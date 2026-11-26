Rosja może zablokować członkostwo Polski w G20. Fot. Shutterstock / miss.cabul

Premier i prezydent rzadko grają do jednej bramki, ale w sprawie G20 robią to wyjątkowo zgodnie. Nie musi to jednak oznaczać sukcesu Polski. Nasze członkostwo w prestiżowym gronie można zablokować w bardzo prosty sposób, bo wystarczy jedno "weto". Co ciekawe, tym razem sprzeciw wcale nie musi przyjść z Kremla. Przynajmniej nie bezpośrednio.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Walka o G20 wciąż trwa. Polskie aspiracje spotykają się jednak z bardzo chłodnym przyjęciem po stronie Rosji. Wobec tego istnieje ryzyko, że członkowie grupy odrzucą dążenia naszego kraju do uzyskania stałego członkostwa.

Dążenia te nabrały w tym roku tempa – zarówno Donald Tusk, jak i Karol Nawrocki odbywają liczne wizyty zagraniczne, w których temat G20 przewija się na bieżąco. W przypadku premiera kluczowa była tu wizyta w Indiach. Prezydent w tej chwili przebywa w Ameryce Południowej, gdzie o kwestii G20 rozmawiał m.in. z członkiem grupy – Argentyną.

REKLAMA

Tego typu wizyty są o tyle istotne, że przyjęcie Polski na stałe do grupy wymaga jednomyślności obecnych członków. A z tą może być pewien nieoczywisty problem.

Rosja może blokować członkostwo Polski w G20, ale nie własnymi rękoma

Jak wskazuje Interia, powołując się na źródła w Kancelarii Premiera, Rosja może wykorzystać inne państwa do zablokowania przystąpienia Polski do G20.

Podobne obawy wyrażają również dyplomaci, którzy wskazują na pewien ciekawy paradoks. Choć to przede wszystkim Rosja jest przeciwna członkostwu Polski w G20, blokowanie naszej kandydatury może odbyć się za pośrednictwem innych państw.

REKLAMA

Dlaczego może tak być? – Wiedzą, że na tym zależy Trumpowi i nie chcą go drażnić – mówi Interii dyplomata, który uczestniczy w pracach nad potencjalnym dołączeniem do G20 przez Polskę.

KPRM wskazuje, że sprzeciw może przyjść ze strony państw rozwijających się, ale raczej nie Afryki. Głównym blokującym mogą okazać się Brazylia lub Indie.

Poza członkostwem w BRICS, które traktowane jest jako alternatywa dla zachodnich sojuszy, w grę wchodzi także kilka innych czynników geopolitycznych. Jak wskazuje korespondent z Santiago dla Interii Jakub Krzywiecki, ważną rolę odgrywa zwycięstwo prezydenta Luli w Brazylii. Polityk już wcześniej był skłonny do zacieśniania więzów z Moskwą. Rosja jest dla Brazylii istotnym partnerem handlowym, a dodatkowo kraj ten – jako silny przedstawiciel "globalnego południa" – obawia się umacniania w grupie europejskiej reprezentacji.

REKLAMA

Z drugiej strony wsparcie Indii zapowiadał Donald Tusk. Kancelaria Prezydenta twierdzi jednak, że nie chodziło tu o gwarancje poparcia kandydatury Polski, a jedynie o wyrażenie woli współpracy w ramach jej działań w grupie.

Gra się toczy tu i teraz. Do głosowania w sprawie Polski w G20 może dojść w trakcie szczytu w Miami, który odbędzie się 14 i 15 grudnia. O rezultacie intensywnych prac zaskakująco skłonnych do kooperacji rządu i Pałacu dowiemy się więc bardzo niedługo.

Co mogłoby dać Polsce członkostwo w G20?

Prestiż i sygnał dla inwestorów. Tak można podsumować dwa najważniejsze zasoby płynące z potencjalnego członkostwa w G20. To pierwsze może być na przykład narzędziem politycznym osładzającym problemy gospodarki, na które wskazują agencje ratingowe. To drugie jest za to czymś znacznie bardziej pragmatycznym.

Bycie w elitarnej grupie może zachęcić zagraniczny kapitał, który szuka stabilności, warunków do wzrostu, korzystnego otoczenia, silnego zaplecza w postaci wykształconych kadr. W Polsce wierzymy, że mamy to wszystko. Problem polega na tym, by za naszą wiarą szła wiara zasobnego kapitału, który faktycznie te zasoby wykorzysta. Z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych.

Dalsza część artykułu poniżej.

Skąd w ogóle pomysł na Polskę w G20?

Członkostwo w G20 jest uznaniowe. Nie ma formalnych wymogów przynależności, procedury uzyskiwania członkostwa lub innych tego typu mechanizmów. Decyzja o składzie grupy jest zależna od tego, jak dany kraj jest postrzegany, jakie ma znaczenie geopolityczne i jaki region reprezentuje.

REKLAMA

W grupie nie ma zresztą największych 20 gospodarek (choć jej nazwa to sugeruje). Jakie walory ma Polska, których próżno szukać w innych krajach?

Peter Rough i Ulrich Speck, eksperci think tanku Hudson Institute, na łamach "Washington Post" przedstawili kilka miesięcy temu trzy argumenty, które przemawiają na korzyść naszego kraju w G20.

Po pierwsze – w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, które łożą na efektywność systemów socjalnych, co niekoniecznie idzie w parze z wysoką innowacyjnością, Polska koncentruje się na wzroście. Wzroście zasilanym pokoleniem innowacyjnych, zaznajomionych z nowoczesnymi technologiami przedsiębiorców. Po drugie – Polska staje się liderem w obszarze obronności, co w tej chwili sprzyja jej pozycji międzynarodowej. Jako ostatni argument wskazano fakt, iż nasze stałe członkostwo zapewniłoby reprezentację w G20 Europy Środkowej. Jest to stosunkowo duży i liczebny pod względem ludności blok, który obecnie nie ma w G20 żadnego reprezentanta. Jest to też blok, który rozwija się dynamiczniej niż reszta Europy (nadrabiając lata w bloku wschodnim).

REKLAMA