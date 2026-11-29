Polityk PSL znokautował Nawrockiego nagraniem. Monika i Karolina nie będą zadowolone Fot. KSikorski / Shutterstock

"Zrobię to, o czym mówi mi wielu Polaków. Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł" - mówił Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta. Jako prezydent takie rozwiązanie zawetował. Bezlitośnie wypomina mu to Krzysztof Hetman z PSL, nagranie z jego udziałem robi furorę w sieci.

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Krzysztof Hetman wyciągnął w Radiu ZET archiwalne wystąpienie Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej – gdy prezydent mówił o kłopotach Polaków wpadających w wyższy próg podatkowy pod koniec roku. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy zmieniającej progi PIT ten cytat brzmi dla głowy państwa wyjątkowo niewygodnie. Internauci piszą wręcz o tym, że "Hetman dokonał na Nawrockim orki".

"Udzieliła mu się spuścizna Pinocheta" i nagranie Nawrockiego z kampanii

Podczas niedzielnego programu "7. Dzień Tygodnia" na antenie Radia ZET politycy koalicji ostro uderzyli w głowę państwa. Krzysztof Hetman odtworzył fragment wystąpienia Karola Nawrockiego z 2 marca 2025 roku z konwencji programowej w Szeligach, jeszcze z okresu kampanii wyborczej. Padały tam słowa bezpośrednio dotykające problemu wyższych progów podatkowych odczuwanego przez pracowników pod koniec roku. Podniesienie progu do 140 tys. zł było jednym z filarów, które trafiły do programu wyborczego Karola Nawrockiego.

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"Zrobię to, o czym mówi mi wielu Polaków. Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Rozmawiałem ostatnio z panią Moniką i panią Karoliną i mówią: co z naszej podwyżki, jak my po przekroczeniu progu 120 tysięcy złotych wpadamy do jednego koszyka z milionerami i w listopadzie i grudniu nasze środki finansowe i nasze pensje są zdecydowanie mniejsze" – mówił wtedy Nawrocki.

Po emisji nagrania polityk PSL zapytał wprost, dlaczego prezydent zdecydował się na weto, skoro miał na stole ustawę ruszającą progi podatkowe.

– Moje pytanie brzmi: kiedy i w jaki sposób chce zrealizować swoją obietnicę wyborczą? – mówił Hetman. – Jeśli pan prezydent miał na stole ustawę, która podnosiła próg podatkowy, to dlaczego to zawetował? Bo to jest hipokryzja i cynizm. Im gorzej, tym lepiej. Nie ma żadnej merytorycznej dyskusji ze strony pana prezydenta. On to zrobił tylko po to, żeby rząd i ta koalicja nie miały sukcesów – ocenił.

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Ostre reakcje koalicji rządzącej na weto Nawrockiego

Krytyka pod adresem Karola Nawrockiego była w niedzielnej audycji wyraźnie skoordynowana. Michał Szczerba (KO) określił decyzję prezydenta jako "skandaliczną", podkreślając, że wyższa płaca nie może być traktowana jak kara, a problem dotyczy osób, które wpadają w wyższy próg podatkowy pod koniec roku.

Anna Maria Żukowska (Lewica) przypomniała, że to PiS wprowadziło daninę solidarnościową, po czym dodała ironicznie: "Rozumiem, że prezydent Nawrocki pojechał do Chile, udzieliła mu się spuścizna generała Pinocheta i postanowił zostać reprezentantem najbogatszej części społeczeństwa". Prezydent faktycznie wrócił właśnie z Ameryki Południowej – Nawrocki powitany z honorami w Chile spotkał się tam z prezydentem José Antonio Kastem.

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W podobnym tonie wypowiadali się wcześniej liderzy rządu. Premier Donald Tusk porównał decyzję głowy państwa do działania Grincha, który zabiera ludziom pieniądze przed świętami, a minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że weto odbiera obniżkę podatków nawet 3,5 mln osób – zapowiadając jednocześnie próbę odrzucenia weta w Sejmie. W ten sposób Tusk zastawia na Nawrockiego sidła, licząc, że spór o podatki obciąży konto prezydenta.

Co zakładała zawetowana ustawa i jak tłumaczy się wprezydent?

W piątek 27 listopada Nawrocki zawetował nowe progi podatkowe. Karol Nawrocki uzasadniał swoje weto na nagraniu opublikowanym w prezydenckich mediach społecznościowych, twierdząc, że państwo nie może karać uczciwie pracujących ludzi płacących podatki, a rządowy projekt "niewielu daje, większości odbiera".

Z kolei zawetowana nowelizacja ustawy podatkowej przewidywała:

podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 130 tys. zł (ze stawką 12 proc.), wprowadzenie nowego progu dla dochodów od ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. (przy zachowaniu stawki 32 proc. powyżej 150 tys. zł).

Pakiet szedł w parze z wyższym CIT dla największych firm i wyższą daniną – INNPoland opisywał, jak Tusk podnosi podatki najbogatszym, zmieniając PIT i daninę solidarnościową.

Przypomnijmy jeszcze, że prezydent stwierdził, że gdyby rządzącym zależało na podniesieniu drugiego progu, przyjęliby jego projekt PIT 0 proc. To nie do końca prawda. Jego projekt "Rodzina na plus" złożony 8 sierpnia 2025 r. zakłada podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł, ale nie jest dla wszystkich, tylko dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.

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