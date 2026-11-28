Sensacyjny zwrot w sądzie. "Miasteczko" pod TK zostaje na dłużej Fot. lukasz_wojcik / Shutterstock

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu niższej instancji, który uchylił decyzję władz miasta odmawiającą przedłużenia zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że manifestacja nie zakończy się 30 listopada i będzie mogła być kontynuowana. Ratusz argumentował wcześniej m.in. przekroczeniem terminu zgłoszenia, blokadą Al. Szucha oraz utrudnieniami w ruchu.

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Kolejny zwrot w sporze wokół zgromadzenia trwającego od września przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Po tym, jak w czwartek Sąd Okręgowy uchylił odmowę przedłużenia zgromadzenia wydaną przez stołeczny urząd, w sobotę Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie ratusza. Organizatorzy zyskali zielone światło na dalsze prowadzenie manifestacji po 30 listopada – protest może trwać do 5 stycznia.

Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym może trwać

Sprawa toczyła się w szybkim tempie w ostatnich dniach. W środę stołeczny ratusz odmówił przedłużenia zgody na zgromadzenie pod TK, co – w razie utrzymania tej decyzji – oznaczałoby koniec protestu z dniem 30 listopada. Urzędnicy uznali wtedy, że protest przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może trwać dłużej, powołując się m.in. na skargi mieszkańców.

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Organizatorzy zaskarżyli odmowę do Sądu Okręgowego w Warszawie, który w czwartek uwzględnił odwołanie i uchylił decyzję prezydenta stolicy – był to pierwszy zwrot akcji ws. protestu przed TK. W piątek stołeczny ratusz złożył zażalenie na orzeczenie Sądu Okręgowego, jednak w sobotę 28 listopada Sąd Apelacyjny zażalenie to oddalił. Trzaskowski nie zaakceptował decyzji sądu pierwszej instancji ws. protestu przed TK, przekonując, że "wolność zgromadzeń – tak, blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie".

Po sobotniej decyzji prezydent Warszawy napisał na X: "Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję".

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Jakie argumenty podnosił warszawski ratusz?

Uzasadniając swoją odmowę przedłużenia zgromadzenia, stołeczny urząd podkreślał, że choć wolność organizowania pokojowych zgromadzeń należy do podstawowych praw konstytucyjnych, nie ma ona charakteru bezwzględnego. Wśród głównych powodów negatywnej decyzji ratusz wskazywał m.in. niedotrzymanie terminu i długi czas trwania. Organizator, składając zawiadomienie, przekroczył ustawowy 30-dniowy termin, a samo wydarzenie miało trwać nieprzerwanie przez 36 dni, co w ocenie urzędu wiązało się z istotnymi uciążliwościami dla mieszkańców i osób przebywających w tej okolicy.

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Kolejnym argumentem ratusza było rozstawienie infrastruktury i blokada Al. Szucha. W zgłoszeniu deklarowano, że protest będzie odbywał się na chodniku i drodze rowerowej bez zajmowania jezdni, tymczasem ustawiono m.in. namioty oraz scenę. W efekcie policja, dbając o bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha – ważny ciąg komunikacyjny łączący Śródmieście z Mokotowem oraz prowadzący w stronę Trasy Łazienkowskiej.

Ratusz zwracał też uwagę, że blokada jezdni utrudnia przejazd służbom ratowniczym, a samo zgromadzenie odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów podlegających szczególnej ochronie.

Od września na Al. Szucha. Kto stoi za protestem?

Zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa od 18 września 2026 roku. Jego uczestnicy deklarują sprzeciw wobec działań rządu określanych przez nich jako próba siłowego przejęcia Trybunału. Spór ma także wymiar gospodarczy – INNPoland pisał, że chaos z Trybunałem kosztuje miliardy.

W organizację wydarzenia zaangażowane są Kluby "Gazety Polskiej", a jedną z głównych postaci i osób wskazywanych jako organizator zgromadzenia jest przewodniczący warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej" Adam Borowski. Na miejscu widziano też np. namiot z symboliką Ruchu Obrony Granic.

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