybym był premierem Tuskiem, to powiedziałbym tak. I to jest nasza konieczność. Dlatego, że inaczej stracimy twarz, inaczej sojusz straci twarz – odpowiada Łuczak.

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Jak powinna wyglądać odpowiedź NATO? Czy polityczne spory osłabiają polską armię? I ile naprawdę warte są nasze gwarancje bezpieczeństwa w konfrontacji z coraz bardziej agresywną Rosją?