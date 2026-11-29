"Zrobię to, o czym mówi mi wielu Polaków. Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł" - mówił Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta. Jako prezydent takie rozwiązanie zawetował. Bezlitośnie wypomina mu to Krzysztof Hetman z PSL, nagranie z jego udziałem robi furorę w sieci.
Krzysztof Hetman wyciągnął w Radiu ZET archiwalne wystąpienie Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej – gdy prezydent mówił o kłopotach Polaków wpadających w wyższy próg podatkowy pod koniec roku. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy zmieniającej progi PIT ten cytat brzmi dla głowy państwa wyjątkowo niewygodnie. Internauci piszą wręcz o tym, że "Hetman dokonał na Nawrockim orki".
"Udzieliła mu się spuścizna Pinocheta" i nagranie Nawrockiego z kampanii
Podczas niedzielnego programu "7. Dzień Tygodnia" na antenie Radia ZET politycy koalicji ostro uderzyli w głowę państwa. Krzysztof Hetman odtworzył fragment wystąpienia Karola Nawrockiego z 2 marca 2025 roku z konwencji programowej w Szeligach, jeszcze z okresu kampanii wyborczej. Padały tam słowa bezpośrednio dotykające problemu wyższych progów podatkowych odczuwanego przez pracowników pod koniec roku. Podniesienie progu do 140 tys. zł było jednym z filarów, które trafiły do programu wyborczego Karola Nawrockiego.
"Zrobię to, o czym mówi mi wielu Polaków. Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Rozmawiałem ostatnio z panią Moniką i panią Karoliną i mówią: co z naszej podwyżki, jak my po przekroczeniu progu 120 tysięcy złotych wpadamy do jednego koszyka z milionerami i w listopadzie i grudniu nasze środki finansowe i nasze pensje są zdecydowanie mniejsze" – mówił wtedy Nawrocki.
Po emisji nagrania polityk PSL zapytał wprost, dlaczego prezydent zdecydował się na weto, skoro miał na stole ustawę ruszającą progi podatkowe.
– Moje pytanie brzmi: kiedy i w jaki sposób chce zrealizować swoją obietnicę wyborczą? – mówił Hetman. – Jeśli pan prezydent miał na stole ustawę, która podnosiła próg podatkowy, to dlaczego to zawetował? Bo to jest hipokryzja i cynizm. Im gorzej, tym lepiej. Nie ma żadnej merytorycznej dyskusji ze strony pana prezydenta. On to zrobił tylko po to, żeby rząd i ta koalicja nie miały sukcesów – ocenił.
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Ostre reakcje koalicji rządzącej na weto Nawrockiego
Krytyka pod adresem Karola Nawrockiego była w niedzielnej audycji wyraźnie skoordynowana. Michał Szczerba (KO) określił decyzję prezydenta jako "skandaliczną", podkreślając, że wyższa płaca nie może być traktowana jak kara, a problem dotyczy osób, które wpadają w wyższy próg podatkowy pod koniec roku.
Anna Maria Żukowska (Lewica) przypomniała, że to PiS wprowadziło daninę solidarnościową, po czym dodała ironicznie: "Rozumiem, że prezydent Nawrocki pojechał do Chile, udzieliła mu się spuścizna generała Pinocheta i postanowił zostać reprezentantem najbogatszej części społeczeństwa". Prezydent faktycznie wrócił właśnie z Ameryki Południowej – Nawrocki powitany z honorami w Chile spotkał się tam z prezydentem José Antonio Kastem.
W podobnym tonie wypowiadali się wcześniej liderzy rządu. Premier Donald Tusk porównał decyzję głowy państwa do działania Grincha, który zabiera ludziom pieniądze przed świętami, a minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że weto odbiera obniżkę podatków nawet 3,5 mln osób – zapowiadając jednocześnie próbę odrzucenia weta w Sejmie. W ten sposób Tusk zastawia na Nawrockiego sidła, licząc, że spór o podatki obciąży konto prezydenta.
Co zakładała zawetowana ustawa i jak tłumaczy się wprezydent?
W piątek 27 listopada Nawrocki zawetował nowe progi podatkowe. Karol Nawrocki uzasadniał swoje weto na nagraniu opublikowanym w prezydenckich mediach społecznościowych, twierdząc, że państwo nie może karać uczciwie pracujących ludzi płacących podatki, a rządowy projekt "niewielu daje, większości odbiera".
Z kolei zawetowana nowelizacja ustawy podatkowej przewidywała:
Pakiet szedł w parze z wyższym CIT dla największych firm i wyższą daniną – INNPoland opisywał, jak Tusk podnosi podatki najbogatszym, zmieniając PIT i daninę solidarnościową.
Przypomnijmy jeszcze, że prezydent stwierdził, że gdyby rządzącym zależało na podniesieniu drugiego progu, przyjęliby jego projekt PIT 0 proc. To nie do końca prawda. Jego projekt "Rodzina na plus" złożony 8 sierpnia 2025 r. zakłada podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł, ale nie jest dla wszystkich, tylko dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci.
Propozycja Nawrockiego utknęła w Sejmie, m.in. z powodu gigantycznych kosztów (nawet 30 mld zł mniej w budżecie) i kolejnej polaryzacji społeczeństwa (rodzice z 1 dzieckiem musieliby płacić podatki, z 2 dzieci już nie). Nawrocki poparł też (jedynie werbalnie) projekt Polski 2050 podnoszący próg ze 120 do 140 tys. zł.